Feb 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1350.90 NSE 11774.80 FIMMDA 18120.10 ============= TOTAL 31245.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0476 9.5600 1000.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.6000 9.9000 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.8903 11.6500 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.6700 10.5800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6624 9.2100 150.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 98.0000 12.8800 150.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.3110 7.4000 13.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.7500 8.8000 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6300 8.8900 5.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.4000 8.8900 4.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.7400 9.2000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.2500 8.9800 4.90 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.7000 8.9500 6.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 101.7000 10.4000 8.00 NSE === INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 23-Aug-13 99.7014 10.1553 450.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.7214 0.0000 15.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.4141 9.0199 50.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.4894 9.2700 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8000 7.3922 12.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.3206 9.5800 250.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 100.4700 9.0955 200.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 100.3786 9.1200 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3884 9.1200 1950.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0764 - 1000.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.7335 9.0500 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.7605 8.8200 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.9285 9.4100 500.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.6138 8.9105 1000.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.7660 9.0013 1000.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 101.8400 8.2479 6.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 10-Oct-16 100.4500 9.2079 4.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.5306 9.4691 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.6673 0.0000 600.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.9000 8.7560 20.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3813 8.8500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 104.2500 8.0607 1.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.0000 0.0000 2.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.9700 - 3.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0100 - 1.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.0000 - 125.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 101.1694 8.8935 50.00 INE457A09132 BANK OF MAHARASHTRA 9.20% 15-Apr-18 100.1500 10.9857 3.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 101.7420 8.8500 50.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 99.0305 8.8500 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 101.9500 8.7953 2.50 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 94.5000 0.0000 0.30 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4305 1040.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 99.2500 9.7963 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.5701 - 904.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.1500 0.0000 10.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.9000 9.2967 1.70 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.3486 8.8311 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.5100 8.8553 6.00 INE013A08218 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 21-Mar-22 101.2000 10.3842 2.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.8300 11.0234 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1000 8.8338 45.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.7564 9.2400 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8000 8.8355 40.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3000 9.2807 25.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.6509 8.9000 362.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.8100 - 5.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.3400 0.0000 1.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.4463 0.0000 420.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.4281 8.8600 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.7300 - 21.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0700 - 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.4500 0.0000 0.70 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9700 9.0731 17.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 106.8000 9.7779 0.60 INE148I08082 - -- - 99.9800 - 100.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.6000 11.5166 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1700 9.0670 4.00 FIMMDA ====== INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 99.0451 - 0.20 INE667F07394 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.30% 29-Mar-13 100.0775 8.5100 100.00 INE916D076H7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 29-Mar-13 100.0775 8.1500 50.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 126.8532 8.6600 400.00 INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 23-Aug-13 99.7014 9.9000 500.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0476 9.5600 1100.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0200 9.5900 300.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 90.8873 9.9100 250.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.3153 9.5500 286.00 INE909H07826 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.28% 15-Mar-14 100.5330 9.7000 250.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 100.4141 9.0200 50.00 INE013A07PS2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.70% 13-Jun-14 100.7114 10.0000 500.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.4894 9.2700 100.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.7000 9.1400 10.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8000 9.0700 12.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.3206 9.5800 250.00 INE261F09GY9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.44% 08-Dec-14 99.9000 9.6200 200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6586 9.0700 350.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.1235 9.0100 200.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 09-Jan-15 100.3786 9.1200 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.5069 9.0500 1500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3884 9.1200 450.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.7335 9.0500 50.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.0565 8.7000 400.00 INE909H07776 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 12-Jun-15 100.6822 10.0000 300.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 100.8601 9.5800 500.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 100.6000 10.0000 2.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.7605 8.8200 250.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7450 8.9600 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.9285 9.3800 500.00 INE557F08EL4 NATIONAL HOUSING BANK - 07-Dec-15 99.6138 9.0800 1000.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.7660 9.2000 1000.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.3985 9.0800 100.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 99.7985 9.2200 200.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.0000 10.9900 6.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 101.8400 9.1400 6.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 101.2984 9.9100 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.6673 9.0000 300.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.33% 12-Jun-17 101.9000 8.7500 20.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3813 8.8500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.3500 8.8400 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.1131 8.8500 100.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.5300 9.0800 100.00 INE756I07209 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.33% 17-Jan-18 99.8000 9.3700 1.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 100.0100 9.0400 1.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.8687 9.2000 250.00 INE514E08CF4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 100.0000 8.7700 500.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.0000 9.2400 75.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.0000 9.2400 50.00 INE752E07FL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-18 101.1694 8.9000 50.00 INE457A09132 BANK OF MAHARASHTRA 9.20% 15-Apr-18 100.1500 9.1500 3.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 101.7420 8.8500 50.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 99.0305 8.8500 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.0000 - 10.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 101.9500 8.7900 2.50 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.5379 9.5500 350.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 101.1346 9.7200 400.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.4055 8.7000 100.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 99.2500 9.8000 2.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.5700 8.9000 885.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.7400 8.8700 19.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.3382 8.7000 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.9000 9.3000 1.70 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.3486 8.8400 50.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 105.4939 8.6200 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6624 9.2000 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.5100 8.8600 6.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.0000 10.5300 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.9368 9.6900 300.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.6874 8.7100 50.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.8300 11.0200 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.8200 8.8800 43.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.1000 8.8300 2.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.7564 9.2400 200.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8000 8.8300 40.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 101.5300 9.1000 4.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.3844 8.7700 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0072 8.6900 310.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 102.0000 8.6900 62.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.8100 9.5500 5.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 100.7500 8.8000 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6300 9.1000 11.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.2000 9.1000 3.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.6248 9.1000 2.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.4281 8.8600 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.7300 9.2800 21.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 101.7400 9.3300 1.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0700 9.2900 4.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.4500 8.6800 0.70 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9300 8.7100 17.50 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 108.5000 9.2300 0.50 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 106.4509 8.9800 6.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0000 9.8800 150.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.2500 9.8100 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.4761 8.8400 51.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.7700 10.0700 20.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.9981 9.0700 850.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.9908 9.0700 100.00 INE692A09118 UNION BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 100.4500 9.2600 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1700 9.1900 4.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 