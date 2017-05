Feb 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 720.40 NSE 6820.00 FIMMDA 14738.70 ============= TOTAL 22279.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE521E07AM1 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 07-Mar-13 120.5800 0.0000 41.50 INE511C08811 MAGMA FINCORP LIMITED 11.50% 06-Jun-18 100.0600 11.4500 30.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 52.5833 8.4700 40.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.3700 8.1200 12.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.5900 10.8500 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.8100 10.7800 10.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.2850 7.5900 255.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.7100 7.1500 49.40 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.4900 7.3400 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5000 7.3000 43.50 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 102.2597 9.1600 50.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 0.50 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.9500 9.3800 28.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-II 9.10% 21-Dec-22 100.9500 8.9500 2.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.4700 9.5500 1.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.0000 9.4000 6.00 INE202B08553 DIWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 15-Feb-23 100.0300 10.5900 65.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0600 9.4400 23.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.9500 8.8000 5.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 04-Feb-25 100.1000 9.0600 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.4000 10.5000 5.00 NSE === INE521E07AO7 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 11-Mar-13 145.8800 0.0000 3.00 INE521E07AU4 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 17-Mar-13 122.3400 0.0000 1.00 INE136E07KZ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 27-Sep-13 123.5900 1.8672 1.00 INE136E07LG7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-13 122.4788 3.4158 11.50 INE136E07KP0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 120.0000 3.3515 1.00 INE915D07LB7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 08-Nov-13 156.1500 - 2.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.0988 8.7772 650.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.6172 9.0000 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5466 9.1000 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6051 9.0500 50.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.1296 9.5500 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0988 8.8000 1150.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.0988 8.8000 650.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.8108 9.0800 300.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.4754 9.4800 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 - 200.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1192 9.3300 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9045 9.1200 5.00 INE043D07906 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 27-Mar-17 100.0434 9.3211 1000.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0950 9.7850 250.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.0700 9.7370 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7624 9.0500 19.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 99.7974 9.2250 3.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.3800 - 450.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.05% 04-Feb-18 100.0200 - 30.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 98.8500 9.4527 2.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.5472 8.7200 50.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.5000 8.8938 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.9000 - 2.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.8828 8.8500 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5500 0.0000 2.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 101.8400 - 2.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.4092 8.8211 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0031 10.6559 4.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.1224 8.8100 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2843 8.8000 15.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3136 9.1500 200.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.4500 9.2738 27.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.5122 8.7400 170.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.2629 8.8200 1.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 0.0000 47.50 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.3661 9.0184 3.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2961 8.8000 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5800 0.0000 45.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.8400 0.0000 3.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.4700 9.5520 1.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.7500 - 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.6569 8.7300 5.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.8600 9.3465 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.6000 11.4048 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0653 9.2971 30.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.2730 8.8271 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 - 150.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.0700 9.1207 75.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2929 10.8875 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2500 10.1763 75.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.5600 - 66.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.5500 8.5396 10.00 FIMMDA ====== INE521E07AM1 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 07-Mar-13 120.5800 - 7.50 INE266N07019 ESSEL CORPORATE RESOURCES PRIVATE 13.00% 21-Mar-13 100.0867 10.9300 1250.00 INE090A08NJ2 ICICI BANK LIMITED 9.15% 21-Apr-13 99.8994 9.1200 2.00 INE916D074Z4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.25% 18-Oct-13 99.4462 10.0000 6.00 INE774D07IQ2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 18-Oct-13 99.4556 9.7500 3.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 98.6172 9.0000 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5466 9.1000 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6051 9.0500 50.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 98.1296 9.5500 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6514 9.0800 650.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6516 9.0800 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.8108 9.0800 300.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.4754 9.4800 50.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.0481 10.6400 50.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 98.6028 9.2500 2.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 9.4500 200.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 9.4500 100.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 100.2657 9.6600 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0000 9.4200 2.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.7460 10.2900 150.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.0000 10.6500 100.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.1192 9.3300 50.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 100.0000 9.1000 95.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6100 9.2000 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5200 8.8000 3.00 INE043D07906 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 27-Mar-17 100.0434 9.5100 2000.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0950 9.7800 250.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.0700 9.7500 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7400 9.3300 38.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.3800 8.8500 450.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0200 9.0400 30.00 INE101I08024 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 10.45% 11-Feb-18 100.0000 10.8600 1000.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 100.0000 8.7900 150.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 99.9550 8.7900 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.4500 12.1200 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.6720 8.6100 400.00 INE848E07393 NHPC LIMITED SR-R3 PART-A 8.78% 11-Feb-19 99.8300 8.8100 50.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.7891 9.5000 300.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.5500 8.7200 50.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 100.5439 8.8900 300.00 INE722A08099 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.15% 07-Jan-20 100.0600 11.1200 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 99.8700 8.8000 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.9000 8.8300 252.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.5500 8.7300 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.5500 8.6000 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 52.3800 8.6300 13.50 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 99.9000 8.7900 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.3900 8.7600 50.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 102.0800 7.2800 175.00 INE005A11085 ICICI AUG 2000 N.A. 05-Jan-22 42.2200 10.2100 0.10 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0007 7.1000 124.10 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.7100 7.1500 49.40 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.4900 7.3300 50.00 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 99.9600 8.7800 50.00 INE848E07336 NHPC LIMITED SR-R2 PART-G 8.85% 11-Feb-22 100.0900 8.8300 7.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5000 7.2900 83.50 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 102.2597 9.1500 100.00 INE721A08BC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 10-Jun-22 100.4800 10.6400 15.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1859 8.8200 21.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2500 8.8000 14.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3136 9.1500 200.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.7037 8.7100 100.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 100.5122 8.7400 70.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4600 8.7900 1.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.1000 8.9000 6.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2000 8.8200 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.3000 8.8000 1.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.2400 9.1000 17.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5600 9.1100 7.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9500 9.1500 5.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 100.0200 8.7700 50.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.6583 8.8100 550.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0300 10.6000 65.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.0000 7.1800 700.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.1379 7.1700 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 100.2293 8.8000 150.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.0600 9.6500 23.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.9500 8.8000 5.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.7800 9.5500 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.8600 9.5700 1.00 INE848E07468 NHPC LIMITED SR-R3 PART-H 8.78% 11-Feb-26 100.1000 8.7600 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4500 10.9200 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.5000 10.9200 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 104.3217 8.8700 70.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.1500 8.7500 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.0731 7.3800 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 103.2730 8.8300 50.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 100.5081 9.0000 50.00 INE848E07484 NHPC LIMITED SR-R3 PART-J 8.78% 11-Feb-28 100.1700 8.7500 50.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% - 100.0000 12.8600 1.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.0650 9.1200 750.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.0800 9.1100 750.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.8500 9.7800 0.60 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0500 9.2500 48.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.4000 10.6700 31.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.4619 9.1800 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5700 10.6500 9.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 100.7500 11.0800 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5000 10.6600 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2000 10.6200 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5900 10.5500 2.00 ===============================================================================================