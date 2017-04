Jul 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7253.50 NSE 9303.10 FIMMDA 27701.00 ============= TOTAL 44257.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07762 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 29-Jul-13 114.8870 0.0000 8.50 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2205 7.9900 160.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.5461 8.6800 100.00 INE514E08CN8 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 16-May-16 98.1623 8.6100 1000.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.7597 8.6100 650.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6093 8.7600 1650.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.5185 8.6100 100.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.2453 8.6600 1250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.3200 11.3100 0.80 INE172G07187 LAVASA CORPORATION LIMITED 14.00% 31-Mar-19 100.0000 - 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.5000 0.0000 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3500 2.1500 5.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 26-Dec-21 103.5000 0.0000 1.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.0492 7.2200 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 105.3500 0.0000 1.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.3185 8.7200 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.1169 7.1500 1000.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1619 9.2200 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.6660 8.7100 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.3500 8.6800 40.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 101.5000 9.8400 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.0162 7.2700 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.8300 8.8000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7500 8.4600 2.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.0819 8.8000 850.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.7737 7.0200 20.20 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.1000 9.7800 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 98.2200 12.3100 0.50 NSE === INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.0758 8.3028 750.00 INE053F09FQ8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 26-Dec-13 100.0729 8.3740 100.00 INE115A07AK4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 28-Jan-14 100.3107 9.9136 50.00 INE804I07827 ECL FINANCE LIMITED - 14-Jul-14 105.0240 0.0000 5.00 INE804I07843 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jul-14 106.1020 0.0000 4.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 101.1167 8.9582 50.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.5608 8.9946 800.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.2161 9.0000 950.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 106.1800 9.8951 2.10 INE695A09038 UNITED BANK OF INDIA 8.00% 29-Apr-16 98.4300 0.0000 8.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9437 9.0500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.1338 8.6800 500.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.1623 - 500.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 102.5048 8.6000 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0000 - 200.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.9400 0.0000 50.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 102.0420 8.5935 250.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.0683 8.6387 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.0683 8.6460 50.00 INE695A09046 UNITED BANK OF INDIA 9.25% 16-Aug-16 101.6100 0.0000 22.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.9052 9.0300 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4670 8.7500 200.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.9722 8.7000 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6752 8.7500 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7900 8.5266 26.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7117 8.7300 150.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.6000 8.7045 20.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 9.00% 04-Jun-18 100.8113 0.0000 250.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1615 8.7650 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.2500 0.0000 6.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 101.5500 0.0000 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.7500 0.0000 2.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 103.2500 8.7665 4.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.6009 9.0899 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9452 8.7100 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5583 8.9511 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.3342 8.7075 200.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.5156 8.7400 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.7781 8.6599 1300.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.7154 8.6700 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5373 8.7200 500.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 98.5500 - 30.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 101.7500 - 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.7700 0.0000 34.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.0819 8.7900 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.3000 0.0000 9.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.7000 10.8024 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.9500 0.0000 245.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 103.4000 0.0000 15.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.1700 9.0908 7.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 31-Dec-99 102.4500 - 1.00 FIMMDA ====== INE036A07054 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 5.60% 28-Jul-13 99.8281 8.6400 100.00 INE036A07021 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 6.35% 28-Jul-13 99.8619 8.6400 100.00 INE036A07047 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 5.95% 28-Jul-13 99.8439 8.6400 20.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.97% 07-Aug-13 100.0758 8.0000 750.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2271 7.7500 200.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2205 7.7500 160.00 INE115A07AK4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 28-Jan-14 100.3107 8.8200 50.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.4500 11.2500 200.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.8388 8.5500 100.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.8982 8.4900 50.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 101.1167 8.9600 50.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.5461 8.6800 100.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.5022 10.2800 100.00 INE118D07104 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 13-Feb-15 100.3798 8.8100 1250.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 101.0217 8.6000 98.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.5608 8.9900 800.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.2161 9.0000 950.00 INE860H07177 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.59% 21-May-15 101.6787 9.5200 250.00 INE756I07126 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jun-15 100.7290 9.4200 95.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LIMITED 10.25% 28-Sep-15 100.8088 9.4400 1000.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 106.2000 8.2500 5.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.3331 9.0600 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9437 9.0500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.1338 8.6800 500.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.1623 8.6000 1500.00 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 17-May-16 98.8461 9.2500 400.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 100.2327 8.3900 20.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 100.2127 8.4000 20.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 28-May-16 100.0000 8.8300 300.00 INE738C07036 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 8.60% 31-May-16 98.5000 9.1900 250.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 102.5048 8.6000 200.00 INE577N07076 WADHWA GROUP HOLDINGS PRIVATE LTD -- 31-May-16 94.3153 - 173.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 124.9088 8.8800 75.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 102.1883 9.0000 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.7597 8.6000 650.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0000 8.2600 200.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 101.9400 8.5200 50.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 102.0420 8.6000 250.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 102.0483 8.6500 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 101.9052 9.0300 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4670 8.7500 200.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 28-May-17 100.0000 8.8800 300.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.9722 8.7000 400.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 101.8994 9.0000 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.6752 8.7500 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6093 8.7500 1850.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.5185 8.6000 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7900 8.5200 26.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 70.7500 8.3500 0.30 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.2249 8.6000 1000.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.2453 8.5900 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7117 8.7300 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7124 8.7300 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.0238 8.6300 200.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.6000 8.7000 20.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 98.1600 8.8100 500.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 28-May-18 100.0000 8.9000 200.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 9.00% 04-Jun-18 100.8113 8.7800 250.00 INE172G07187 LAVASA CORPORATION LIMITED 14.00% 31-Mar-19 100.0000 - 1.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 100.0000 8.9400 200.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.1615 8.7700 50.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 100.6000 8.7000 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.0492 7.2200 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.5200 7.3600 5.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 104.1000 8.7600 3.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 102.6009 9.0900 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 100.9452 8.7000 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 101.5583 8.7500 100.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 101.3160 8.7000 50.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 101.0731 7.0200 50.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 101.0931 7.0100 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.3185 8.7100 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 101.3342 8.7000 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION - 19-Feb-23 100.0300 7.1600 1000.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 100.5156 8.7500 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.7781 8.6600 1300.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.7154 8.6700 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.6736 8.4800 250.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.4885 8.5100 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1619 9.3000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.5373 8.7200 650.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 98.5500 8.6500 30.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.3500 8.8600 40.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.5593 8.8300 16.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.7500 9.2400 61.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 100.0000 8.5000 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 100.0000 8.5000 50.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.0162 7.2700 10.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4568 8.3700 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4000 8.3800 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4000 8.3800 250.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.8300 8.9900 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.7700 9.0000 34.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.0819 8.7900 959.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.8750 8.2600 750.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 104.8544 8.2600 750.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.49% 10-May-28 100.0000 8.4800 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.7000 9.5400 3.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 104.0000 7.0000 19.20 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.5300 7.2400 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.8000 10.5200 270.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 103.9750 9.4400 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.1700 8.8700 7.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 101.4665 8.7500 5.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.5000 12.1500 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.7500 10.7600 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 105.3500 11.8900 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.2500 10.4700 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 31-Dec-99 100.6661 10.9000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 98.2200 12.4000 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com