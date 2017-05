Feb 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1577.00 NSE 8046.50 FIMMDA 24558.10 ============= TOTAL 34181.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE871D07KB4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 09-Jul-14 98.9289 9.7900 100.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 101.0585 9.3800 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5500 9.2200 5.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 101.0000 12.6300 5.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9902 9.2800 11.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.2000 10.6300 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.4167 8.9100 19.50 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 50.8333 8.9100 40.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8422 9.1800 100.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 98.0000 12.8800 150.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4000 10.0100 1.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.9500 11.0000 3.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.3800 9.4500 4.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.1300 8.8300 1.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.7949 9.2600 100.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.2193 9.2000 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.0000 8.8300 3.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 102.5500 8.7000 1.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.8690 8.9700 670.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.9500 8.8000 1.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 5.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.7000 10.4000 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.0000 10.4400 2.00 NSE === INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.6423 10.3191 750.00 INE136E07KP0 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 120.0000 3.3795 4.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 116.7800 - 3.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.4258 9.5000 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.3244 9.0500 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 100.6600 8.7472 4.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5761 9.0800 550.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6201 9.0400 850.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.3206 9.5800 250.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 99.8503 9.4211 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.6302 8.9900 150.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 - 2000.00 INE053F09GE2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-15 99.3723 8.7058 200.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 97.3400 11.3881 7.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4389 9.3400 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.7605 8.8200 1000.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 99.9000 8.8531 14.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5500 9.2212 2.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.5696 9.1802 300.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.2400 9.1935 2.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9902 9.2700 39.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 14.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8193 8.9300 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.7600 0.0000 15.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.3013 - 253.00 INE053F09GH5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-18 98.8500 9.4534 1.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 100.1000 0.0000 4.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8200 - 15.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0500 10.7319 20.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 96.0500 10.6708 1.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 99.8400 0.0000 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.0000 8.7874 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.8000 10.6038 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0000 8.8237 19.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 101.3950 7.3881 10.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4000 0.0000 1.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1000 8.8339 2.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 102.2200 8.7811 5.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3900 9.2663 7.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0705 8.8500 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 108.1000 8.4294 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0000 8.8800 80.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.2500 - 1.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.4000 0.0000 3.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.4463 8.9100 420.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.6000 - 10.00 INE721A08BN9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 100.0000 - 1.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9800 - 5.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 112.4000 9.0982 1.50 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 104.3200 8.8756 60.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.5800 - 5.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 102.8900 8.9062 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.2700 - 250.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.1600 - 8.00 FIMMDA ====== INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.6482 - 0.20 INE523H07056 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD. 11.90% 02-Jun-13 100.0073 11.9300 250.00 INE001A07IQ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 11-Jul-13 99.6423 10.0000 750.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0000 9.6200 400.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.2668 9.5500 35.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 99.5832 9.6500 45.40 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.2439 9.1200 10.00 INE043D07DQ3 IDFC LIMITED 0.00% 07-Apr-14 90.5984 9.3300 84.00 INE115A07CK0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.95% 05-Jun-14 100.4258 9.5000 100.00 INE871D07KB4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.00% 09-Jul-14 98.9289 9.8000 100.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 9.95% 04-Aug-14 100.3739 9.5700 16.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.3244 9.0500 50.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.1735 9.8300 65.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5761 9.0800 300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.5764 9.0800 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6347 9.0300 850.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.3206 9.5800 250.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 99.8503 9.9200 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.6302 8.9900 150.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 9.4400 3100.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 101.0585 9.3800 100.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.7869 8.6000 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0234 9.4200 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.5300 9.1500 1.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.2441 8.6000 350.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4389 9.3400 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4394 9.3400 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.7605 8.8200 1000.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.8535 8.7800 30.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.5938 9.1000 1000.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.0289 10.4500 95.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 77.6789 9.4500 708.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 100.2363 10.0200 95.00 INE208A07349 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.05% 28-Dec-15 99.7562 10.1200 95.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.9906 9.1000 30.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.0000 9.1500 5000.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.0678 9.0000 350.00 INE428A09059 ALLAHABAD BANK 8.85% 29-Sep-16 99.9000 8.8500 14.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 101.2834 9.9200 250.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.5306 9.4700 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5000 9.2300 5.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5500 9.2200 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9600 5.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.0000 8.7100 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.5696 9.0800 300.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.9902 9.2700 39.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.8193 8.9300 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.7600 8.6900 15.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.9000 9.3400 2.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.5000 8.8200 204.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.3013 8.8700 200.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 100.0000 8.7100 200.00 INE514E08CF4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 100.0000 8.7700 100.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 101.9000 8.8000 7.50 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.0000 8.7100 200.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0000 8.8100 265.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 99.9298 9.6800 392.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.9000 11.0900 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.0000 8.7900 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.8422 9.1700 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.0000 8.8200 19.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.9500 10.9900 3.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1000 8.8300 2.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.6173 9.2300 1150.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3900 9.1100 14.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0705 8.8500 100.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 101.3800 9.6800 2.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 9.07% 01-Nov-22 102.0000 9.5700 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0000 8.6900 170.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.2900 8.8000 20.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.7949 9.2600 50.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.2802 8.8700 50.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.2500 9.4800 1.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.2193 9.1600 250.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5500 9.1100 6.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.2600 9.1000 2.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.8500 9.1600 2.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7219 9.0200 740.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.4463 8.9200 420.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.4900 9.3100 43.00 INE721A08BN9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 100.0000 10.6500 1.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 100.0000 8.8300 50.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.9500 8.8000 1.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.8000 9.3000 40.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4000 10.9300 6.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.3798 8.9900 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 108.0200 7.3500 10.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.8164 9.9000 5.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 98.0000 - 150.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% - 100.0000 12.7000 4.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 54.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.2700 7.3700 400.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.2600 7.3700 100.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 102.3600 9.6300 350.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.7500 10.0700 408.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.1677 9.2000 600.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.1600 9.2300 108.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.6307 9.1200 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 31-Dec-99 99.5000 11.3100 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3000 10.6000 2.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8500 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.5000 10.7500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India