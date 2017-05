Mar 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2062.00 NSE 5911.70 FIMMDA 16416.90 ============= TOTAL 24390.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 27-Feb-14 100.0651 9.5400 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6976 9.0500 700.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.5500 10.4100 0.50 ine001a07ki9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.0000 9.2500 125.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 11.8900 7.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.8166 8.8100 19.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.7200 10.8700 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.5361 10.8000 4.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0200 9.8900 200.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 100.4000 12.8400 12.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.3000 8.9100 25.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.5810 8.7800 8.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.6157 9.2900 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0800 8.8400 2.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.6416 9.2800 300.00 INE202B08553 DIWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 15-Feb-23 100.0300 10.5900 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.5000 10.5900 1.00 NSE === INE136E07LG7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Oct-13 122.5200 3.4501 3.50 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 99.8224 8.9965 250.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 108.8624 9.6700 200.00 INE306N07112 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 14-May-14 108.7783 9.6700 300.00 INE660A07ID7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jun-14 88.8814 9.6500 250.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.4895 8.9564 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.2112 9.5500 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8100 7.3857 12.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5765 9.0700 300.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.7315 9.0500 100.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 99.5849 9.2000 450.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.9178 8.9300 50.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 102.5500 8.0039 6.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.8285 9.2000 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.0645 9.0000 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.7440 8.9000 250.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.6200 9.1939 4.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 102.3464 0.0000 175.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.3877 8.7239 700.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 51.8166 0.0000 19.50 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 103.5600 9.3399 4.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.9400 8.9043 150.00 INE565A09140 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 05-Sep-21 101.0500 9.0406 1.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.2050 9.0737 80.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.0191 9.7150 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.5907 9.2700 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3464 8.9054 175.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9149 216.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.6491 8.9000 150.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.9592 8.9250 21.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.2200 0.0000 150.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.8800 0.0000 19.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5000 0.0000 8.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.2000 9.7560 2.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.0000 - 2.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9700 - 2.00 INE667F08111 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.90% 28-Feb-25 100.0000 - 250.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 104.6800 0.0000 0.70 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.5500 8.9137 200.00 INE148I07209 - -- - 99.9000 - 250.00 INE202B08488 DEWAN HOU 11.20% - 100.5500 0.0000 2.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.0000 9.8456 5.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.4000 - 4.00 FIMMDA ====== INE916D071I6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.75% 29-Apr-13 99.8893 10.5000 500.00 INE916D07Y89 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 03-May-13 99.4389 10.8300 200.00 INE916D076I5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 11.00% 20-May-13 99.8216 10.9000 250.00 INE115A07AQ1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.15% 25-May-13 99.7726 10.3400 100.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.7117 9.2100 12.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0651 9.5300 250.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.2757 9.2000 10.00 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 99.8244 9.0500 200.00 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 99.8224 9.0500 50.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 99.4616 9.2200 10.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.1571 9.2300 73.00 INE306N07104 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 12-May-14 108.8624 9.6700 400.00 INE306N07112 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 14-May-14 108.7783 9.6700 600.00 INE660A07ID7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jun-14 88.8814 9.6500 500.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.15% 13-Jun-14 100.4895 9.6800 500.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.2112 9.5700 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.3204 9.1000 1.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.7500 9.1000 8.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.5765 9.0700 300.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.8376 9.5700 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.6586 9.0800 500.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.1350 9.0000 200.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.7315 9.0500 100.00 INE115A07DO0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 26-Feb-15 100.0000 9.3900 50.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 96.4000 9.3900 1.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 96.4500 9.3600 1.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.5500 10.5100 0.50 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.40% 15-Sep-15 95.7000 9.3400 1.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7550 8.9000 250.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 99.5849 9.2000 450.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.4260 8.9700 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.4225 8.9700 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.9178 8.9300 50.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 102.5500 8.8900 6.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.8285 9.2000 200.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 101.0645 9.0000 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.7440 8.9000 250.00 INE832N07018 DARSHAN REALTORS PRIVATE LIMITED -- 31-Jan-17 98.3759 - 30.00 INE536N07023 OMKAR & REALTORS & DEVELOPERS -- 31-Jan-17 99.6056 - 30.00 INE043D07740 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 03-May-17 99.8605 9.5900 1000.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.0750 10.2000 50.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.5400 9.0200 100.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.3877 9.0800 700.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.9500 8.7400 50.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0000 8.8500 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.0000 9.2400 175.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0000 12.2500 7.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 102.3511 8.7000 16.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 61.4000 8.7100 408.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.9500 8.7400 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 102.6338 8.7100 18.80 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0758 8.8000 580.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0800 8.8000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 103.9400 8.9000 150.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.6900 8.7100 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 102.2050 9.0800 80.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0200 9.8900 100.00 INE528G08212 YES BANK LIMITED 9.90% 28-Mar-22 100.0481 9.8800 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 91.0191 7.1500 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.5907 9.2700 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.3464 8.9000 175.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9200 216.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 102.5722 9.0500 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.0000 10.5400 500.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.5810 8.8100 8.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.3900 8.7700 50.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.6157 9.2100 350.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.6491 8.9000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.7146 8.8900 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.6416 9.2100 300.00 INE141A09132 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.93% 30-Nov-22 99.9592 8.9200 121.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.2200 8.8800 150.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.8800 9.1600 19.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5000 9.1200 8.00 INE667F08111 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 9.90% 28-Feb-23 99.9000 9.9000 150.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9700 9.5200 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.5500 10.9100 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.6978 7.3100 10.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.6798 8.8700 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.1673 7.3200 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.1957 7.3200 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.8483 9.0900 2400.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.8000 9.7900 1.30 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 104.4502 8.9400 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.7900 10.7200 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.5361 10.6500 108.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.4000 12.7800 12.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.0000 10.7500 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India