Mar 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 639.50 NSE 5560.00 FIMMDA 15831.10 ============= TOTAL 22030.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077E2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 15-Mar-13 114.5106 0.0000 29.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4300 8.8400 5.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED - 26-Feb-18 100.0000 - 16.00 INE138A07280 PENINSULA LAND LIMITED - 26-Feb-18 100.0000 - 8.00 INE138A07272 PENINSULA LAND LIMITED - 26-Feb-18 100.0000 - 1.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 100.5907 8.9200 116.00 INE202B08413 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.15% 02-May-18 100.0000 11.1300 5.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8700 8.8400 5.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD - 04-Mar-20 100.0000 8.8600 3.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.2333 8.8200 40.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.6100 0.0000 8.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 100.0000 11.4700 15.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 102.7608 9.2100 100.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 24-Jan-23 100.0000 11.7900 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.2756 9.2100 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.7025 10.2700 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0233 9.9400 20.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.8200 9.3200 8.00 NSE === INE043D07443 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 11-Mar-13 99.8613 8.8101 1050.00 INE521E07AQ2 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 15-Mar-13 123.0100 0.0000 11.00 INE521E07AU4 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 17-Mar-13 122.6000 0.0000 33.00 INE521E07AV2 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 18-Mar-13 124.6500 0.0000 1.00 INE660A07IA3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.17% 11-Jun-14 100.5931 8.8796 500.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.9567 9.5500 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8192 9.1000 2.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6355 9.0300 250.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.3035 9.5500 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.1959 9.0899 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.8820 9.0100 50.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.2903 9.1800 40.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.6901 8.8500 600.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 99.8007 8.9000 50.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 102.5500 11.5789 6.00 INE691I07281 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.40% 28-Dec-16 100.0177 9.3928 900.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.3877 8.7239 500.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 100.0000 - 60.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.1458 - 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.1458 - 3.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0758 - 15.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 99.8500 9.0548 6.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.3382 8.7038 50.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 51.2333 0.0000 40.50 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.9500 9.2882 0.50 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9149 35.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8187 9.2057 173.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8187 9.2057 100.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 104.0000 9.8451 8.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0705 8.8500 1.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9000 0.0000 8.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 101.1500 0.0000 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 99.9500 8.9343 200.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.5413 9.1500 100.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.0100 - 5.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.3959 8.7700 5.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0653 9.2971 100.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.3984 8.9332 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.7800 9.0448 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2929 10.8875 3.00 FIMMDA ====== INE043D07443 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 11-Mar-13 99.8613 8.4500 1050.00 INE916D077E2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED NIFTY 15-Mar-13 114.5668 11.5000 29.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.9166 9.5600 50.00 INE090A08NJ2 ICICI BANK LIMITED 9.15% 21-Apr-13 99.9122 9.1000 3.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 121.5617 9.8000 300.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 121.5929 9.7900 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.2326 7.9000 50.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 100.0480 9.3200 250.00 INE564G07540 FIRST BLUE HOME FINANCE LIMITED 0.00% 17-Feb-14 90.8920 10.4500 1.20 INE895D08352 TATA SONS LIMITED 10.20% 27-May-14 100.7972 9.4100 50.00 INE660A07IA3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.17% 11-Jun-14 100.5931 9.6200 500.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.9567 9.5500 350.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 100.1355 9.2600 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.9058 9.5100 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.8900 8.2600 10.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.6355 9.0300 250.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.3035 9.5500 250.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.1450 9.0000 200.00 INE703H07054 HUBTOWN LIMITED 18.50% 22-Dec-14 100.0000 - 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.38% 16-Jan-15 100.3856 9.1200 41.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.5235 9.3600 41.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.2903 9.1800 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.0000 9.4400 750.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 100.2775 9.6500 1.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.1959 9.0900 50.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 04-Jun-15 100.8820 9.0100 50.00 INE422L07061 CENTURY REAL ESTATE HOLDINGS -- 31-Aug-15 100.0000 - 34.50 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 99.6901 8.8500 600.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.7650 8.9500 250.00 INE043D07EK4 IDFC LIMITED -- 05-Jan-16 100.0000 9.0500 250.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.4085 9.0700 100.00 INE907I07059 KUMAR URBAN DEVELOPMENT LIMITED 0.00% 01-Feb-16 100.0000 - 9.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 99.8007 8.9200 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.0000 8.9800 500.00 INE691I07281 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.40% 28-Dec-16 100.0177 9.0000 1800.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.0740 10.2000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.9000 8.9100 48.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 99.5500 9.0800 100.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.3877 9.0800 500.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 100.0000 10.2300 60.00 INE894F07709 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 16-Jan-18 100.0000 10.2300 60.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4200 8.8400 275.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4700 8.5000 6.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.0000 9.2400 2150.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED -- 26-Feb-18 100.0000 - 16.00 INE138A07280 PENINSULA LAND LIMITED -- 26-Feb-18 100.0000 - 8.00 INE138A07272 PENINSULA LAND LIMITED -- 26-Feb-18 100.0000 - 1.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 100.5907 8.9100 116.00 INE202B08413 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.15% 02-May-18 100.0000 11.1600 5.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 59.6550 9.0000 0.40 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.4200 8.7000 100.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 101.0000 10.6700 2.50 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8700 8.8400 5.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 100.0000 8.8600 53.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.9500 9.2900 0.50 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.7045 8.8800 135.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 92.2145 9.5500 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 92.1929 9.5500 100.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 100.0000 11.4700 15.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 102.7608 9.2000 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.0000 10.3700 500.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8187 9.2000 100.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 104.0000 9.3400 8.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.9200 9.0800 4.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.9100 9.0900 4.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 100.9000 9.1600 16.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 101.2100 9.1100 14.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 99.9500 8.9300 200.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 100.5413 9.1500 100.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 100.0000 11.7800 5.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.0100 9.8700 5.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.0000 9.5000 150.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.0400 8.8300 1150.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.9000 8.8500 250.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.0500 8.8200 25.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 100.0456 8.7800 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.6700 9.0500 2.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.4500 10.9200 2.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 105.8561 8.6800 100.00 INE091D11147 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 0.40% 15-Oct-27 29.2390 9.6000 33.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.0000 8.9700 200.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 100.7001 8.8600 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 100.8100 9.2500 8.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.2756 9.2000 250.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.7800 9.0400 3.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 105.7610 8.8100 161.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.1015 8.5900 50.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 2.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.7700 10.7200 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0233 9.9500 20.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 99.8500 9.2800 15.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1688 10.7100 8.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 99.8500 9.0500 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 