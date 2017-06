Feb 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1981.50 NSE 5642.40 FIMMDA 15718.80 ============= TOTAL 23342.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3300 8.8000 7.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.5750 8.6400 400.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8500 8.8700 550.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 52.0000 8.6000 42.60 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.2500 10.9200 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.2200 10.8300 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9654 9.1600 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.3566 7.1400 51.90 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.6383 8.8100 550.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 15-Feb-25 100.1500 9.2800 4.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 103.3173 8.8400 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 108.8500 8.3700 100.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.4692 8.8400 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 13.2744 0.0000 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.1390 10.5200 5.00 NSE === INE136E07KZ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 27-Sep-13 123.5900 1.8584 2.00 INE136E07LG7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-13 122.4788 3.4017 68.00 INE136E07KP0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 120.0000 3.3376 58.60 INE915D07LB7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 08-Nov-13 156.1500 - 6.00 INE660A07IW7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 18-Mar-14 100.1522 9.2282 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6516 9.0800 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.8186 9.0800 150.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.7859 8.9000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.6799 8.9499 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8700 0.0000 5.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.4300 8.4805 2.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.0350 0.0000 18.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.8371 8.9274 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.3520 9.1000 101.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 107.1241 9.5241 60.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5900 9.2110 3.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 100.4838 9.1177 650.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 2.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.8400 8.7844 2.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.5269 8.6899 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4977 - 52.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0400 - 1.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 100.8200 8.8849 3.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Feb-18 100.2500 10.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0000 - 400.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED SR-I 9.15% 24-Jan-19 100.0000 - 100.00 INE848E07302 NHPC LIMITED SR-R2 PART-D 8.85% 11-Feb-19 100.2400 - 7.50 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 99.9021 8.8500 100.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 99.9000 8.7132 2.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0000 - 9.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 102.0000 0.0000 500.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 99.9500 0.0000 10.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.8828 8.8500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.7300 10.6143 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2500 8.8103 7.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 102.0000 0.0000 2.00 INE572E09163 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 29-Jun-22 101.9600 9.2999 10.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.1800 8.7755 6.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.2100 8.7830 20.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2800 9.2843 12.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.8000 9.3937 11.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.8900 9.0954 60.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.4111 8.8500 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.3500 0.0000 18.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9400 0.0000 8.00 INE091D11055 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-22 39.7400 0.0000 5.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0300 9.3865 30.00 INE572F11042 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Dec-22 39.8300 0.0000 3.50 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.5800 - 67.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.6512 8.7350 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.7730 0.0000 150.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.3500 - 16.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 103.5500 0.0000 40.00 INE091D11089 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.00% 27-Dec-25 30.1400 0.0000 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.4500 9.0118 8.80 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3825 8.9347 110.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 98.4500 9.9271 3.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.9500 0.0000 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.4500 - 284.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.3000 8.5627 27.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 102.4000 9.1636 12.00 FIMMDA ====== INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 100.0200 7.6300 400.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 99.3060 11.3500 200.00 INE660A07IW7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 18-Mar-14 100.1522 9.6500 250.00 INE001A07KC2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 16-Apr-14 100.0000 9.3900 500.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.0300 10.6200 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.9000 9.0000 1.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6516 9.0800 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6523 9.0700 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.8186 9.0800 150.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.7859 8.9000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.6799 8.9500 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 9.4500 850.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 9.4500 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8900 8.9600 5.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED LOA - 29-Jul-15 105.3696 9.1200 4.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 100.0350 8.9600 18.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.8371 8.9500 500.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.3520 9.1000 100.00 INE871D07ML9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.97% 28-Sep-16 101.4283 9.4400 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.0600 9.3500 6.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5900 9.2100 3.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6000 9.2000 3.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.9200 9.5000 6.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.18% 07-Feb-17 101.3410 8.7600 2.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0730 9.0900 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.4774 9.7000 4.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.0920 8.7800 12.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.0510 9.2100 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.3300 8.7900 6.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.5269 9.0000 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4977 8.8200 50.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0400 9.0300 1.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0000 8.8500 700.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.0000 8.7800 900.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 99.9006 8.8100 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.5750 8.6400 400.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 100.0000 9.1400 100.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 100.2400 8.7900 15.00 INE752E07GV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-19 99.9021 8.8500 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.5409 8.7200 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.6140 8.8800 400.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8500 8.8400 1650.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8000 8.8500 1107.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.5409 8.7300 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.6000 8.9600 5.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.8267 8.6200 21.30 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.0500 8.7700 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9654 9.1500 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.3600 8.9600 10.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.3872 8.7600 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.4237 7.1900 51.90 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.0500 8.7700 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.9373 7.3300 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6097 8.7500 11.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.4000 8.7800 8.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 102.1800 8.7700 12.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 101.5142 10.1200 380.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.5000 8.7800 4.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.8127 9.1000 60.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0400 8.8400 1.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.4111 8.8500 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.8400 8.9600 49.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9400 9.1500 8.00 INE245A07424 TATA POWER 9.40% 28-Dec-22 100.0000 9.3900 30.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.5800 9.3000 6.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 101.6512 8.7300 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 100.0500 8.7700 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.6383 8.8100 550.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.0500 8.7700 50.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.7730 8.7200 150.00 INE054O07025 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-24 100.5100 9.0000 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.0130 8.7900 5.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.8000 9.0000 8.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 103.3173 8.8300 50.00 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 103.4692 8.8300 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.3300 10.9400 15.00 INE054O07041 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-26 100.5100 9.0000 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 107.8110 7.3700 130.00 INE733E07HC8 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-27 102.5500 8.6700 0.60 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.5828 7.4000 300.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.2744 8.8300 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3680 8.9200 220.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3400 1000.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.9500 8.7900 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.1390 10.6500 5.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 102.0000 9.2500 500.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0500 9.2500 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.0427 9.2200 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5600 10.6500 9.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8500 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India