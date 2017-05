Feb 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1128.90 NSE 14597.20 FIMMDA 24068.10 ============= TOTAL 39794.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077Q6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 23-Sep-13 94.5029 10.3300 295.00 INE679A08091 THE CATHOLIC SYRIAN BANK LTD 8.75% 21-Apr-14 95.2600 - 2.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8800 8.9700 4.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1900 8.8300 6.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.1500 8.4700 2.30 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 100.5000 8.9500 2.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 101.3800 8.9800 0.20 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5400 11.2800 0.50 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.8500 9.2300 2.90 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.7541 9.1900 50.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.6600 7.5100 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0207 7.1100 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.7000 7.3100 50.00 INE848E07336 NHPC LIMITED SR-R2 PART-G 8.85% 11-Feb-22 100.3500 8.7900 7.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 100.2500 12.8600 4.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 107.4656 8.7100 75.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4000 8.7900 3.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.8000 8.9500 47.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 101.1000 8.6400 1.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.8200 7.2800 2.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.4656 9.1900 325.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.1387 10.5200 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.9809 9.9400 27.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.2417 9.2800 20.00 NSE === INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.3566 10.0293 100.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0000 - 1000.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.6183 9.0500 100.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.4910 9.2700 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0879 9.5000 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.3226 9.0000 50.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8500 7.3704 4.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5759 9.0800 350.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6199 9.0400 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6514 9.0800 350.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.8170 9.0750 1600.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.7821 8.9000 50.00 INE053F09GE2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-15 99.0750 8.8650 100.00 INE001A07AR1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 22-Nov-15 96.4600 8.9894 1.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.9300 9.4100 500.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0500 10.5630 7.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.9035 8.9990 4500.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9000 9.3514 130.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6000 9.2057 2.00 INE848E07195 NHPC LIMITED SR-R1 PART-C 8.70% 11-Feb-17 100.0000 - 10.00 INE848E07286 NHPC LIMITED SR-R2 PART-B 8.85% 11-Feb-17 100.2200 - 7.50 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5900 8.7849 3.00 INE043D07906 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 27-Mar-17 100.0418 9.3220 1000.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 103.4500 8.8472 8.00 INE043D07AQ9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 20-Jun-17 99.7894 9.9141 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7109 8.8800 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0938 8.9300 950.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8198 8.9300 550.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 94.7000 8.9977 2.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.7850 0.0000 93.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.1600 - 4.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.0000 - 10.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 103.3000 9.1326 5.00 INE848E07211 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-19 100.0000 - 10.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 100.5000 0.0000 2.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 97.5000 8.8938 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8800 - 3.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 96.0800 10.6620 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0000 0.0000 0.50 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.1800 - 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0000 8.8238 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.1800 10.5081 30.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.2000 - 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.0900 8.8355 66.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.4900 8.7890 43.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2000 9.0051 42.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2802 8.8700 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7200 0.0000 9.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7092 9.0250 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 99.9500 8.8264 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.3500 - 14.00 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 100.2000 - 50.00 INE148I08082 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 18-Feb-23 99.9800 - 150.00 INE848E07443 NHPC LIMITED SR-R3 PART-F 8.78% 11-Feb-24 100.2000 - 50.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.7000 9.3366 10.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 99.0000 8.8286 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8000 0.0000 10.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.0800 9.0589 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.3000 8.9314 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.9000 11.3591 3.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 103.8685 8.8300 20.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.7000 8.9546 1.00 INE572F08030 - -- - 99.9300 - 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1500 9.2763 30.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.9000 8.5105 4.00 FIMMDA ====== INE916D077Q6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 23-Sep-13 94.5329 10.1000 295.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.3566 9.8500 100.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 100.0380 9.3500 250.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0000 9.3900 2000.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.7092 9.5000 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.6183 9.0500 100.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.4910 9.2700 100.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.0000 10.6400 282.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 9.95% 04-Aug-14 100.3775 9.5700 36.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0879 9.5000 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.3226 9.0000 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.6200 8.7800 4.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8500 9.0300 4.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5759 9.0800 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5834 9.0700 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6199 9.0400 500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6514 9.0800 850.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.8170 9.0700 1600.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.7487 8.9200 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.7772 8.8900 100.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 98.5521 9.2800 7.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 9.4500 100.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.9462 8.5300 50.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.5996 9.0400 100.00 INE053F09GE2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-15 99.0750 8.8600 100.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.3945 8.5200 100.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.9300 9.4100 500.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.50% 31-Aug-16 100.0500 12.4900 14.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.9035 9.0000 4500.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9000 9.2200 130.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.4100 10.5600 40.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8215 9.1800 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.6000 9.2000 2.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.9500 8.7300 50.00 INE848E07286 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-17 100.2200 8.7700 15.00 INE848E07195 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-17 100.0000 8.6900 10.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.5900 8.7800 3.00 INE043D07906 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 27-Mar-17 100.0418 8.8900 2000.00 INE043D07AQ9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 20-Jun-17 99.7894 9.8000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.7109 8.8800 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0938 8.9300 850.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0944 8.9300 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.2100 9.2000 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8198 8.9300 556.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.5800 10.3800 62.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.5000 8.6000 8.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0400 9.0300 2.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.0000 8.6900 10.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0100 9.1700 350.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 103.3000 9.1300 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 62.1500 8.4700 4.60 INE848E07211 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-19 100.0000 8.6900 10.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 100.0000 11.1100 135.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.4100 10.6300 193.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8800 8.8400 3.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 96.7500 7.4300 5.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.4100 10.6400 191.20 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.7541 9.1800 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0000 8.8200 1.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 100.6500 10.6000 60.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.6600 7.5000 100.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.2300 7.4000 7.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.0207 7.1000 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.7000 7.3000 50.00 INE848E07336 NHPC LIMITED SR-R2 PART-G 8.85% 11-Feb-22 100.3500 8.7800 7.50 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 90.7415 9.7400 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.2600 8.8000 70.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.4418 9.1700 500.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.1900 8.7800 5.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.2600 8.8200 43.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.4000 8.7800 98.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2802 8.8700 200.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2808 8.8700 150.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.8000 9.1700 80.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5700 9.1100 63.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.7200 8.9600 7.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7092 9.0300 400.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.8017 9.1100 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 99.9500 8.8300 100.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.6783 8.8000 550.00 INE148I08082 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.10% 18-Feb-23 99.9800 10.1100 160.00 INE848E07351 NHPC LIMITED SR-R2 PART-I 8.85% 11-Feb-24 100.0900 8.8300 7.50 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.5900 9.3600 5.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.7000 9.3400 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.8000 8.9800 7.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.0800 8.6000 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.3000 8.6000 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.9000 9.8600 2.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 103.8685 8.8300 20.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.8112 8.6800 30.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.3798 8.9900 550.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 100.8200 7.2800 2.50 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.0850 9.1100 825.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.7441 9.1500 350.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 106.7664 8.7200 50.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 102.3106 9.6400 350.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.1387 10.6500 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.9809 9.9500 27.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1500 9.2000 80.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.2500 12.8100 4.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 100.0000 9.1900 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.6000 10.6500 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1500 10.6300 2.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8500 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.5400 11.2100 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 