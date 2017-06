Mar 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2282.50 NSE 9149.20 FIMMDA 21376.50 ============= TOTAL 32808.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE670L07032 HBS REALTORS PRIVATE LIMITED 0.00% 06-Mar-13 123.1860 0.0000 63.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LIMITED 12.15% 23-Sep-14 100.9700 11.3100 2.50 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0958 9.1400 500.00 INE478N07010 WELSPUN STEEL LIMITED RESET 17-May-15 100.0000 - 800.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0000 9.3500 140.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.6000 8.9500 10.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 99.7556 11.2100 230.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 99.7101 8.9200 100.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.0981 9.1300 110.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 99.1000 9.0000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6552 9.2100 100.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4400 10.0000 4.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7900 9.0200 20.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.8333 8.8700 150.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0900 9.2600 51.00 NSE === INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.8885 10.4705 500.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 99.8279 9.8703 500.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 121.7981 9.8400 300.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0750 - 500.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.3189 9.0000 150.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.4418 9.1248 350.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5078 9.2834 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.1926 9.2000 8.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.3523 9.4400 100.00 INE511C07102 MAGMA FINCORP LTD. 10.60% 17-Oct-14 101.5341 2.7672 50.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.3749 9.4994 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.7690 8.8976 300.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9164 8.9600 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.8024 9.2500 3.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.4083 8.8400 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3867 9.3200 250.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.0410 8.8400 200.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0397 9.3600 250.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.9608 8.9186 500.00 INE090A08HG0 ICICI BANK LTD, 7.60% 30-Dec-15 97.0299 9.0093 30.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 100.0000 - 2000.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.5400 12.3795 10.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 100.2255 8.8546 100.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.3369 8.9000 150.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 101.4735 8.8800 250.00 INE043D07AQ9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 20-Jun-17 99.8433 9.9002 250.00 INE742F07080 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-17 104.3500 9.9740 200.00 INE457A09132 BANK OF MAHARASHTRA 9.20% 15-Apr-18 101.1000 10.7309 3.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9903 8.8300 150.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 99.6600 8.7770 100.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-20 99.3952 8.8900 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0415 8.8200 250.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 99.6113 8.8900 100.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.0747 11.2480 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.5449 8.8000 1.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 102.9425 8.8200 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4173 8.7300 33.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0681 8.8500 50.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.4098 8.8500 150.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.4000 0.0000 88.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.4869 8.8500 150.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.4654 - 150.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.0475 8.8200 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 104.4000 8.9195 0.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.4000 7.4480 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.3000 10.1711 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.2300 9.0612 2.00 FIMMDA ====== INE670L07032 HBS REALTORS PRIVATE LIMITED 0.00% 15-Mar-13 123.1860 - 63.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.8885 10.0000 500.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 99.8279 9.6000 1000.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 121.7981 9.6000 300.00 INE721A07BQ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 25-Nov-13 100.0480 10.2300 1.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 100.0750 9.5000 500.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 100.3189 9.0000 150.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 126.4418 9.1200 465.00 INE121A07FQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.77% 13-Jun-14 100.5500 10.2000 750.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5078 9.2500 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 100.3400 9.0900 16.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.3523 9.4400 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1510 9.4500 50.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.2521 12.3700 200.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.3749 9.5000 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.7690 8.9000 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.7668 8.9000 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9164 8.9600 150.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 99.7443 10.7000 2000.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0958 9.1400 500.00 INE413O07031 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 100.0000 11.9000 400.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.7600 9.2500 3.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 97.0600 8.7100 150.00 INE478N07010 WELSPUN STEEL LIMITED RESET 17-May-15 100.0000 - 800.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 98.4083 8.8400 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3867 9.3200 250.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.0410 8.8400 200.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0397 9.3600 250.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 99.9608 9.0000 500.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 100.0395 10.1000 500.00 INE090A08HG0 ICICI BANK LTD, 7.60% 30-Dec-15 97.0299 9.0000 30.00 INE043D07EK4 IDFC LIMITED -- 05-Jan-16 100.0178 9.0400 250.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 100.0000 9.1900 2000.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0000 9.3400 140.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.6000 8.9400 10.00 INE028A09057 BANK OF BARODA 8.95% 15-May-16 100.2255 8.8500 100.00 INE043D07EL2 IDFC LIMITED -- 25-May-16 75.6617 9.0500 100.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.3369 8.9000 150.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 101.4735 8.8800 250.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.8315 9.1500 350.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 8.72% 08-Feb-17 99.7465 8.7900 10.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 106.3555 8.9900 25.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.6500 9.1800 3.00 INE043D07AQ9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.90% 20-Jun-17 99.8433 9.6500 250.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.0500 9.2500 50.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.4000 8.9000 2.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.7465 8.7900 10.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 100.0100 9.1700 150.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 100.0000 8.8400 150.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 99.7756 11.1900 500.00 INE457A09132 BANK OF MAHARASHTRA 9.20% 15-Apr-18 101.1000 8.9100 3.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 100.0000 9.0100 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.7100 8.8800 400.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.7465 8.7900 10.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 99.9903 8.8300 150.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 100.0000 9.4300 50.00 INE134E08FI8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.86% 04-Mar-20 99.7101 8.9100 100.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 99.4573 8.8100 50.00 INE752E07FZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-20 99.3952 8.8900 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 100.0415 8.8200 250.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 99.6113 8.8900 100.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 99.9600 9.7900 9.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.6552 9.2000 100.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 102.9425 8.8200 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.2000 7.3700 400.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.4800 8.8800 33.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.4600 8.8800 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.9600 8.8500 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 101.7052 9.2500 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 99.0000 10.5400 200.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.0681 8.8500 50.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.0700 9.0600 14.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.4098 8.8500 150.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.4000 9.1300 123.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.4000 9.1300 15.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 100.4869 8.8500 150.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 100.7900 9.0100 40.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 99.4654 8.8300 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 100.9700 9.3900 5.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.84% 04-Mar-23 99.8333 8.8600 400.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 8.7200 150.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 8.7200 100.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 103.0475 8.8200 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 100.1900 8.8100 15.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 101.7400 8.9000 150.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 107.3000 7.4300 271.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5000 7.4500 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.4000 7.4400 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 107.9256 9.1300 1850.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.1161 8.5900 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.6800 9.9200 20.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0466 9.2500 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.7427 9.1000 10.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 31-Dec-99 99.8500 9.0500 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.2500 10.7000 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5000 10.6600 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.2300 9.1800 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.1000 10.4500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com