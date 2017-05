Mar 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 531.30 NSE 10388.40 FIMMDA 19994.30 ============= TOTAL 30914.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE990D07247 KBJNL SR-12B 8.20% 01-Sep-13 98.5000 11.3900 5.00 INE947F08323 TRANSMISSION CORPORATION OF A.P. 8.40% 10-Feb-14 99.0000 9.5600 1.00 INE401G08030 ANDHRA PRADESH POWER GENERATION 8.40% 22-Mar-14 98.9000 9.5600 2.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 96.7500 9.7700 10.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 98.0000 9.1200 5.00 INE721A07DD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 06-Jul-15 100.3276 10.1200 100.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 96.3000 9.2100 1.00 INE691A09094 UCO BANK RESET 31-Mar-16 99.6000 9.6500 2.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.0000 9.8700 7.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 99.0000 9.3200 1.00 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.00% 11-Jun-16 96.5500 9.2500 1.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 102.1000 9.0000 3.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.0000 9.7700 4.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.4700 10.0400 0.80 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.0000 9.5700 4.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.5000 9.6200 3.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8200 8.8500 6.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.0988 9.1300 110.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.4000 10.9900 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9476 9.1600 100.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 103.0000 10.9100 0.50 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.7500 9.5600 3.00 INE091D08028 PUNJAB INFRASTRUCTURE 11.45% 31-Dec-23 106.0500 10.4700 3.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.6000 9.3500 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8100 9.0400 4.00 INE305A09216 TFCI LTD - 25-Feb-28 100.0537 9.5900 150.00 NSE === INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0000 - 150.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.5078 9.2834 1.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1497 9.4499 300.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0194 9.4300 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9330 8.9499 500.00 INE692A09084 UNION BANK OF INDIA 7.45% 23-Apr-15 97.3500 0.0000 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.8157 9.0000 1.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.4704 8.9499 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.0563 8.9200 400.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 98.7300 7.7332 5.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.7773 8.9200 300.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.3276 9.3900 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.4172 9.3700 350.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4139 9.3500 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0373 9.3600 350.00 INE261F09IG2 NABARD -- 26-Feb-16 100.0000 - 250.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0000 - 10.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.8000 12.2662 10.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 102.7500 7.9241 6.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2324 8.9135 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2324 8.9135 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.4149 8.8350 450.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7476 9.3635 1000.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.7900 9.5214 250.00 INE848E07195 NHPC LIMITED SR-R1 PART-C 8.70% 11-Feb-17 100.0726 - 10.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.3585 9.2700 3.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.6344 8.9000 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2355 8.8700 550.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 99.8802 9.3000 50.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 100.5500 8.8422 2.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4503 - 50.00 INE848E07203 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-18 100.0726 - 10.00 INE692A09159 UNION BANK OF INDIA RESET 09-Sep-18 108.5000 9.9524 1.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.1819 - 50.00 INE848E07211 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-19 100.0726 - 10.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 99.8202 8.8215 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED SR-R3 PART-B 8.78% 11-Feb-20 100.1819 - 50.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 99.5600 8.7966 150.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 100.0415 8.8100 100.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.3750 8.6965 50.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 99.9000 8.8950 1.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.2800 9.4410 9.50 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 100.1819 - 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6106 10.8800 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.2900 10.6262 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 104.5449 8.8000 1.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 100.1819 - 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.3247 9.1500 1000.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 103.4173 8.7300 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 102.5562 8.9149 38.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3748 9.1400 450.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8669 8.8200 8.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.5605 9.1599 1200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9638 8.8500 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9638 8.8500 109.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.4718 8.8400 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5000 0.0000 10.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0504 8.9700 250.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.1725 9.0500 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.7000 - 20.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 100.1819 - 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.1819 - 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.1819 - 50.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.1819 - 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9500 9.0761 7.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.1819 - 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.3775 7.4504 50.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.0000 7.6598 5.90 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.1819 - 50.00 INE121H08065 - -- - 101.3500 - 5.00 INE872A08CR9 - -- - 99.9500 - 1.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0000 - 131.00 FIMMDA ====== INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 99.9409 10.0600 50.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 21-Jun-13 117.5902 9.7500 1750.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 121.6864 9.8000 50.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 100.0000 9.3900 300.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.8500 8.3500 2.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1497 9.4500 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.1507 9.4500 150.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0194 9.4300 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.9330 8.9500 500.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.4439 9.4000 200.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.0000 9.1900 750.00 INE413O07049 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 100.0000 11.9000 400.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.4300 9.2000 1.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.4704 8.9500 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 101.0563 8.9200 400.00 INE261F09HP5 NABARD 9.35% 29-Jun-15 100.7773 8.9200 300.00 INE721A07DD8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 06-Jul-15 100.3276 10.0800 100.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.3276 9.3900 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.4172 9.3700 350.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4139 9.3500 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0373 9.3600 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0629 9.3500 100.00 INE261F09IG2 NABARD -- 26-Feb-16 100.0000 9.1900 500.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0000 9.3400 10.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 101.4087 8.9000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3470 8.8700 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2324 8.9200 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.4149 8.8400 450.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.7476 9.7500 2000.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.7900 9.5200 500.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 99.7000 8.8000 50.00 INE848E07195 NHPC LIMITED SR-R1 PART-C 8.70% 11-Feb-17 100.0726 8.6600 10.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 102.1000 9.2400 2.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.4700 10.0900 0.80 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2355 8.8700 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.2373 8.8700 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 100.0000 9.2700 50.00 INE571A07035 IPCA LABORATORIES LIMITED 9.25% 12-Dec-17 99.8707 9.5000 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.4503 8.8300 50.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.7000 8.7900 50.00 INE848E07203 NHPC LIMITED SR-R1 PART-D 8.70% 11-Feb-18 100.0726 8.6700 10.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.9600 9.1800 2.00 INE178A07013 CHENNAI PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.85% 18-Feb-18 99.7600 8.9400 250.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 101.8131 10.6500 250.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 101.8281 10.6500 250.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.6200 8.9100 200.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.5950 8.9100 200.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 99.7000 8.7800 50.00 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.1819 8.7300 50.00 INE848E07211 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-19 100.0726 8.6700 10.00 INE053F09GO1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.60% 11-Jun-19 99.8202 8.8200 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.0634 8.8200 150.00 INE020B07EY7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 17-Nov-19 100.4500 8.6900 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 100.1819 8.7400 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 99.8200 8.8500 6.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.8500 8.8900 1250.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.9000 8.8800 300.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.0988 9.1200 150.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 106.4700 10.3000 150.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 100.0415 8.8100 100.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 100.3750 8.6900 50.00 INE848E07419 NHPC LIMITED SR-R3 PART-C 8.78% 11-Feb-21 100.1819 8.7400 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 106.9476 9.1500 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.5600 7.4700 2.80 INE848E07427 NHPC LIMITED SR-R3 PART-D 8.78% 11-Feb-22 100.1819 8.7400 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.3247 9.1500 1000.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 102.4800 8.8800 10.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 103.6804 8.7400 35.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.3748 9.1400 450.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 101.8700 8.8200 17.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 102.5605 9.1600 1200.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 107.1690 10.3000 150.00 INE115A07DD3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 12-Nov-22 101.0900 9.0600 13.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.0277 8.8400 359.00 INE756I08025 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Nov-22 100.7500 9.5600 3.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 100.4718 8.8400 50.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 100.5000 9.1200 10.00 INE090A08SN3 ICICI BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0504 8.9600 250.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 101.1725 9.0500 50.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.0000 9.3900 10.00 INE848E07435 NHPC LIMITED SR-R3 PART-E 8.78% 11-Feb-23 100.1819 8.7400 50.00 INE848E07344 NHPC LIMITED SR-R2 PART-H 8.85% 11-Feb-23 100.0900 8.8300 7.50 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.8500 9.3700 150.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 99.9100 8.8500 250.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 100.0000 8.7300 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 100.1819 8.7500 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 100.1819 8.7500 50.00 INE848E07369 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-25 100.0900 8.8300 7.50 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 101.7550 8.9700 150.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 100.1819 8.7500 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.1000 8.9900 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.8100 8.7300 4.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.4500 10.9200 1.00 INE848E07476 NHPC LIMITED SR-R3 PART-I 8.78% 11-Feb-27 100.1819 8.7500 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.3775 7.4500 80.00 INE054O07058 LT SHIPBUILDING LIMITED 9.10% 25-Oct-27 100.5025 9.0000 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0000 9.8800 12.50 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.1819 8.7500 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% - 101.0000 9.2200 5.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 8.20 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.7900 10.7200 2.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.0000 9.2500 131.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5400 10.6500 6.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 99.4500 9.1300 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.2900 10.6900 5.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India