Feb 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3739.00 NSE 16713.50 FIMMDA 26065.20 ============= TOTAL 46517.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.2270 11.3800 100.00 INE613A07019 RALLIS INDIA LIMITED 9.05% 29-Oct-13 99.6986 9.8200 350.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 105.6000 4.1400 1.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 100.5421 10.2200 500.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.8136 9.3000 250.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.4463 9.5700 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 99.3600 10.6500 0.20 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.4447 8.7600 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2200 9.2100 200.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 103.2500 9.0300 70.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0000 9.0500 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.2500 9.6400 500.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.5700 9.6400 500.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 98.4500 10.1900 3.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.9300 8.7000 15.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.8500 10.9400 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.6000 10.8900 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9888 9.1500 150.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0300 10.2800 40.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 101.0000 12.3000 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.5200 10.0000 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0542 7.1100 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.5613 9.1100 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.2500 9.1900 200.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.0600 8.7300 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.6950 9.0400 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.2400 9.3600 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1000 9.1300 1.80 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.5000 7.5500 3.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.2103 8.9600 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.7888 8.8200 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 102.0500 9.2000 70.00 NSE === INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.1388 8.9000 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8134 8.9200 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8289 8.9000 1700.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.0808 8.9000 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.1113 8.9200 250.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.4160 8.9075 250.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 94.9000 0.0000 1.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.1709 9.1000 2250.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 102.3839 10.5026 200.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.0082 8.9082 300.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.9500 8.9222 20.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8000 9.3806 200.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.3481 8.7600 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.0953 9.2000 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.2966 8.9725 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5138 8.8000 1400.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2536 9.2000 550.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.9276 9.1900 352.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.7991 8.6260 1000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.6049 - 1750.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 100.9300 11.3275 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.5700 8.6441 49.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.3500 0.0000 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7900 10.6107 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.9485 8.8400 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.5200 0.0000 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 90.6934 9.7000 150.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.3157 9.1500 300.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3161 9.1500 150.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.7500 0.0000 0.50 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.5859 8.8650 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.1735 8.8350 200.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.0000 9.3642 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4365 8.7800 500.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6134 8.8200 1100.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.3300 - 1.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.5265 8.8350 100.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6383 8.7900 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7600 9.0199 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6072 8.8350 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.0000 - 21.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.8625 8.8771 945.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.8289 0.0000 550.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.9320 8.5254 1.00 FIMMDA ====== INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 27-Feb-13 100.0108 8.5200 450.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.2270 11.0000 100.00 INE613A07019 RALLIS INDIA LIMITED 9.05% 29-Oct-13 99.6986 9.5700 350.00 INE121A07FN5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 10-Jun-14 100.5421 10.2200 500.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 100.8136 9.3000 250.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.4463 9.6000 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.5500 8.8400 25.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.1388 8.9000 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8892 8.8700 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8134 8.9200 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8289 8.9000 1700.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8089 8.9100 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 101.0808 8.9000 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.1113 8.9200 250.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 9.50% 12-Jan-15 100.0719 9.4500 50.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.8986 8.5100 50.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.4160 8.9000 250.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.0269 8.7100 20.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.1709 9.1000 2250.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 102.3839 10.5000 200.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 100.0082 8.9700 300.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6481 9.0200 250.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.3481 8.7600 250.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.6126 9.0300 50.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 101.0953 9.2000 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.2966 8.8700 500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.2962 8.8700 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5138 8.8000 2000.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.4447 8.7500 100.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.9044 9.1000 300.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.9091 9.1000 150.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2536 9.2000 150.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.9276 9.1900 350.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.7991 8.8500 1000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.6049 8.7900 1750.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0000 9.0400 50.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 102.8178 11.4800 250.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 61.4135 8.6500 200.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.5148 8.8500 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.2500 9.6200 750.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 60.0743 8.6500 250.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 104.0000 9.2000 100.00 INE883A07158 MRF LTD 10.09% 27-May-19 103.9750 9.2100 100.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.5600 9.6300 250.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.2872 8.7300 150.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.2923 8.7300 50.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 104.8550 9.2100 50.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 104.8800 9.2000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0788 9.1300 150.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.5500 40.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.8621 8.6400 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0242 7.1000 60.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0542 7.1000 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 90.6934 9.7000 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.3157 9.1500 300.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.4234 9.1300 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3161 9.1500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3163 9.1500 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.5613 9.1000 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.5859 8.8700 100.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 103.7956 10.6500 150.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.1735 8.8400 250.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 101.2500 9.0400 450.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5000 8.7700 704.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3404 8.8000 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.4537 8.8400 900.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.3255 8.8600 850.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.3300 9.4700 1.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.5265 8.8400 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.3667 8.8600 100.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 100.1500 7.1900 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6869 8.7800 600.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7600 9.0200 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.6072 8.8400 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.6959 9.0300 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.4469 8.8600 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.6950 9.0300 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.9472 9.0900 400.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 102.0000 9.5000 2.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 100.3229 8.7900 170.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.6640 8.7400 150.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.6882 8.7000 195.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.1562 9.0200 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.9700 7.4900 2.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0104 9.8800 12.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.0000 8.8200 650.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.8787 8.8400 100.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0104 9.8800 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.9800 8.6000 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.9800 8.6000 500.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.7888 8.8100 100.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0104 9.8800 10.70 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2155 10.7300 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.6000 10.8900 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.7900 10.6200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India