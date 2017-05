Feb 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1393.20 NSE 3387.50 FIMMDA 7460.00 ============= TOTAL 12240.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 89.8989 9.5700 300.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.9864 9.4200 100.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.6819 9.4000 100.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.8244 9.3500 150.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.9253 12.1600 12.00 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 102.4088 9.4000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9707 9.1600 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0311 7.1100 97.20 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.3100 9.8300 7.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.7715 9.2600 100.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.7925 9.2600 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6000 8.8300 17.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET - 99.6800 12.8900 200.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3729 8.8600 50.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3400 9.2300 10.00 NSE === INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.4361 8.9647 300.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0626 9.5200 200.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 101.1000 0.0000 4.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.0000 8.8366 2.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.1700 - 7.50 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3585 9.2700 600.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0232 9.0490 1500.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9926 9.2700 150.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 34.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.5757 - 160.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 101.3500 0.0000 2.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.6000 10.3613 1.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 100.7000 0.0000 1.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5501 8.7800 20.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3291 8.7950 102.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0019 8.9800 200.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.8600 8.8149 2.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET - 99.1370 8.5779 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.1000 9.1180 2.00 FIMMDA ====== INE916D07X49 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.60% 01-Apr-13 99.9262 9.0100 1.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 99.9910 9.7200 100.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.9037 9.4700 50.00 INE916D078M3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 26-Apr-13 99.9480 10.4600 1.00 INE774D07GV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-May-13 97.7320 10.3500 20.00 INE721A07BN1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 03-Jun-13 100.0031 10.3600 5.00 INE774D07HZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 21-Apr-14 89.8989 9.6000 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 99.6151 8.8800 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.9000 8.9800 3.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.4361 9.6000 300.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1567 9.4500 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0626 9.5200 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8900 9.0100 20.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.8181 9.1300 50.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 100.9864 9.4200 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.9500 9.1700 2.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 100.6819 9.4000 100.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.8244 9.3500 150.00 INE848E07278 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-16 100.1700 8.7800 15.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.2500 9.3100 1.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9700 6.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3585 9.2700 600.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.0232 9.1500 750.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9926 9.2700 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.5757 8.8000 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.8100 8.5000 10.00 INE140A08RZ2 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.66% 08-Feb-18 100.0000 9.6500 750.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0000 8.8500 300.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0250 8.8400 250.00 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 102.4088 9.4000 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0250 8.8100 500.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.8300 8.6100 10.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9707 9.1500 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9721 9.1500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 104.1000 9.5000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0311 7.1000 97.20 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.6000 8.7800 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1500 8.8200 5.00 INE296A08656 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.21% 22-Aug-22 102.3100 9.8000 7.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5501 8.7700 121.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.7715 9.1600 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2969 8.8000 381.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2976 8.8000 100.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.7925 9.2600 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.6000 8.8200 17.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.7100 9.0300 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.3046 9.1500 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0019 8.9800 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.1459 8.8000 150.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.9960 8.7600 400.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 100.2700 8.8000 100.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 100.2382 8.8100 86.30 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET - 99.6500 12.8800 200.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.2400 9.0500 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.0000 9.1200 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.3729 8.8500 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.8500 10.7700 30.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.3400 9.2000 10.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 100.0500 9.0200 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India