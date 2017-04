Jul 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1881.30 NSE 6613.20 FIMMDA 18828.50 ============= TOTAL 27323.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURE LTD 8.00% 14-Mar-15 104.4484 5.1100 150.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.2035 8.5500 500.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 101.8800 10.2200 2.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8127 8.7000 100.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.83% 07-Apr-18 100.0000 8.8300 200.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 100.0800 10.4600 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.5600 9.0700 10.00 INE523E08NG0 L N T FINANCE LTD 11.50% 12-Dec-21 111.0000 9.5300 600.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.2000 7.3200 20.80 INE005A11309 ICICI AUG 1998 0.00% 12-May-22 0.0000 4.80 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 99.5300 7.2800 1.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.2900 9.0600 30.00 INE005A11531 ICICI MAY 1999 0.00% 16-Apr-23 0.0000 0.70 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.5800 8.6300 25.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.0500 9.1500 11.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.7200 8.7200 15.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9068 9.0000 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 105.2557 6.9200 1.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 101.1614 8.7900 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 101.4272 7.1700 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.4000 10.3900 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED 11.40% 06-Feb-99 106.6500 10.6900 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 18-Mar-99 108.3000 10.8900 4.00 NSE === INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 100.2953 8.2162 200.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 100.4126 8.6020 500.00 INE804I07850 ECL FINANCE LIMITED 21-May-14 103.9750 0.0000 10.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 101.0386 8.5401 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1929 8.6000 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.2035 8.5500 100.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0219 9.0688 600.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.6591 8.5700 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9446 9.0500 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.0860 8.6200 100.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3019 8.9881 1000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7781 8.7000 150.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 98.4070 8.6700 200.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7000 8.6781 11.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 97.8400 0.0000 10.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 105.8000 11.8106 2.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.5900 8.7250 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.6900 8.6533 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.9126 8.8300 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.6600 8.7054 18.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 104.2191 8.7000 700.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 104.2216 8.7055 700.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 111.0000 0.0000 600.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 104.9000 9.8003 20.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.0082 8.7052 106.00 INE005A11309 ICICI AUG 1998 05-Dec-22 43.7000 0.0000 4.80 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.7440 8.6650 500.00 INE005A11531 ICICI MAY 1999 16-Apr-23 42.3300 0.0000 13.90 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.8000 0.0000 37.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3700 - 1.00 INE818F08029 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.72% 06-Jun-23 100.4500 - 15.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.6874 0.0000 2.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0925 8.4100 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.5986 0.0000 130.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.6000 0.0000 26.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 2017 PP06/2014 7.98% - 97.4185 8.7995 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.3400 9.0759 4.00 FIMMDA ====== INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 100.4126 8.9500 500.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 100.4126 8.9500 500.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 100.2577 8.3500 150.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 100.2577 8.3500 150.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.4500 11.2400 200.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.4500 11.2400 200.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.3619 8.4200 150.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.3619 8.4200 150.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.2953 8.6000 200.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 100.2953 8.6000 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1929 8.6000 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 101.1929 8.6000 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 101.0386 8.5500 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 101.0386 8.5500 100.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.4484 9.2000 150.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.4367 9.2000 50.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.4484 9.2000 150.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 104.4367 9.2000 50.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.7256 8.7500 390.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.7256 8.7500 390.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.8720 8.5000 200.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 101.8720 8.5000 200.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 101.5646 8.5500 400.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 101.5646 8.5500 400.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3873 9.0000 400.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 101.3873 9.0000 400.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.2035 8.5500 600.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.2035 8.5500 600.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0219 7.9000 600.00 INE557F08EJ8 NATIONAL HOUSING BANK 9.09% 27-Jul-15 100.0219 7.9000 600.00 INE245A07317 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-15 100.0062 9.1200 50.00 INE245A07317 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-15 100.0062 9.1200 50.00 INE536N07031 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 18.00% 21-Dec-15 100.0046 - 50.00 INE536N07031 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 18.00% 21-Dec-15 100.0046 - 50.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.6591 8.5700 50.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.6591 8.5700 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9446 9.0500 200.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9446 9.0500 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.3868 8.5000 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.3868 8.5000 350.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 101.8800 10.2500 2.00 INE245A07325 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-16 99.5275 9.3000 50.00 INE245A07325 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-16 99.5275 9.3000 50.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.3077 8.7000 200.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 101.3077 8.7000 200.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 97.4185 8.7800 50.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 97.4185 8.7800 50.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3019 8.5000 1000.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 100.3019 8.5000 1000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7781 8.7000 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8127 8.6900 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7781 8.7000 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8127 8.6900 100.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 98.4070 8.6700 200.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 98.4070 8.6700 200.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9500 8.6100 14.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7000 8.6700 4.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.9500 8.6100 14.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7000 8.6700 4.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 98.8037 9.4000 50.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 98.8037 9.4000 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 97.5462 8.7600 30.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 97.5462 8.7600 30.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 100.0000 8.8200 200.00 INE115A07EE9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.83% 04-Jul-18 100.0000 8.8200 200.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 104.8733 11.3800 184.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 104.8733 11.3800 184.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.5900 8.7200 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 100.5900 8.7200 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 100.0800 10.4500 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.6900 8.6500 4.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.9126 8.8300 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.6600 8.7000 18.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 102.9126 8.8300 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.6600 8.7000 18.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 104.2500 8.7200 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.5600 9.0600 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.5600 9.0600 10.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 104.2216 8.7000 630.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 104.2191 8.7000 70.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 104.2216 8.7000 630.00 INE008A08T95 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.45% 13-Dec-21 104.2191 8.7000 70.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.0082 8.7000 106.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 101.0082 8.7000 106.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.7339 7.0700 50.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 100.7339 7.0700 50.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 99.5300 7.2800 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.7440 8.6700 500.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.7440 8.6700 500.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.6950 8.4400 50.00 INE206D08147 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.54% 15-Mar-23 101.6950 8.4400 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.2900 9.0600 30.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 103.2900 9.0600 30.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7600 8.6100 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.7600 8.6100 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.8000 8.7900 4.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 97.4000 8.7700 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 97.4000 8.7700 10.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.2047 10.1000 50.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.2047 10.1000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2000 9.3500 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.6145 8.7300 15.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 95.6145 8.7300 15.00 INE818F08029 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.72% 06-Jun-23 100.1300 8.8800 20.00 INE818F08029 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.72% 06-Jun-23 100.1300 8.8800 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9068 8.6600 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.9068 8.6600 150.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.6874 9.4000 2.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0925 8.4100 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.0925 8.4100 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.5986 8.4100 130.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.1614 8.7800 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.5315 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.5986 8.4100 130.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.1614 8.7800 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.5315 8.7400 15.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.0000 9.6200 15.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.0000 9.6200 15.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.3400 8.8400 4.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.3400 8.8400 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 31-Dec-99 106.4335 10.4400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 