Jul 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6022.50 NSE 28672.30 FIMMDA 36146.40 ============= TOTAL 70841.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07770 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 30-Aug-13 115.6521 0.0000 102.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.4693 9.7000 750.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 98.8308 9.3900 750.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.3500 9.8600 400.00 INE134E08FR9 PFC 8.35% 15-May-16 96.6027 9.7600 500.00 INE26IF09GL6 NABARD - 19-Jul-16 99.1057 9.7600 250.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 99.1052 9.7600 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 99.0955 9.7500 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.2092 9.7500 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.9857 9.7500 200.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.0076 9.7600 550.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8013 9.7800 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.3055 9.7600 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.3230 9.2200 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0400 11.8800 1.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 96.9800 9.3200 3.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.9800 9.3100 3.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.7500 9.4100 23.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0400 10.8200 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.4900 9.4500 8.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.7500 9.5200 95.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.5700 9.4500 18.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.0953 9.8800 250.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.5000 0.0000 0.50 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 96.5648 9.8100 300.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0500 10.5700 10.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.8237 9.5100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.5685 9.5300 200.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0800 10.4700 40.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.3312 9.8100 150.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 93.7915 9.8600 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.4000 9.0600 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2000 9.1800 4.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 98.9500 8.9100 4.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2770 8.3000 400.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.3500 9.4000 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.3800 0.0000 2.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 102.0000 10.8000 1.00 NSE === INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 99.4740 11.1662 250.00 INE095A09064 INDUSIND BANK LIMITED 8.50% 30-Jun-14 98.8990 0.0000 5.00 INE008I07262 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 06-Oct-14 98.8000 - 1.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.7474 9.9000 250.00 INE175K07448 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 24-Oct-14 123.1000 - 2.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 99.5302 10.0999 250.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 99.5310 10.0999 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.4799 9.7000 1000.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.5356 9.6500 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.5178 9.6600 800.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.4460 9.7000 250.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 98.9547 10.0500 950.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.3927 9.8000 700.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.1700 10.1422 6.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.3194 9.8700 550.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.9380 9.7500 200.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 97.9542 10.0000 550.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.6193 10.0500 800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6977 9.7100 250.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 99.6995 10.0000 150.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 99.0061 9.7500 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.3402 9.4300 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.9000 8.6102 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8646 9.7484 1900.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.3832 9.7500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.2428 9.7700 550.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.0000 9.3555 30.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.4164 9.7100 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.0922 9.7500 500.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 97.9450 9.4300 100.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.5148 9.6500 450.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 96.9763 10.0000 300.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.1851 0.0000 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.4448 0.0000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5370 0.0000 2500.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.3354 9.9600 100.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 101.0000 10.1909 15.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 96.8074 9.9600 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.5597 9.7559 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 94.9607 9.9300 100.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 97.5839 9.4300 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 97.2539 9.4300 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 99.1500 0.0000 406.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1715 9.6500 350.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 98.4000 10.5216 1.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 96.9383 9.4300 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.4900 11.2882 116.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.3300 9.5983 56.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.2649 9.6039 50.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 96.6628 9.4300 100.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 109.0000 8.4085 1.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 96.4110 9.4300 100.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED SR-58(A) 9.90% 05-Nov-22 102.2800 0.0000 3.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.4500 9.6300 97.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.4606 9.4200 50.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 96.5648 9.8057 300.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.8237 9.5000 1000.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.8237 0.0000 1000.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.1745 9.4000 850.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5737 9.5000 500.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.0800 - 26.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9894 9.4499 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 98.1500 0.0000 76.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 94.3312 9.8060 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.9400 0.0000 55.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.3528 0.0000 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 90.7586 9.4557 350.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 90.7586 9.4499 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.6500 - 76.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.8700 0.0000 12.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.7600 0.0000 55.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 96.1809 9.4300 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 95.9609 9.4300 100.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 41.4000 0.0000 0.50 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 95.7689 9.4300 100.00 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.7000 0.0000 1.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 95.4329 9.4300 100.00 INE572F11190 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-28 31.8400 0.0000 0.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.9000 - 0.30 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 101.8700 9.3472 5.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 95.2115 9.5000 1000.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 95.2115 0.0000 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7537 8.4499 1026.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.9000 0.0000 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 99.9000 8.8024 68.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.5100 0.0000 1815.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5210 9.5000 1400.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2770 8.4481 116.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2770 0.0000 116.00 INE752E07LC0 - -- - 100.0000 - 100.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% - 102.1000 9.4000 5.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.8025 0.0000 100.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.5600 9.2967 20.00 FIMMDA ====== INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 99.9021 10.6400 500.00 INE043D07997 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 10-Aug-13 99.8705 10.9500 500.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 99.4740 10.7000 250.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 99.5224 9.9000 250.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.7474 9.9000 500.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 99.5310 10.1000 250.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 99.5302 10.1000 250.00 INE306N07526 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 24-Dec-14 99.8767 10.2900 1500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.4799 9.7000 1000.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.4693 9.7000 800.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.5178 9.6600 800.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.4460 9.7000 250.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 98.9547 10.0500 950.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.3927 9.8000 700.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.4714 9.7500 150.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.5349 9.5000 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.1700 9.7500 3.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 98.8308 9.7000 750.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.3194 9.8700 850.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.3182 9.8700 250.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.9380 9.7500 200.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.0980 9.7500 50.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 97.9542 10.0000 500.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 98.0433 9.9600 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.6193 10.0500 800.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.2400 9.3000 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.6977 9.7100 350.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 99.6995 10.0000 250.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 99.1057 9.7500 250.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 99.1052 9.7500 100.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 99.0955 9.7500 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.2092 9.7500 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.9857 9.7500 200.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.0076 9.7500 550.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 99.0061 9.7400 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.3402 9.4300 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.5200 9.4000 10.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 99.3977 9.5700 50.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.00% 30-May-17 100.0000 12.9700 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8013 9.7700 2300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8652 9.7500 750.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 16-Aug-17 99.8788 10.9500 500.00 INE043D07BH6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.72% 19-Aug-17 99.8709 10.9500 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.3832 9.7500 200.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.2428 9.7700 550.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.3055 9.7500 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.0000 9.3500 30.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.4164 9.7100 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 97.0922 9.7500 500.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 97.9450 9.4300 100.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.3230 9.5500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 96.5148 9.6500 400.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 96.9763 10.0000 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.1143 9.9600 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 98.4448 9.6500 150.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.5287 9.9100 150.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.3001 9.9700 200.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.2640 9.9800 100.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 100.0000 10.4600 15.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.5597 9.7500 300.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0400 12.2300 1.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 97.3220 8.8300 236.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 94.9607 9.9300 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.7200 - 60.90 INE721A08CP2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 15-Oct-18 99.8362 10.3000 500.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 97.5839 9.4300 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 96.8613 9.5000 10.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 97.2539 9.4300 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1715 9.6500 700.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 99.1500 9.0200 6.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.0300 9.5000 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.9800 9.3000 3.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 96.9383 9.4300 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.7500 9.4000 23.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.4600 9.7500 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.7641 9.4000 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.4900 9.4500 45.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.4800 9.4500 17.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.3300 9.6000 250.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 96.6628 9.4300 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4500 9.4700 18.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.2600 9.5000 11.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.0953 9.8700 250.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 96.4110 9.4300 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.4606 9.4200 23.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.5788 9.4000 17.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0500 10.5700 10.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 04-Mar-23 95.8237 9.5000 1000.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.8741 9.4500 1050.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.8737 9.4500 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 15-Mar-23 95.5737 9.5000 1100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.8600 9.7700 17.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.9500 9.7500 9.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 96.1688 9.4000 5.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.7507 10.2500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9894 9.4500 650.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.6400 9.1800 26.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0800 10.4700 40.00 INE895D08550 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-23 93.7915 9.8500 250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.7683 9.2600 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.4800 9.5000 83.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.1000 9.4000 31.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.3528 7.8700 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.3270 7.9200 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.7807 9.2300 85.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.4500 9.5100 7.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.5446 9.4000 255.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.8700 9.3500 12.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.7600 9.5000 154.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 93.8500 9.1500 5.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 100.6400 8.8300 100.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 96.1809 9.4300 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 95.9609 9.4300 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 95.7689 9.4300 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 103.9000 10.5600 5.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.5933 9.4300 100.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 108.2978 7.1200 2.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 95.4329 9.4300 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.3000 7.3500 1.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 95.2115 9.5000 1000.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 94.6894 9.5700 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 99.9000 8.8000 1631.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.5300 9.4200 152.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2770 8.4500 1116.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5210 9.5000 804.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.5100 9.3700 152.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 98.8800 7.5000 58.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.8025 8.5300 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.2350 10.8000 22.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.2987 9.6700 23.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0400 10.3200 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.9015 10.5400 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 102.0270 10.9000 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 104.4000 10.4300 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com