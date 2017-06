Feb 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1884.30 NSE 22169.00 FIMMDA 19746.70 ============= TOTAL 43800.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D070T5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 13-Mar-13 100.1102 8.0300 750.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.3559 10.0100 50.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.9300 8.9400 20.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 101.1618 9.5400 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.9100 8.8400 250.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 53.2300 0.0000 10.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.6900 0.6900 31.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.4900 6.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.8694 7.1300 46.30 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.2244 9.2000 500.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.8096 9.0200 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 111.0000 7.0300 2.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 99.9200 10.6500 18.00 NSE === INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.7312 10.0465 450.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.2123 10.2211 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.8693 0.0000 1400.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0000 - 750.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5980 9.2180 50.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9194 9.5300 1000.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.4207 9.5100 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8157 9.0000 1400.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3527 9.0000 900.00 INE514E08AY9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 16-May-15 99.8088 9.5589 500.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 100.9000 9.4496 1.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.3252 - 50.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 99.9500 8.8367 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5900 9.2110 8.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4648 8.8200 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.4853 9.1175 3650.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.9600 8.7400 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4046 8.8450 50.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 3.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3000 0.0000 1.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.5272 8.6900 10000.0 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.5363 - 200.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.6556 8.8500 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2000 8.8182 15.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.2629 8.8200 250.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.1694 8.8050 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2961 8.8000 269.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6000 0.0000 5.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.8096 9.0100 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.8054 9.1100 50.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.1658 8.8100 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.5828 0.0000 300.00 INE848E07385 NHPC LIMITED SR-R2 PART-L 8.85% 11-Feb-27 100.0000 - 7.50 INE572F08030 - -- - 100.0000 - 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.2400 9.1030 1.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 11.3665 1.50 FIMMDA ====== INE916D070T5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 13-Mar-13 100.1102 8.4500 750.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.3239 11.5700 100.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 99.2055 10.0000 450.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.7312 9.7500 450.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.2123 10.0000 250.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.3559 9.8400 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 125.8693 9.2900 700.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0000 9.4000 1500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5980 9.1700 50.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 99.9194 9.5300 1500.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.9300 8.9400 20.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.4207 9.5100 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.3955 9.1200 250.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 100.7866 9.3400 450.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8700 9.2000 5.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.8800 8.5500 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8157 9.0000 700.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8160 9.0000 700.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.3354 8.5400 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.3527 9.0000 900.00 INE514E08AY9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 16-May-15 99.8188 9.6000 500.00 INE514E08AY9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 16-May-15 99.8088 9.6300 500.00 INE587B07TJ4 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 01-Jun-15 100.8303 9.5000 150.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.0100 8.8000 18.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 100.1777 9.9500 30.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.9400 8.8600 1.00 INE261F09IC1 NABARD 8.65% 28-Jan-16 99.3252 9.3800 50.00 INE202B07712 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-16 100.0000 10.6400 50.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 101.1618 9.5300 50.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 101.1647 9.3300 50.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 99.9500 8.8300 1.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5900 9.2100 8.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6100 9.2000 5.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 100.0800 8.8300 7.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4648 8.8200 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.9600 8.9300 5.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.2491 9.2900 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.4046 8.8400 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3000 8.8000 1.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.5272 9.0000 5000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.5363 8.8100 202.00 INE848E07294 NHPC LIMITED SR-R2 PART-C 8.85% 11-Feb-18 100.0800 8.8300 7.50 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.6556 8.8500 50.00 INE848E07302 NHPC LIMITED SR-R2 PART-D 8.85% 11-Feb-19 100.0800 8.8300 7.50 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 100.0800 8.8300 7.50 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8500 8.8500 740.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.9100 8.8400 250.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 100.0800 8.8300 7.50 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.0000 9.8100 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.8694 7.1300 46.30 INE848E07336 NHPC LIMITED SR-R2 PART-G 8.85% 11-Feb-22 100.0800 8.8300 7.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5790 7.2800 3.10 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1500 8.8200 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.5919 8.7500 10.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 101.9400 9.1300 10.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.0692 8.8000 20.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.2629 8.8200 250.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.1694 8.8000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4000 8.7800 120.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2325 8.8100 100.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.4111 8.8500 100.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.2244 9.1600 500.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6000 9.1000 5.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 100.6914 8.7800 100.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.8096 9.0100 150.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.8054 9.1100 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.1659 8.7900 150.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.1658 8.8100 50.00 INE848E07344 NHPC LIMITED SR-R2 PART-H 8.85% 11-Feb-23 100.0800 8.8300 7.50 INE848E07351 NHPC LIMITED SR-R2 PART-I 8.85% 11-Feb-24 100.0800 8.8300 57.50 INE848E07443 NHPC LIMITED SR-R3 PART-F 8.78% 11-Feb-24 100.0000 8.7800 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED SR-R2 PART-J 8.85% 11-Feb-25 100.0800 8.8300 57.50 INE848E07450 NHPC LIMITED SR-R3 PART-G 8.78% 11-Feb-25 100.0000 8.7800 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 103.2423 8.8400 40.00 INE848E07377 NHPC LIMITED SR-R2 PART-K 8.85% 11-Feb-26 100.0800 8.8300 57.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4000 10.9300 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.8110 7.3700 52.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.1350 7.4500 310.40 INE848E07385 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-27 100.0000 8.8400 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.0800 7.3700 9.40 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.5621 7.3100 6.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.41% 27-Jul-37 108.2757 8.5800 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.7928 10.7800 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.3000 9.1800 12.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 6.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 102.0000 12.3400 1.50 INE160A09165 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 102.0000 9.7800 1.00 ===============================================================================================