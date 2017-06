Feb 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3089.30 NSE 16437.00 FIMMDA 20185.90 ============= TOTAL 39712.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 99.7159 10.1300 250.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL C 9.89% 14-Aug-14 100.1730 9.6800 150.00 INE760I08027 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 9.95% 17-Oct-17 101.8000 9.3600 4.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 102.1493 10.7800 1000.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.2136 9.6300 250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.3800 8.7400 2.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.7105 9.6200 500.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 95.0500 9.1100 4.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.9833 8.5400 15.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.8000 9.2400 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.1000 10.9100 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.6700 10.7800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9546 9.1800 550.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.1221 7.2100 160.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.3313 9.8300 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.3000 9.3500 15.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.0000 11.2100 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 9.0200 0.30 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.3448 7.4500 5.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.3000 9.8100 20.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 98.5500 9.1700 1.00 NSE === INE752E07FG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-13 100.0083 8.7290 150.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.6366 9.6109 250.00 INE008A08OK0 IDBI BANK LTD OMNI SR-I 8.00% 07-Jul-13 99.3868 0.0000 6.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.3001 9.5195 300.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.0295 8.8823 4.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 99.0530 7.6499 7.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.9959 8.9545 50.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 100.7889 9.0500 250.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 100.7889 9.0500 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.8267 9.0500 500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.8267 9.0500 500.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.7918 9.0500 250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.7918 9.0500 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8428 8.9000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8583 8.8800 2150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.0258 8.9674 1600.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.2000 8.9054 1.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 97.4486 8.7277 20.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 97.1700 11.3843 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0151 8.9000 250.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.8257 8.8768 1900.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 100.0717 8.7764 1900.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.2434 9.0683 500.00 INE688I07105 FUTURE CAPITAL HOLDINGS LIMITED RESET 30-Nov-15 102.3839 10.5026 200.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.7610 - 30.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 8.8442 9.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6660 - 250.00 INE090A08JT9 ICICI BANK LIMITED 11.15% 12-Jul-16 105.8039 0.0000 5.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4660 8.8437 300.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.4374 8.8558 19.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.3144 8.7100 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5046 8.8200 150.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.9276 9.1900 3.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.5000 8.8628 1.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.7972 8.6255 1000.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 100.8900 11.3404 8.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 95.9000 8.9592 1.60 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.9489 9.2070 40.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 110.8169 9.6100 2.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.3785 8.9100 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9380 8.8100 2.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 91.1800 0.0000 1.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.2036 9.6322 250.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 100.1205 8.8000 100.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.7000 9.6023 500.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 98.3401 8.9968 4.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 98.9000 8.8654 1.00 INE134E08CR6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-20 100.1386 8.8668 6.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.4096 8.9800 2.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 99.0000 8.8723 2.00 INE752E07BA5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-20 101.9000 8.8724 2.50 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3500 0.0000 0.20 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 99.8500 8.9070 2.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.4996 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.2443 8.7345 47.00 INE565A09140 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 05-Sep-21 100.6700 9.1071 1.00 INE654A09134 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 18-May-22 104.6947 9.0299 6.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3521 8.7900 12.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3779 9.1400 200.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 101.6683 9.1074 3.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 102.5000 10.0849 1.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.5503 8.6505 12.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 95.5400 9.2703 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4985 8.7700 750.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4985 8.7700 44.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1010 8.9000 250.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1010 8.9000 64.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6383 8.7900 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.3256 8.7700 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 102.6200 - 65.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 98.8701 9.1484 0.20 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 100.5647 8.8662 10.00 INE043D08DC1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 28-Apr-25 99.6500 8.9392 2.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 98.9000 8.8874 3.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 98.9000 0.0000 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.2000 9.1710 6.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.2267 9.2900 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2763 7.6272 20.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.4150 0.0000 135.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6772 9.0240 105.00 FIMMDA ====== INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-13 131.0650 9.5200 150.00 INE752E07FG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-13 100.0083 8.4000 150.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.6366 9.2500 250.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.2270 11.0000 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.3001 9.3600 300.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.8459 9.4700 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.7974 8.0000 7.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.9959 8.9500 50.00 INE476A09108 CANARA BANK 6.75% 31-May-14 96.9065 9.3600 10.00 INE261F09GH4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 16-Jun-14 100.0063 9.1100 1.00 INE976I07856 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.20% 29-Jul-14 100.5390 9.7000 250.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 99.7159 10.1000 250.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.89% 14-Aug-14 100.1730 9.7000 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8428 8.9000 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8583 8.8800 1900.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8894 8.8600 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.0258 8.9600 1600.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 101.0432 9.2900 90.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 101.0151 8.9000 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.9109 8.8300 1.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.5591 8.9200 2.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.2434 9.0500 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9000 8.8800 9.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6660 9.0000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4959 8.8400 300.00 INE483A09153 CENTRAL BANK OF INDIA 8.95% 04-Oct-16 99.8246 8.9700 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8387 9.3300 200.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 99.7735 9.2500 10.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.9000 8.7500 680.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.0300 8.7100 30.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.6326 9.0300 50.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 102.3144 8.7100 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5046 8.8200 150.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.4847 8.7400 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7172 8.6900 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 95.3050 8.9900 3.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.7972 8.7900 1500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 8.6900 350.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0000 9.0400 500.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.9000 8.7500 780.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.0300 8.7100 30.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PRIVATE LTD 12.00% 30-Apr-18 102.1493 - 1000.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 102.8378 11.4800 250.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.9000 8.7500 730.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.0300 8.7100 30.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.2036 9.6300 250.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 100.1205 8.8000 100.00 INE121A08MI9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 11.70% 17-May-19 100.7107 11.5000 250.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.7105 9.6000 750.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.1363 9.4500 50.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.7900 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8648 9.1700 550.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.1500 7.0800 30.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 105.1221 7.2000 160.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.7634 9.5500 200.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1898 8.8100 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0000 8.8500 12.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3779 9.1400 200.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.3598 8.8000 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5225 8.7800 300.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.3313 9.8300 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4400 8.7800 800.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4688 8.7800 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.1010 8.9000 250.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 101.0992 8.7400 164.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 100.4780 7.1400 50.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.0546 8.7300 150.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.0600 8.7300 100.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.1254 9.0600 400.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.3256 8.7700 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.3200 9.5100 93.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 102.0000 8.6800 0.40 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.0000 11.0500 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.5000 9.0200 0.30 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.1351 9.0200 250.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2763 7.3800 20.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED SR-58(B) 9.90% 05-Nov-27 100.0304 9.8800 12.50 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.2103 8.9400 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.2200 7.3500 4.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 2.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED SR-58(C) 9.90% 05-Nov-32 100.0304 9.8800 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.4150 8.6600 135.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 100.0304 9.8800 10.70 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.4426 9.1600 200.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6772 9.1100 105.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.1000 10.5600 10.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6700 10.5400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India