Feb 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 451.00 NSE 5040.50 FIMMDA 10582.20 ============= TOTAL 16073.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE535h07274 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD - 19-Jan-15 99.7000 10.2600 50.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 97.2700 7.4500 3.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 8.8400 1.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 102.0500 8.7200 1.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.4167 8.7600 100.00 INE871D07MI5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.75% 11-Aug-18 101.4424 9.3700 50.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.5800 9.0900 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6100 10.9600 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 105.1200 7.3000 2.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 101.8300 8.9500 110.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 102.0000 9.2600 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.0000 10.5500 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3730 8.8600 100.00 NSE === INE521E07AL3 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Mar-13 120.0400 0.0000 4.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.2303 9.5867 100.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.4577 9.4000 150.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.2178 9.1000 44.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.8290 9.3146 950.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.3746 9.0600 100.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.6774 9.0100 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.5876 8.9000 100.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 100.6065 8.9400 150.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3754 9.1000 1.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 99.9164 9.4504 500.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0114 9.6476 70.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2370 9.5035 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3147 9.4000 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2200 9.4000 250.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 99.8319 9.1000 50.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 100.9600 9.4276 1.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 96.1150 9.0124 3.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 111.9272 9.2500 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9478 9.2825 300.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9478 9.2825 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.7974 9.2250 55.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.6049 - 2.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0000 - 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.3785 8.9100 2.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 102.0100 0.0000 10.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 101.5868 9.4160 4.00 INE013A08218 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 21-Mar-22 104.5500 9.8138 1.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 102.6347 9.0499 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8669 8.8200 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4567 8.7900 48.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3661 9.0184 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2348 8.8100 200.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6700 0.0000 1.00 INE091D11055 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-22 39.6300 0.0000 5.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0300 9.3871 70.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 39.7100 0.0000 3.50 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.1259 8.8000 150.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.2500 - 8.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.6007 8.7500 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.7500 - 50.00 INE091D11089 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-25 30.0300 0.0000 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.5500 11.4119 2.00 INE040A08310 HDFC BANK LIMITED 9.45% 13-Aug-27 102.9798 9.0688 42.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% - 104.2500 0.0000 5.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 101.6733 8.7803 2.00 FIMMDA ====== INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.0901 9.7500 500.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.2303 9.6000 100.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.4577 9.4000 150.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.2178 9.1000 44.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.8290 9.3000 750.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.7785 9.3100 200.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.3746 9.0600 100.00 INE001A07KC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 16-Apr-14 100.0000 9.3900 100.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.6774 9.0100 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.5876 8.9000 100.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 100.6065 8.9400 150.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.8700 9.0100 3.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.4900 8.9900 1.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.44% 08-Dec-14 99.9164 9.5500 500.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0114 8.5000 70.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2370 9.3500 500.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 97.2700 7.6000 6.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.3000 8.5600 250.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.3000 8.5600 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 101.0057 8.9600 19.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3147 9.4000 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2200 9.4000 250.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 98.5799 9.4000 6.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 99.8319 9.1000 50.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9400 8.8600 2.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 8.8400 1.00 INE907I07059 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 0.00% 01-Feb-16 100.0000 7.50 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 99.9930 8.8500 50.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.0000 9.1500 1000.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.8784 8.7100 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.2889 9.3000 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 111.9272 9.2500 100.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 99.9750 8.8500 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 102.0500 8.7200 2.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.4167 8.7600 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9478 9.2800 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 9.2000 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.7800 8.7500 14.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 100.0529 8.8300 50.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0000 8.8500 300.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0250 8.8400 250.00 INE871D07MI5 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.75% 11-Aug-18 101.4424 9.3700 50.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 115.3500 7.8900 3.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.0600 8.7000 50.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.0613 8.7600 50.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 100.1100 8.8200 50.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.3431 8.7200 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 100.0613 8.7600 50.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 100.1266 8.8200 50.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 100.1291 8.8200 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.0613 8.7600 50.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 09-Jun-21 105.4000 8.8600 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.0500 8.7700 1.00 INE848E07336 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-22 100.1431 8.8200 50.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.0613 8.7600 50.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 101.8300 9.1500 110.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 102.6347 9.0500 50.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.70% 17-Jul-22 102.0000 9.5600 1.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8669 8.8200 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3000 9.0300 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3000 8.8000 252.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2348 8.8100 99.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.7000 9.0400 250.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 100.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 70.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.1259 8.8000 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.1242 8.8000 100.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 100.0613 8.7600 50.00 INE848E07344 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-23 100.4153 8.7800 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.0000 8.7500 250.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.8000 8.7900 100.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.0613 8.7700 50.00 INE848E07351 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-24 100.4431 8.7800 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.7232 8.7300 150.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.0900 8.8200 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 100.4595 8.7800 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.0613 8.7700 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.7800 9.5500 100.00 INE054O07033 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-25 100.5120 9.0000 50.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.0613 8.7700 50.00 INE848E07377 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-26 100.5589 8.7700 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.7491 9.2000 190.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 100.5120 9.0000 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.0745 7.3500 200.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.0613 8.7700 50.00 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 100.5836 8.7700 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.9939 7.3800 15.00 INE040A08310 HDFC BANK LIMITED 9.45% 13-Aug-27 102.9798 8.9700 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.0613 8.7700 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3730 8.8500 100.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3731 8.8500 50.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.7500 9.8000 2.70 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.7841 9.1300 150.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.5495 9.1300 100.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.4029 9.1900 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.6100 10.6500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com