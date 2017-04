Jul 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1505.10 NSE 15514.50 FIMMDA 20469.50 ============= TOTAL 37489.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07762 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 29-Jul-13 114.9270 0.0000 8.50 INE587B07TM8 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.43% 27-Oct-16 100.2092 9.3200 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.7220 8.7600 10.00 INE587B07TN6 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.43% 28-Apr-17 100.1587 9.3600 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8467 8.6900 300.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.6007 8.6100 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.9804 9.1100 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 102.2000 11.2800 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.3200 11.3100 0.20 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.7500 6.9300 0.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.2500 2.1100 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.9500 3.5500 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.1357 9.1100 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.4000 0.0000 1.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.0994 8.6200 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.9881 8.6600 50.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 99.2500 8.8600 20.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 102.4800 10.3000 18.50 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 101.7500 7.1500 1.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 101.7500 7.1600 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.6600 7.1500 2.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.5886 8.2600 130.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.0819 8.8000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.3500 10.4000 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.2000 1.00 NSE === INE804I07EX1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Jul-13 121.1630 0.0000 2.50 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2138 8.0292 550.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 99.9827 8.2133 250.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.46% 30-Jan-14 100.1540 8.9714 1150.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 100.3926 8.6316 500.00 INE804I07850 ECL FINANCE LIMITED - 21-May-14 103.7540 0.0000 10.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 20-Feb-15 100.5808 8.9800 800.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.5825 8.7400 1000.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-15 100.2920 8.9499 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.2386 8.5269 250.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0219 9.0688 500.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.0867 8.9900 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.2064 8.6500 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3519 0.0000 50.00 INE121A08LQ4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.15% 22-Feb-17 99.9300 11.1261 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8127 8.6900 1050.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3581 9.1400 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7900 8.5265 118.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0500 8.5257 55.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.2202 8.8052 428.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 99.0030 9.5500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.5700 0.0000 18.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.0591 8.6928 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.7149 8.7000 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.1500 8.6603 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.4800 11.0807 1.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.45% 13-Dec-21 104.5222 8.6500 820.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 103.9000 9.7260 35.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.9000 0.0000 35.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.7500 9.8261 5.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 102.0111 0.0000 650.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.9961 8.8100 350.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.3000 0.0000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.80% 13-Mar-23 101.1645 8.6000 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.6109 8.5600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3122 8.6000 950.00 INE873F09055 WATER SANITATION POOLED FUND 8.71% 09-May-23 99.9200 - 145.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.4200 0.0000 151.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3000 - 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.3017 8.7800 120.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 101.8300 8.5642 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0946 8.4100 1050.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0953 8.4161 1000.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.9200 0.0000 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.8196 8.7000 700.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.5986 8.4082 500.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.5986 0.0000 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.7400 0.0000 38.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 98.2200 0.0000 5.00 INE818F08029 - -- - 100.0500 - 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.4000 0.0000 30.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 103.2700 8.8830 14.00 FIMMDA ====== INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.2138 7.7500 550.00 INE001A07HZ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 16-Aug-13 100.1450 7.9000 500.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 99.9827 7.9500 250.00 INE001A07IY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 30-Jan-14 100.1540 8.8000 1150.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 100.3926 8.9500 500.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.8861 8.8400 7.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 100.1792 8.6200 50.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.1680 8.9800 5.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.5808 8.9800 800.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 100.5825 8.7400 1000.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 99.9626 9.2500 50.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 100.2920 8.9500 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.2386 8.5300 250.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0219 7.9000 500.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 99.0867 8.9900 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.2064 8.6500 650.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.2428 8.6300 50.00 INE587B07TM8 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.43% 27-Oct-16 100.2092 9.3500 350.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.7220 8.7500 10.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 115.6893 9.1000 500.00 INE121A08LQ4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.15% 22-Feb-17 99.9300 11.1200 1.00 INE587B07TN6 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.43% 28-Apr-17 100.1587 9.3500 350.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.2976 8.5100 1000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8467 8.6800 1550.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6093 8.7500 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.3581 9.1400 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 101.7900 8.5200 118.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 101.0500 8.5200 55.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.6007 8.6300 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 98.9804 9.1000 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.5000 12.0900 2.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.0521 8.6200 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.0519 8.6100 50.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.5600 8.7100 428.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 99.0030 9.5500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.4750 8.3400 18.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 102.0591 8.7000 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.7149 8.7000 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.1500 8.6400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.1357 9.1000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.9100 8.6600 1.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.45% 13-Dec-21 104.5222 8.6500 820.00 INE457A09090 BANK OF MAHARASHTRA RESET 21-Mar-22 104.1200 8.7600 2.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.9000 9.7200 35.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.7600 9.0400 250.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.7177 7.0700 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.9961 8.8100 650.00 INE202B08520 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 101.3000 10.3600 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.0994 8.6100 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 101.1645 8.6000 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 101.4888 8.5500 150.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.6650 8.4400 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.6109 8.5600 100.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.4949 8.5100 250.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.6734 8.4800 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 101.3122 8.6000 1100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.6016 8.7100 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 8.7600 155.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.6000 8.8200 10.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 98.5500 8.1900 2.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 99.9105 10.1500 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.7500 9.2400 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.3017 8.7800 300.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.3267 8.7800 250.00 INE148I08124 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 03-Jun-23 98.4000 10.1500 60.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 100.0000 8.5000 350.00 INE894F08137 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 15-Nov-27 102.4800 10.2900 18.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.2000 7.2500 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0100 8.4200 1082.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0946 8.4100 550.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.9200 8.9700 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.2453 8.7700 461.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.5986 8.4100 420.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.8196 8.7000 388.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.5989 8.4100 210.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 98.2200 8.6800 10.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.1400 9.6100 6.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.7000 7.2200 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.3500 10.4200 1.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 31-Dec-99 99.8994 11.0300 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 103.2700 8.8500 28.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.2195 10.4800 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India