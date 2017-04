Jul 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2491.80 NSE 13747.80 FIMMDA 23988.40 ============= TOTAL 40228.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 126.1598 0.0000 300.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 100.5118 8.6000 1500.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.5522 -- 250.00 INE514E08985 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 06-Mar-16 101.1718 8.6500 50.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Jun-16 104.2650 - 9.40 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6600 11.2200 0.90 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.8375 8.2600 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.3500 10.8200 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3500 10.4200 1.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.7836 7.1600 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2603 9.1700 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.4000 0.0000 3.00 INE005A11309 ICICI AUG 1998 - 05-Dec-22 - 0.0000 4.80 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 101.4000 10.3900 50.00 INE005A11531 ICICI MAY 1999 16-Apr-23 - 0.0000 0.70 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.5500 8.8600 9.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 106.3321 10.1100 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.8500 10.6800 50.00 NSE === INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 126.1598 8.2861 500.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.9666 8.3655 550.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 17-Jul-14 102.2417 8.8999 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.6620 8.9499 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2657 8.5700 250.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0458 9.4315 1500.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0520 9.4934 800.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.6958 8.9499 50.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.5522 9.4000 250.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.9749 8.6500 100.00 INE514E08BR1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 17-Oct-15 99.7612 8.5871 750.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 96.8000 0.0000 2.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.6791 8.5612 50.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.6791 8.5612 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.9256 9.1000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.5400 8.8176 4.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.1500 0.0000 6.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 16-Aug-17 100.1359 9.8003 1150.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.1711 9.7470 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7500 8.7140 45.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.9974 8.7300 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7900 8.6543 105.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 97.9569 0.0000 200.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 100.5165 8.8500 2249.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 100.5165 0.0000 2150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.5950 0.0000 6.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.4000 8.7079 50.00 INE043D07351 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 27-Dec-20 101.4500 8.7592 5.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.9500 8.9966 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2588 9.1599 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.2009 0.0000 500.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 100.4672 8.6583 100.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 100.5298 8.6541 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.2136 8.7700 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.3000 0.0000 12.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3500 - 5.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 100.7000 0.0000 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0500 8.9106 18.50 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.4000 - 14.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.6500 - 10.30 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.3894 0.0000 556.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.4702 8.8650 450.00 FIMMDA ====== INE036A07054 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 5.60% 28-Jul-13 99.9709 6.1500 100.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 126.1598 8.0000 800.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.9666 8.1000 550.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 100.5118 9.0600 750.00 INE701B07051 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-14 100.0000 10.0800 92.00 INE657K07163 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.00% 25-Mar-14 100.0063 - 1350.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 100.2504 8.3500 300.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 17-Jul-14 102.2417 8.9000 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.6620 8.9500 200.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.4700 11.2200 200.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 100.3274 8.4500 300.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 88.5134 9.3500 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 101.2657 8.5700 250.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0458 8.1000 1500.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0520 8.1000 800.00 INE413O07064 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 100.2385 11.0500 400.00 INE413O07056 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 100.2437 11.6300 190.00 INE689L07032 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.60% 26-Mar-15 101.2021 9.8700 500.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.6958 8.9500 50.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.5522 9.4000 500.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.9749 8.6500 100.00 INE514E08BR1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 17-Oct-15 99.7612 8.6500 750.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 100.6791 8.5600 50.00 INE514E08985 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 06-Mar-16 101.1718 8.6500 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 98.9438 8.9000 4.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 99.0000 8.9900 1150.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.8752 8.3500 500.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.7484 9.1200 200.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 101.9256 9.1000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.4256 8.8500 5.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 102.5400 8.8100 4.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9200 2.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 16-Aug-17 100.1359 8.2000 1150.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.1711 8.2000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7500 8.7100 45.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 101.3052 10.3300 32.40 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 99.9974 8.7300 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.7463 8.7400 150.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 100.6518 9.0400 100.00 INE296A07898 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.25% 03-May-18 99.8015 9.2800 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.3400 8.5000 625.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 98.7900 8.6500 105.00 INE296A07914 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.10% 14-May-18 99.2465 9.2900 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 97.9569 8.9000 400.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 97.8000 8.9400 200.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 100.5165 8.8500 2100.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 100.5176 8.8500 150.00 INE535H07316 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 14-Jun-18 98.8880 9.5800 100.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 101.4532 10.3500 22.20 INE721A08CL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.90% 28-Dec-18 98.5400 10.2600 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.7250 8.2800 6.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 15-Jan-19 100.1893 8.6800 53.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.9586 10.5300 38.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 29-Nov-20 100.4000 8.7000 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.9500 8.4200 5.30 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 109.3029 10.4200 500.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.7836 7.1700 400.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 102.2588 9.1600 150.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 109.3078 10.3300 550.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 100.9940 8.8400 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.2009 8.7500 1000.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 100.1909 8.7500 500.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 100.4672 8.6600 100.00 INE206D08139 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 18-Mar-23 100.5298 8.6500 150.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED. 8.57% 28-Mar-23 101.6724 8.4800 707.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.3000 9.2600 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 100.2136 8.7700 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.3000 8.8700 9.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0000 9.3900 15.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.6000 9.1200 11.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 94.9900 8.8300 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.0200 8.8500 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.4500 8.8000 4.50 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.3900 9.9800 7.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.4000 9.9800 7.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.6500 7.3100 20.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.6709 8.4600 207.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 101.1600 8.7800 346.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.8000 8.8200 334.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.1977 8.4600 25.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 97.7900 8.7500 80.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 102.8400 10.5100 15.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.3100 10.0800 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.4500 10.4300 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 105.3500 11.8800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.6000 10.4000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE 