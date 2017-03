Jul 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3952.50 NSE 11464.30 FIMMDA 19917.30 ============= TOTAL 35334.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 100.2635 9.1100 1700.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.1823 8.6700 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.9862 8.6700 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 99.0000 8.6000 7.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 100.0000 8.8300 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.3200 11.3100 0.80 INE172G07187 LAVASA CORPORATION LIMITED 14.00% 31-Mar-19 100.0000 - 149.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.6300 10.8600 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.4900 10.7000 7.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1446 7.3600 9.90 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.5020 7.4400 12.90 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.6500 0.0000 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 99.9940 9.3900 100.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 99.4500 8.8200 5.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.3889 8.7700 200.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.6518 8.6900 200.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 96.6016 7.3500 0.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.3459 8.7500 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0500 8.5700 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.4000 8.8500 750.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.6363 7.2200 6.40 NSE === INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 99.8947 8.6921 250.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.8967 8.6787 150.00 INE523E07533 L&T FINANCE 10.15% 18-Nov-13 100.2552 9.4943 900.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 100.9456 8.5147 50.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.1048 8.6930 200.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.7283 8.9120 500.00 INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 103.0000 0.0000 5.00 INE261F09GR3 NABARD 9.48% 22-Sep-14 100.0805 9.3425 200.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.7858 8.8000 200.00 INE557F08EO8 NATIONAL HOUSING BANK 8.59% 10-Apr-16 100.0197 8.5507 1000.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 75.9812 - 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.9862 - 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2624 - 50.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 102.0900 8.0430 1.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0312 8.6159 1400.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 69.3450 0.0000 0.40 INE261F09EB2 NABARD 0.00% 01-Feb-18 68.8650 0.0000 0.40 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.5849 8.1870 350.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.6716 8.5800 150.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9200 8.6202 30.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6920 0.0000 160.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 105.4600 8.2975 5.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 99.6000 8.7064 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5000 11.0785 4.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.3500 8.5863 5.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.9800 8.5314 1.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 104.5249 8.6500 180.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 105.2000 8.9735 1.50 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.6970 8.7200 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0140 9.3830 200.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.8211 8.6800 650.00 INE013A07TN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.90% 24-Jan-23 104.3700 - 250.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.3886 8.6800 150.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.3889 8.7600 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.6518 8.6800 500.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.9000 - 13.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.3779 8.7450 1900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.3400 0.0000 20.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0500 - 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0000 - 52.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.3639 - 100.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 100.0000 - 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.7500 - 12.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 103.7000 0.0000 3.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.4000 0.0000 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.3518 8.3800 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.0015 8.8000 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.3500 0.0000 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 114.0500 8.4990 5.00 FIMMDA ====== INE894F07584 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 12-Aug-13 100.1015 8.4000 500.00 INE996L07072 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) RESET 19-Aug-13 125.3731 11.0000 25.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 99.8947 8.4000 250.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.8967 8.4000 150.00 INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 100.2635 8.8600 1700.00 INE523E07533 L&T FINANCE 10.15% 18-Nov-13 100.2552 8.8600 900.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 100.9456 8.3000 50.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.4852 7.6000 30.00 INE001A07KZ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 07-Apr-14 100.1048 8.6000 200.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-May-14 100.7283 8.8600 500.00 INE261F09GR3 NABARD 9.48% 22-Sep-14 100.0805 8.4500 200.00 INE894F07683 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 09-Jan-15 100.6313 10.1000 250.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 22-Feb-15 100.5643 8.4000 1000.00 INE557L07015 LT AHMEDABAD-MALIYA TOLLWAY LTD 10.90% 02-Apr-15 100.1500 10.8700 300.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.7858 8.8000 200.00 INE043D07BI4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 29-Jun-15 101.6087 8.5800 100.00 INE557L07023 LT AHMEDABAD-MALIYA TOLLWAY LTD 10.90% 04-Apr-16 100.1500 10.8800 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3280 8.6000 700.00 INE738C07036 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.60% 31-May-16 98.5100 9.1900 150.00 INE577N07076 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD -- 31-May-16 100.0000 - 39.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 11-Jun-16 76.0012 9.8200 68.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 100.0000 8.1100 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.9862 8.6600 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2373 8.5600 200.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.9683 8.5100 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 103.1385 8.6100 100.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 101.8500 8.5900 1.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0312 8.6000 1400.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 102.1233 8.7700 400.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.5849 8.5000 350.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 98.6816 8.5700 350.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9200 8.6200 77.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9200 8.6200 30.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 99.0000 8.5900 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 97.4126 8.8000 11.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 100.0000 8.8200 200.00 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 65.8000 8.3200 5.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.7413 8.2400 80.00 INE866I08105 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 12.00% 28-Mar-19 98.4000 12.5000 100.00 INE172G07187 LAVASA CORPORATION LIMITED 14.00% 31-Mar-19 100.0000 - 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 104.3500 8.5800 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.9332 8.7700 300.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 103.9332 8.7700 280.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 103.3163 7.0000 29.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.9800 8.5300 1.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.45% 13-Dec-21 104.5249 8.6500 180.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.1446 7.3600 12.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.4291 7.4700 11.40 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.9071 9.0300 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 103.5325 8.5600 15.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.4000 9.6400 2.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 100.6970 8.7200 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.0600 9.3500 300.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.9113 7.0400 200.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 103.9900 8.5000 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.8211 8.6800 550.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.8209 8.6800 100.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.19% 22-Jan-23 100.2000 7.1700 250.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 100.3886 8.6800 250.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.3889 8.7600 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.7800 8.5000 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.6518 8.6800 700.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 100.2500 8.6700 50.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 100.2500 8.6700 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.9000 8.9600 26.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 28-Mar-23 96.6016 7.3500 0.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.3459 8.7500 1700.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5392 8.7200 300.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 99.2712 9.0500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.8400 8.7800 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0000 9.3900 11.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.4000 9.3100 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.3639 8.7700 100.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 100.5000 8.8400 100.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 100.0000 9.1600 100.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 103.1795 8.3600 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 108.1500 7.2300 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.9500 7.2800 1.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4568 8.3700 1500.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7600 8.4500 105.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.5500 8.0200 20.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.0015 8.8000 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.3500 8.7600 20.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 113.6800 8.5300 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.7500 7.2200 1.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.2705 7.1700 1.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0000 10.3300 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.4900 10.4300 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.5000 10.3500 2.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 31-Dec-99 102.2000 12.2800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India