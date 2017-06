Feb 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 330.00 NSE 12814.00 FIMMDA 29082.20 ============= TOTAL 42226.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077V6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 23-Apr-14 100.2800 9.5700 50.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 97.9800 8.9000 6.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.7298 11.7400 1.00 INE958G08948 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 03-May-17 100.2000 12.9400 1.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 98.4100 - 1.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.5421 9.2200 50.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0000 9.1500 100.00 INE261F09DR0 NABARD 0.00% 01-Oct-17 67.5300 8.8800 0.40 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 01-Nov-17 101.3572 9.5100 50.00 INE261F09EI7 NABARD 0.00% 01-Apr-18 64.7350 8.8800 0.70 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 64.2850 8.8800 0.30 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 63.8250 8.8800 0.20 INE261F09EP2 NABARD 0.00% 01-Jul-18 63.3800 8.8800 0.50 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 60.2900 8.8900 4.60 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 59.8900 8.8800 0.80 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 59.4850 8.8800 1.50 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 98.5500 9.1600 2.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.4900 2.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.3257 9.8300 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7000 8.8800 4.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5000 7.4500 2.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.2600 8.8300 2.00 NSE === INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.7549 9.9563 350.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.2450 0.0000 150.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.9139 9.3512 500.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 99.8888 9.5574 500.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.8221 9.6164 500.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.5370 9.2925 200.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0476 9.1500 1000.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2494 9.2800 250.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.4374 8.9861 750.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9500 8.8589 20.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.8458 9.2500 150.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 103.0818 7.9184 2.00 INE721A07ET2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.23% 01-Jul-16 101.3466 - 575.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4924 8.8336 1100.00 INE090A08IM6 ICICI BANK LTD, 11.05% 15-Sep-16 105.8324 9.5597 7.50 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7437 9.3505 1500.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6805 9.0621 500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1376 9.0167 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4718 8.8100 159.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 103.7600 8.8018 6.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2140 9.2100 150.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.7974 9.2250 59.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 94.5981 9.0194 9.00 INE648A09060 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 20-Mar-18 102.9500 8.9203 6.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 100.4500 0.0000 3.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.8000 8.8329 5.00 INE296A08474 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 29-Oct-20 98.5646 9.8064 6.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 99.9600 8.7961 9.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.8500 9.3043 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.8200 8.8050 3.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 100.3245 8.2189 11.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.0800 8.7805 30.00 INE060K08010 ADANI AGRO PRIVATE LIMITED 0.00% 22-Mar-22 109.0000 6.8921 2500.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3800 8.7902 110.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3150 9.1500 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 102.8000 0.0000 1.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 31-Jul-22 102.2500 9.8045 9.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.5181 8.7850 3.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.4372 8.4134 5.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5529 8.7750 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4314 8.7800 150.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0800 - 200.00 INE652A09054 STATE BANK OF PATIALA RESET 20-Dec-22 101.6445 9.0327 13.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.8270 8.7600 450.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.8172 9.0100 50.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.7700 8.7238 5.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 99.8900 0.0000 1.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 99.5000 8.8057 3.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 100.4500 0.0000 2.50 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 98.4800 0.0000 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 104.8000 8.8164 6.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% - 101.4000 0.0000 3.00 INE053F09GR4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.80% 03-Feb-30 100.4700 8.4435 1.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 100.3900 9.2019 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.9000 9.1399 60.00 INE039A09PH6 IFCI LIMITED 9.98% 05-Oct-37 101.2000 0.0000 7.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5000 10.1519 60.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.2800 - 205.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5700 9.0331 6.00 FIMMDA ====== INE916D070J6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.10% 07-Jun-13 100.1355 9.9000 50.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.7549 9.6700 350.00 INE587B07TC9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.30% 28-Feb-14 100.6174 9.6300 200.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.2450 9.2800 75.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.9139 9.3500 500.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 101.3700 9.1300 500.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 101.1367 8.8900 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3150 9.1500 50.00 INE514E08AZ6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 12-Jun-15 99.8888 9.3000 500.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.8221 9.3300 500.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.5370 9.2900 200.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1511 9.5000 350.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.0300 10.6300 200.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0476 9.1500 500.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.2634 9.0600 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.2494 9.2800 250.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.4329 9.3000 750.00 INE283O07012 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 28-Dec-15 99.9086 11.9000 250.00 INE283O07020 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 01-Jan-16 99.9138 11.9000 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9500 8.8600 40.00 INE907I07059 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 0.00% 01-Feb-16 100.0000 - 11.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.0994 8.8100 50.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.8458 9.2500 150.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 99.7143 8.6000 140.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 102.5200 8.7600 5.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.4924 8.8400 1100.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 101.4918 9.8300 250.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7437 9.4000 2000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9000 9.1100 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9000 9.1100 100.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 101.3572 9.5000 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 - 1.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 100.1100 8.8100 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.6805 8.8900 500.00 INE958G08948 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 03-May-17 100.2000 1.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 98.4100 - 1.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.7352 8.8000 200.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.5421 9.2100 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.1376 9.0300 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4718 8.8100 150.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3500 9.1600 2.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.2140 9.2100 150.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0900 9.1500 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.7974 9.2200 50.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 66.8700 8.9000 6.90 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.0000 8.6900 204.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.0000 9.6500 2000.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.0000 9.6500 750.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 100.1362 8.8100 50.00 INE742F07098 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-18 103.7800 9.9200 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.2050 8.7000 131.10 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.0000 8.7800 100.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 100.1603 8.8100 50.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.0000 8.7800 25.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 116.5900 9.8800 300.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.6000 9.3000 10.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 100.0000 8.7800 100.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 100.1824 8.8100 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 100.0000 8.7800 25.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.9000 11.1000 15.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.6800 8.6200 36.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.0000 8.7700 100.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 100.1900 8.8100 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.0000 8.7800 25.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 101.0800 8.6100 15.00 INE692A09126 UNION BANK OF INDIA RESET 16-Oct-21 100.9642 8.6000 50.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.0000 8.7700 100.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 100.2087 8.8100 50.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.0000 8.7800 25.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.6800 8.7600 50.00 INE060K08010 ADANI AGRO PRIVATE LIMITED 0.00% 22-Mar-22 109.0000 9.0500 2500.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.3257 9.8300 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2843 8.8000 100.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4700 8.7700 1.00 INE636F07167 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.25% 27-Jun-22 101.3500 9.2000 128.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3150 9.1500 100.00 INE013A07QJ9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.20% 31-Jul-22 102.2500 9.8000 18.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 101.5181 8.7800 3.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3000 9.1300 1680.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.4500 9.0900 9.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5529 8.7800 100.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 100.0200 9.8800 500.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3900 9.0200 2.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 97.6000 9.3900 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4900 8.7700 305.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5291 8.7700 50.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.1688 9.1200 13.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7000 9.0900 8.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.8270 8.7600 450.00 INE245A07424 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 200.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.8172 9.0100 50.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.7953 8.7200 5.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 100.0000 8.7700 100.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 100.2259 8.8100 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 100.0000 8.7800 25.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.0000 8.7800 100.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 100.2417 8.8100 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.0000 8.7800 25.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.0000 8.7700 100.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 100.2471 8.8100 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.0000 8.7800 25.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.0000 8.7700 100.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 100.2604 8.8100 50.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.0000 8.7800 25.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.7275 8.7000 5.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.0000 8.7700 100.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 100.2727 8.8100 50.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.0000 8.7800 25.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.5000 7.4300 2.20 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.2700 7.7800 3.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.2600 8.7800 2.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.0000 8.7700 100.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.0000 8.7800 25.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.4600 9.1800 2940.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.8106 9.2500 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India