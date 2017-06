Mar 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1151.00 NSE 11777.10 FIMMDA 21542.00 ============= TOTAL 34470.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.7346 9.5000 50.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.7300 9.0700 2.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.0000 10.6400 7.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.0373 9.7900 500.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 109.1400 0.0000 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.2200 10.4000 0.50 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 102.9000 9.1000 11.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0000 8.8200 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 53.1667 8.4700 1.50 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.0000 8.8900 77.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.0800 0.0000 32.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.7982 9.2600 100.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.7054 8.8900 100.00 INE549F08517 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP - 04-Feb-25 100.1000 9.0600 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5496 9.0700 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.5000 7.5500 100.00 NSE === INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 117.4172 10.1118 500.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.7221 9.8415 450.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.7221 9.8415 450.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.9434 8.8470 50.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.8065 8.8053 50.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0897 - 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.4418 9.1248 100.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 13-Jun-14 100.4882 10.2500 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.1926 9.2000 7.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0859 9.5000 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6937 9.0000 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.9039 8.9800 500.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.3599 9.5100 250.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.3238 9.4548 500.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 99.7382 9.5913 2500.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.5474 9.0199 700.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0000 - 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8024 9.2500 3.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3403 9.1500 200.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.9598 9.3950 250.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.5347 9.0000 50.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.7512 8.9608 100.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0000 - 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.6587 8.9800 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3519 8.9333 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1754 8.9335 50.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 99.5947 8.9000 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.5306 9.4691 20.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7395 9.3648 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.9045 9.1200 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9472 8.9800 50.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.3595 8.8669 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6344 8.9000 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.1297 8.9000 300.00 INE692A09142 UNION BANK OF INDIA RESET 12-Dec-17 102.9000 9.5669 10.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 66.7024 0.0000 100.00 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS 9.71% 18-Jan-18 100.4800 - 200.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.1458 - 1.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 99.8584 - 100.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 99.8584 - 50.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 99.9500 - 4.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 58.5850 8.7918 206.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.5472 8.7200 50.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.4454 8.6940 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0811 - 15.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 99.8828 8.8500 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.6100 9.0807 0.50 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.1224 8.8100 185.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.2008 8.8365 18.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 101.9568 9.2100 500.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4173 8.7300 39.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9149 75.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 15-Oct-22 103.9000 9.8616 4.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 100.7573 9.1100 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.6491 8.9000 3.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0000 - 4.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.6524 9.1100 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XIV 9.00% 21-Dec-22 100.5700 0.0000 101.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.1675 8.9000 150.00 INE848E07344 NHPC LIMITED SR-R2 PART-H 8.85% 11-Feb-23 100.1900 - 7.50 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.5000 - 11.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 106.8000 9.8005 0.60 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.3500 7.6193 1.50 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 101.1000 9.8334 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 108.9300 9.0288 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.9800 9.0832 51.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 99.9000 8.5032 1.00 FIMMDA ====== INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 169.8982 9.0000 750.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 118.2966 9.7500 600.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 117.4172 9.7700 500.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 101.2076 9.3500 50.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 99.6160 9.1200 50.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 100.0897 9.5000 250.00 INE916D074V3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 04-Mar-14 91.1605 9.7500 150.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 100.2200 9.1500 300.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.4418 9.1200 100.00 INE895D08345 TATA SONS LIMITED 10.25% 13-May-14 100.7346 9.5000 50.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 13-Jun-14 100.5282 10.2100 750.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 13-Jun-14 100.4882 10.2500 750.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.7200 9.1100 2.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3500 9.0800 7.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0859 9.5000 250.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.0373 9.7900 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.6937 9.0000 250.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.9039 8.9800 500.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.3599 9.5100 250.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 99.9560 9.6000 500.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 99.7382 9.5900 3500.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.5474 9.0200 700.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 100.3403 9.1500 200.00 INE413O07023 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 100.0000 11.9000 400.00 INE296A07732 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 30-Mar-15 109.1400 9.7600 50.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.8150 8.9000 50.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.9598 9.4000 250.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 99.9064 10.5000 400.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 100.5347 9.0000 50.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 99.7512 9.0000 100.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 100.0000 9.0900 155.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0000 9.3400 250.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.6587 8.9800 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 101.3519 8.9400 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.1754 8.9400 50.00 INE752E07FV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-16 99.5947 8.9000 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9100 9.2000 20.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7395 9.7500 1500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.5500 9.2200 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.9472 8.9800 50.00 INE536N07023 OMKAR & REALTORS & DEVELOPERS PVT -- 31-Jan-17 98.3759 337.40 INE832N07018 DARSHAN REALTORS PRIVATE LIMITED -- 31-Jan-17 98.3759 177.60 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.3595 8.8700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6344 8.9000 350.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.2200 10.4500 0.50 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.1297 8.9000 300.00 INE742F07080 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-17 102.9000 10.0000 200.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.7455 9.2000 40.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.2415 8.6200 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.5000 8.2500 1.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 99.8200 8.8900 100.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 99.8584 8.9000 50.00 INE511C08787 MAGMA FINCORP LTD. 11.75% 30-Mar-19 102.0000 11.2600 130.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.6053 8.7000 50.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.4454 8.6900 50.00 INE121A08MX8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.50% 05-Dec-19 100.0000 11.5000 250.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 101.0100 10.6700 2.50 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.0000 8.8100 115.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 99.4565 8.8100 200.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.6053 8.7200 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.6100 9.0800 0.50 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 102.0000 9.0800 77.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 101.2000 9.5200 1.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 100.4449 8.7500 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 101.0600 8.8700 18.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.0178 9.2000 500.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.4800 8.8800 78.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.4600 8.8800 33.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.6200 8.9000 75.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.6951 9.2500 200.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2500 9.1300 90.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.7982 9.1500 100.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.0700 9.0600 54.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.5300 8.9200 3.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 101.0000 9.5200 4.00 INE115A07DG6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.23% 13-Dec-22 100.6524 9.1100 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5700 9.1100 201.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.2961 8.8800 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.1675 8.9000 50.00 INE848E07344 NHPC LIMITED SR-R2 PART-H 8.85% 11-Feb-23 100.1900 8.8100 15.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.2266 7.1500 80.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.9000 8.8500 700.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.8400 8.8500 250.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 100.0864 8.8300 50.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 101.7200 8.9000 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.5496 9.0600 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 105.5000 7.5500 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.2440 9.1900 500.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 100.0133 12.7000 4.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.8500 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.7704 9.1500 425.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 101.0166 7.3000 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 104.7564 8.9100 100.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED SR-58(D) 9.90% 05-Nov-37 100.0100 9.8800 2.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.9000 10.7000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.1200 9.2000 15.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 100.2500 12.8100 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.2000 9.1800 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 