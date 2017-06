Feb 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1501.20 NSE 8257.60 FIMMDA 15525.70 ============= TOTAL 25284.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07TW6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 07-Mar-14 100.0000 10.2200 1000.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 99.4500 9.1300 11.70 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8000 9.1500 3.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.9800 9.0900 11.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 100.0000 8.9900 1.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 99.0400 8.9500 1.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 53.1700 0.0000 36.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0238 9.1500 100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4900 10.0000 6.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3695 7.1100 148.30 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.0000 9.3800 16.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8400 8.8100 1.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0700 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.2807 7.3700 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.6155 7.3100 2.20 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.7773 7.3300 3.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 99.9900 10.6400 7.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3733 8.8600 150.00 NSE === INE514E08514 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Mar-13 100.0372 8.4301 150.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.7657 9.9311 350.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 89.8633 9.5900 250.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.3638 9.4499 150.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.5600 8.9311 10.00 INE008I07262 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 06-Oct-14 100.0000 - 2.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6927 9.0000 250.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.6128 9.3800 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1500 0.0000 1.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.8390 9.6083 500.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.7323 11.1801 400.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0469 9.1500 500.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.8458 9.2576 150.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 99.4500 9.1354 11.70 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 102.5400 8.7511 5.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0000 10.6051 3.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5061 8.8286 750.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9500 9.1009 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6300 11.7874 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7005 9.0563 500.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.8869 9.2200 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2500 0.0000 2.00 INE654A09167 STATE BANK OF TRAVANCORE RESET 31-Mar-18 103.4000 9.6181 1.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.9800 9.9121 1.00 INE742F07098 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-18 105.2288 9.8449 200.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.0738 8.8000 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.1600 0.0000 138.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.6400 9.2997 10.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 102.8900 0.0000 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.5000 10.9751 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.1816 8.8000 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 105.5700 8.7970 12.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4900 0.0000 1.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.3480 9.1450 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3000 8.8027 7.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 105.2000 8.5537 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.5000 9.2497 109.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4567 8.7900 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4628 8.7750 505.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6082 8.8200 600.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0800 - 68.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.4900 0.0000 168.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.4400 0.0000 20.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0300 9.3876 200.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7522 9.0199 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.4700 - 11.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 100.5600 - 250.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 21-Jul-25 99.7000 0.0000 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9000 9.0779 7.90 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.5500 11.4116 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.2200 9.0158 20.00 INE776K07021 - -- - 100.0523 - 600.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.5000 9.5599 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3500 - 172.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 99.6800 8.4961 6.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE RESET 31-Dec-99 99.9800 0.0000 1.00 FIMMDA ====== INE514E08514 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Mar-13 100.0372 8.1200 150.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.7657 9.6500 350.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.8121 9.4600 50.00 INE013A07TW6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 07-Mar-14 100.0000 10.2700 1000.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.0551 9.0100 100.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 16-Apr-14 89.8633 9.5900 250.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.3640 9.4500 100.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 100.3638 9.4500 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.6354 8.9200 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.5000 8.9700 60.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.9900 8.9500 4.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6927 9.0000 250.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.6128 9.3800 150.00 INE848E07179 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-15 100.0000 8.7000 50.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 108.5313 9.7700 5.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.8926 9.0000 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.8928 9.0000 50.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 97.6463 8.8500 3.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.9800 9.1500 1.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.8390 9.3000 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.1711 9.4900 100.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.0469 9.1500 500.00 INE202B07688 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 05-Dec-15 100.4504 10.5700 100.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.6590 8.7500 100.00 INE907I07059 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 0.00% 01-Feb-16 100.0000 - 4.00 INE848E07187 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-16 100.0000 8.7000 50.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.0000 8.8500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5061 8.8400 750.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.8000 9.1500 7.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.0600 8.6900 50.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 100.0000 8.8500 100.00 INE848E07195 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-17 100.0000 8.7000 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.6300 8.7700 1.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.7005 8.8700 500.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 99.8141 9.6500 1000.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 98.0000 11.0900 0.10 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 100.8869 9.2200 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.2500 8.8100 2.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 100.4336 9.8500 4.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 100.4769 9.8500 9.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 100.0000 8.8400 100.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.0000 8.6900 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0000 9.1700 350.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.5200 11.1500 10.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.0738 8.8000 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.2388 8.6900 209.10 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 100.0000 8.8500 100.00 INE848E07211 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-19 100.0000 8.7000 50.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 116.5880 9.8900 300.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.6400 9.3000 10.00 INE872A07QX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.30% 05-Nov-19 100.0000 10.2600 3.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 100.0000 8.8500 100.00 INE848E07229 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-20 100.0000 8.7000 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.6200 8.5300 2.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.9000 11.1000 1.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 100.0000 8.8400 100.00 INE848E07237 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-21 100.0000 8.6900 50.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 105.2105 8.7700 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.0238 9.1400 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.9700 8.7800 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.1816 8.8000 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.4366 7.1900 6.20 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.7041 7.1500 4.90 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 100.0000 8.8400 100.00 INE848E07245 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-22 100.0000 8.6900 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.2998 9.6300 227.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.3177 9.6300 2.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.3480 9.1400 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3000 8.7900 205.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3148 9.1500 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.1800 9.1500 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.5000 9.2500 9.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 100.3268 8.8000 100.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5205 8.7800 300.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5529 8.7800 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4628 8.7700 700.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.4799 8.8400 950.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0800 9.5100 68.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.8106 8.7900 150.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.3700 8.9400 126.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.4300 9.3600 60.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.4400 9.0700 40.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.8261 8.7600 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7522 9.0200 150.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 100.1927 9.8600 20.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 100.0000 8.8400 100.00 INE848E07252 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-23 100.0000 8.6900 50.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 100.0000 8.8500 100.00 INE848E07260 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-24 100.0000 8.7000 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 100.0000 8.8400 100.00 INE848E07492 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-25 100.0000 8.6900 50.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 100.0000 8.8400 100.00 INE848E07500 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-26 100.0000 8.6900 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9000 8.7100 7.90 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 100.0000 8.8400 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 8.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.4600 9.1800 1000.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.4800 9.1800 951.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3733 8.8500 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3734 8.8500 50.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3500 9.2000 172.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 99.4996 12.9500 67.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India