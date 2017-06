Feb 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 349.50 NSE 7774.00 FIMMDA 11476.90 ============= TOTAL 19600.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 89.7442 9.5800 100.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 101.3000 8.9900 2.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 99.4200 8.9500 2.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6500 8.7700 3.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 100.5800 8.9500 3.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.5800 9.0900 25.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.0000 11.1300 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.2500 5.50 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4800 10.0000 5.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.1725 9.8600 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7522 9.0300 100.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0700 3.00 NSE === INE752E07EJ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-13 99.9079 9.9105 50.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.8160 10.4128 500.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.6526 9.8947 150.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.1752 10.2677 50.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.2303 9.5867 200.00 INE660A07IU1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 14-Mar-14 99.9412 9.4538 250.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.3245 9.0400 150.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 100.1248 9.6200 100.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 108.5633 9.5999 100.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.5200 8.9609 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.5828 9.4000 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.5306 9.3000 200.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 101.4246 9.1776 150.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.5831 9.2500 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.4246 9.2661 150.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.6185 9.2600 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7000 8.7526 3.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 20.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0000 - 200.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 0.0000 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3000 8.8027 5.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2992 8.8000 250.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.1400 - 8.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7522 9.0199 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.4500 - 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.7500 9.4744 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.1600 7.8627 2.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.2200 - 1.00 INE776K07021 - -- - 100.0523 - 4610.00 INE572F08030 - -- - 100.0000 - 152.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5700 10.1449 12.00 FIMMDA ====== INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.8235 10.2500 5.00 INE752E07EJ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-13 99.9079 9.5000 50.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.8160 9.9800 500.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 99.6526 9.5000 150.00 INE053F09AL0 IRFC STRPP-45E 6.10% 13-May-13 99.1048 10.2500 1.00 INE514E09603 EXIM SR-G8 6.35% 23-Jun-13 98.5367 10.2500 10.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.1752 10.0500 50.00 INE733E07231 NTPC TX STRP-18 5.95% 15-Sep-13 97.5356 10.2500 3.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.2303 9.6000 200.00 INE881J07BZ8 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.25% 16-Jan-14 100.5816 10.5900 2.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 99.2700 8.2000 5.00 INE660A07IU1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 14-Mar-14 99.9412 9.8600 250.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.3245 9.0400 150.00 INE909H07594 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 08-Apr-14 90.0635 9.5900 6.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 89.7442 9.6200 100.00 INE523E07699 L&T FINANCE 9.80% 25-Apr-14 100.1248 9.6200 100.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 108.5633 9.6000 100.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.5200 8.9600 50.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.5828 9.4000 50.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 25-Nov-14 84.7545 9.7600 15.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 84.7545 9.7600 10.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.8971 9.3000 200.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.5306 9.3000 200.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.3917 9.6000 1100.00 INE283O07020 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 01-Jan-16 99.7872 12.0500 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9300 8.8600 1.00 INE907I07059 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 0.00% 01-Feb-16 100.0000 5.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 101.1471 9.2400 30.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.2415 8.7500 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.5831 9.2500 50.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 100.2415 8.7700 50.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 103.7000 8.7700 4.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 99.8276 9.6000 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4107 8.8400 100.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 101.6185 9.2600 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6100 8.7700 6.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.8875 9.2000 55.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0700 9.1500 5.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4700 8.7500 40.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.5396 9.1100 250.00 INE054O08015 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 99.5396 9.1100 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.2207 9.2200 12.00 INE306N07559 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.50% 16-Jan-18 100.0000 9.4900 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.1841 8.6400 190.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 100.2415 8.7800 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0000 9.1700 200.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.5210 11.1500 10.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 100.2415 8.7900 50.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.3431 8.7100 50.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 100.2415 8.8000 50.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 100.2415 8.8100 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0755 7.0900 150.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 100.2415 8.8100 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.6564 7.2300 2.40 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.3000 8.8000 5.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0000 10.3700 200.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.5395 9.2500 600.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.7500 9.0600 4.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5843 8.7700 2.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 100.1725 9.8500 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2992 8.8000 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3700 8.7900 19.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.1400 9.5000 8.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.7929 9.0900 100.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6100 9.1000 1.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7522 9.0200 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.4500 9.5300 100.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 100.2415 8.8100 50.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 100.2415 8.8100 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.7500 9.5200 10.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 100.2415 8.8100 50.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 100.2415 8.8100 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4300 10.9300 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.0745 7.3500 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.8110 7.3700 150.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 100.2415 8.8100 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.1600 7.2600 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.8145 7.4000 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 101.1500 12.5000 8.50 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 100.0000 12.8800 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.4712 9.1800 2685.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3700 8.8500 55.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.7500 9.8000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0000 10.9500 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India