Feb 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 540.40 NSE 3895.90 FIMMDA 10337.40 ============= TOTAL 14773.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D07T86 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 27-Feb-13 112.6895 0.0000 160.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.3500 10.3200 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.0000 12.6400 2.00 INE958G08948 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 03-May-17 95.4200 - 1.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 95.1400 - 1.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 95.4200 - 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.7700 0.0000 24.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0452 7.1300 62.40 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.3239 9.8300 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6900 8.7500 1.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0700 3.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.5942 7.4100 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0906 7.4100 35.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2190 9.2400 100.00 NSE === INE521E07AJ7 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Mar-13 116.1800 0.0000 2.50 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.4800 0.0000 5.00 INE031A09DP2 HUDCO TXNPS-31A 7.10% 31-Mar-13 99.2100 - 2.00 INE521E07AX8 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 08-May-13 115.5000 0.0000 6.50 INE053F09AL0 IRFC STRPP-45E 6.10% 13-May-13 98.3800 12.9811 1.00 INE514E09603 EXIM SR-G8 6.35% 23-Jun-13 97.5300 0.0000 10.00 INE733E07231 NTPC TX STRP-18 5.95% 15-Sep-13 96.0100 - 3.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 101.5466 0.0000 2.00 INE136E07IO7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 31-Jan-14 108.6600 - 3.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9900 8.2975 15.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.4422 8.9499 50.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 99.8887 9.5572 500.00 INE752E07116 POWERGRID SR-10 10.90% 21-Jun-15 97.4500 12.1360 0.90 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 96.3829 9.1500 17.00 INE565A09116 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 31-Mar-16 101.0390 8.9897 20.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 102.6100 8.7274 14.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 100.3794 - 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4636 8.8437 350.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.8000 11.7229 1.00 INE753F07012 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.95% 26-Feb-17 100.9500 11.5323 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9733 8.8100 850.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1376 9.0167 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5460 8.7900 100.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 26.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2317 8.8200 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 99.7778 8.1206 9.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 98.8387 8.8239 6.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.6500 8.8634 2.00 INE296A08425 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 01-Jun-20 98.3587 9.8069 12.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.1500 10.6427 1.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 100.3631 8.6202 5.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3100 8.8012 13.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3308 9.1475 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 102.5000 10.0853 1.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4896 8.7850 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.0000 9.3636 4.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3800 9.0194 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4977 8.7700 154.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5000 0.0000 63.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.2000 0.0000 7.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.8288 8.7600 250.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0117 8.9800 191.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.0380 9.0750 50.00 INE296A08672 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 28-Jan-23 99.9483 - 7.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.9800 9.4412 60.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 99.4400 8.8150 52.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.3344 9.5456 4.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 101.5828 8.3216 10.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.4985 9.0688 13.00 FIMMDA ====== INE296A07377 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 15-May-13 113.7466 9.8800 10.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.8121 9.4600 50.00 INE916D077V6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 23-Apr-14 100.2091 9.6400 50.00 INE895D08360 TATA SONS LIMITED 10.05% 16-Jun-14 101.3106 8.8900 400.00 INE126A07194 E.I. PARRY (INDIA) LIMITED 10.25% 11-Jul-14 101.2936 9.2500 100.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9500 8.9500 1.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.4422 8.9500 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.3600 9.1500 500.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 99.8887 9.3000 500.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 96.4700 8.9000 1.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.6000 9.0000 5.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 98.8800 8.9000 1.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 100.3594 10.1100 250.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 100.3794 10.1100 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4636 8.8500 350.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 101.4718 9.9900 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8900 9.1200 1100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.7400 8.7400 1.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 95.1400 - 1.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.7352 8.8000 200.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 95.4200 - 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9733 8.8100 850.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1376 9.0300 500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1083 9.0600 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.5460 8.7900 109.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0800 9.1500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2317 8.8200 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 8.6900 50.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 96.5124 7.4400 8.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0452 7.1000 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4399 7.1900 12.40 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.3239 9.8300 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 103.4159 9.1100 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3100 8.8000 13.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3308 9.1400 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 102.5000 9.4900 1.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 103.4946 9.1100 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4577 8.8000 250.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3800 8.9000 4.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3400 9.0200 2.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 97.6000 9.3900 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.6000 8.9000 204.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0800 9.5100 400.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.5000 9.1200 61.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 101.2000 8.9000 14.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.8000 9.0700 4.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.8288 8.7600 250.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.9258 8.7900 200.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0117 8.9800 200.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.0380 9.0800 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.3500 9.5000 40.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 99.4400 8.8100 52.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4200 10.9300 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4500 10.9200 1.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.5942 7.4000 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0906 7.4000 35.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 3.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.4800 9.1800 1038.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 108.2093 8.5800 55.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 100.8000 9.8000 3.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.4745 9.1500 200.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.8100 9.1200 105.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 99.4500 11.4300 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 99.6300 11.4000 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.4998 12.9500 90.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5500 9.1300 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.6000 10.6400 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.8300 9.1000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com