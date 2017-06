Feb 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 345.30 NSE 7993.90 FIMMDA 14560.50 ============= TOTAL 22899.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 10-Aug-13 99.8901 9.6200 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.8728 11.8800 1.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 104.0739 11.6400 2.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.8500 9.3600 10.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 100.0700 8.9900 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.8500 8.2000 10.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 102.0500 12.1100 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.7178 7.1600 61.80 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.6666 9.2800 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.3773 9.0900 100.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0700 7.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1200 12.8400 1.00 NSE === INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 27-Feb-13 100.0069 8.4861 450.00 INE020B07EK6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 02-Jun-14 98.6766 8.7500 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.5266 8.9400 100.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 100.6620 9.1500 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.3379 9.3000 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.2223 9.3000 250.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.2767 9.3000 350.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.5300 8.9605 12.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.1393 9.3500 100.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 99.1216 9.0000 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.9809 9.0000 350.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.5695 9.1712 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.9910 8.8000 40.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.3968 8.8200 50.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.1241 9.1200 500.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.9769 8.9210 1000.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6671 - 500.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.3700 11.7371 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6500 11.7631 3.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 102.2164 9.5800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6987 8.7500 30.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7624 9.0500 30.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.7500 0.0000 12.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.8500 - 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4696 - 600.00 INE003L07010 EMBASSY PROPERTY DEVELOPMENTS LTD RESET 31-Jan-19 166.6667 4.4425 1350.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 102.2437 8.8600 50.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 99.4000 0.0000 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.3500 0.0000 30.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 98.2500 10.2354 3.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.0100 8.7028 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.8500 8.8011 1.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 102.7252 8.8600 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.5048 9.4750 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1300 8.8299 6.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.3219 9.2000 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0400 8.8110 5.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.4000 9.2663 30.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.9488 8.8600 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0152 8.8600 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9862 8.8500 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2935 8.8700 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6600 0.0000 15.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8800 0.0000 2.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.6289 9.1400 200.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.8600 9.3152 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.1800 9.0455 8.60 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 106.8000 9.8026 0.80 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.0400 9.1255 10.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 101.3500 0.0000 0.50 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2300 - 27.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1800 9.0677 22.00 FIMMDA ====== INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 27-Feb-13 100.0069 8.6000 450.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.1987 9.5600 2.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 10-Aug-13 99.8901 9.4000 50.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.4883 9.0800 150.00 INE020B07EK6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.70% 02-Jun-14 98.6766 8.7500 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.5266 8.9400 100.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 100.6620 9.1500 250.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.3379 9.3000 250.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.2223 9.3000 250.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 100.2767 9.3000 350.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.0000 10.6500 2.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.5400 8.8600 25.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.1393 9.3500 100.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 99.1216 9.0000 150.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.6214 9.4000 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.9831 9.0000 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.9809 9.0000 50.00 INE909H07982 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 22-Jan-15 99.8956 9.9000 200.00 INE414O07013 CELICA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED -- 06-Mar-15 100.1563 12.4300 1600.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 99.9650 8.9000 30.00 INE488N07019 PCR INVESTMENTS LIMITED 13.00% 29-Apr-15 100.3739 11.4000 500.00 INE488N07027 PCR INVESTMENTS LIMITED 12.50% 31-May-15 100.0614 12.5200 500.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.5695 8.9500 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.9910 8.8000 40.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.3968 8.8200 50.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Jul-15 104.9671 9.1200 5.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.1241 9.1200 500.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.9769 9.0000 1000.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6671 9.0000 250.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 100.7000 8.5800 1.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0300 12.9700 2.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.3700 8.7500 4.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6500 8.7700 3.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 102.0936 8.7000 30.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.1075 8.7800 2.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.25% 03-Aug-17 102.2164 9.5800 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.0000 10.5100 0.10 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6987 8.7500 30.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 66.0000 8.5000 0.50 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7624 9.0500 30.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.4335 9.2300 150.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3660 8.7800 10.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.4628 8.7000 20.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.5000 9.8300 250.00 INE129A07115 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-17 100.3170 8.7000 25.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 100.5000 9.8500 750.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.8500 9.3600 220.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.8500 9.3600 15.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4696 8.8300 800.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0000 9.0400 100.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0000 9.0500 100.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 59.0000 8.5000 0.10 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 102.2437 8.8600 50.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 100.0100 8.7000 2.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 102.1000 8.9100 0.20 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.8238 8.8500 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.8500 8.8000 1.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 102.7252 8.8600 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.9485 8.8400 50.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 10.10% 18-Nov-21 103.5048 9.4800 150.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 105.8900 8.9700 120.00 INE005A11085 ICICI AUG 2000 N.A. 05-Jan-22 42.0000 8.2500 0.20 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.7178 7.1500 61.80 INE871D07MT2 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.80% 30-May-22 104.9600 8.9700 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1300 8.8200 4.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.3219 9.2000 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0400 8.8100 5.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.7148 8.7500 15.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.5500 9.2500 1750.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 99.9488 8.8600 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0152 8.8600 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9862 8.8500 150.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.6666 9.2000 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2935 8.8700 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6600 8.8600 15.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8800 9.0000 4.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.3773 9.0800 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.6289 9.1400 200.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.0990 8.8200 50.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 99.2900 8.8300 48.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 103.7138 8.8300 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 103.0760 8.8300 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.3000 9.0300 8.60 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 103.8788 8.8300 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 103.2057 8.8300 50.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.2600 9.5500 7.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.0000 8.8200 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.0400 9.1200 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.7000 9.7600 400.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6486 9.1200 130.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2300 9.2200 27.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2500 10.6200 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India