Feb 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 903.40 NSE 8705.00 FIMMDA 10577.40 ============= TOTAL 20185.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.9312 9.3500 50.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 102.0000 12.5700 1.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.8700 9.4000 1.00 INE722A08099 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.15% 07-Jan-20 100.0600 11.1300 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3500 8.9900 0.40 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.2500 11.4200 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 10.40% 18-Jul-21 107.0430 9.1500 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.4099 9.1100 450.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.80% 24-Jan-23 100.0300 11.7900 90.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.2400 11.1700 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2600 7.3900 10.00 NSE === INE136E07IT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 25-Feb-13 115.4500 - 17.00 INE136E07GF9 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 26-Feb-13 104.8000 - 7.50 INE521E07AL3 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Mar-13 119.7900 0.0000 6.00 INE521E07AK5 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Mar-13 117.9900 0.0000 2.50 INE521E07AQ2 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 15-Mar-13 122.2500 0.0000 5.00 INE521E07AR0 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 15-Mar-13 145.3500 0.0000 5.00 INE521E07AU4 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 17-Mar-13 121.8400 0.0000 36.00 INE121A08KK9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.85% 07-Jun-13 100.2144 10.2901 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.0684 8.9545 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9034 0.0000 2500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.0737 8.9000 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.5216 9.3000 200.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.8259 0.0000 3800.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.0435 10.4500 50.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.8229 - 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.0000 - 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.3500 0.0000 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 23.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.8800 8.7638 5.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.0000 - 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.0000 - 100.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.5000 8.8938 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 99.5300 0.0000 7.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.1966 0.0000 30.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.6612 10.6915 5.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 102.5636 9.4700 100.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.5256 9.2900 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3100 8.8013 11.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.4401 9.1300 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4977 8.7700 536.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.2700 - 6.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8600 0.0000 15.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7500 0.0000 2.00 INE217K08107 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 10.00% 07-Feb-23 99.9800 - 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.1000 9.0558 7.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 104.0300 0.0000 15.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.5000 9.7870 16.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2800 - 47.00 FIMMDA ====== INE121A08KK9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.85% 07-Jun-13 100.2144 9.9500 250.00 INE916D070J6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.10% 07-Jun-13 100.1376 9.9000 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 100.8694 10.8400 40.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.0684 8.9500 100.00 INE669C07033 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-14 101.0015 9.2500 15.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 98.6040 8.8700 5.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.9312 9.3500 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9800 8.9300 14.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 84.7025 9.7400 10.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.7812 10.1800 10.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.0737 8.9000 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.0713 8.9000 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.3500 9.1500 500.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3161 9.1500 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.5216 9.3000 200.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 100.5256 9.2900 250.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.0435 10.4500 50.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 102.0000 12.5700 1.00 INE670E07276 SARDAR SAROVAR NARMADA NIGAM LTD. 8.95% 27-Jan-16 98.8000 9.4300 1.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.8229 8.8200 300.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6619 9.0000 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 102.6000 8.7300 14.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 101.4568 9.8500 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8800 9.1100 1100.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.2500 8.9500 250.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.0000 8.7100 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.3255 9.1800 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0700 9.1500 250.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 66.8700 8.9000 6.90 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 8.6900 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.2500 8.9100 300.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.0000 8.7100 100.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.2500 8.8800 200.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.0000 8.7100 100.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.2325 9.3800 250.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.5700 9.3500 1.00 INE722A08099 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.15% 07-Jan-20 100.0600 11.1200 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.7000 8.9000 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0430 9.1400 150.00 INE053A07166 INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.95% 27-Jul-21 102.5636 9.4700 100.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.2717 8.7900 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.6160 8.7800 50.00 INE628A08205 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.40% 08-Jun-22 101.6350 10.1000 149.00 INE628A08205 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.40% 08-Jun-22 101.6350 10.1000 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3100 8.8000 11.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.4401 9.1300 50.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 103.4099 9.1000 450.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.5800 8.7700 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.5100 9.0900 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.5100 9.0900 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4901 8.7900 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.2900 8.7900 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4977 8.7700 385.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4339 8.7800 351.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.7200 8.8000 110.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.2700 9.4800 6.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.8785 8.7800 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8600 9.0000 65.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6000 9.1000 2.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 101.0600 8.7200 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.1354 9.0600 400.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 100.0300 11.8000 90.00 INE217K08107 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 10.00% 07-Feb-23 99.9800 10.0000 160.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.2400 11.0000 1.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 104.0200 8.7600 15.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.1459 7.4500 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2600 7.3800 10.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 14.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.4800 9.1800 1640.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.7179 9.1500 180.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 107.4200 8.6600 135.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6800 9.1100 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 99.2500 11.6300 100.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2800 9.2100 47.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7900 10.7900 19.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 99.5300 9.0700 14.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 99.0700 9.2300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2200 10.6200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India