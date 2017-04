Jul 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7787.40 NSE 29206.00 FIMMDA 53187.40 ============= TOTAL 90180.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 99.7705 10.0200 500.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.4478 10.3500 250.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY - 01-Jul-15 100.0000 - 9.90 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1658 9.5200 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.1377 9.7100 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.9000 9.2800 4.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 99.3700 10.6800 45.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.6598 9.5100 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.1202 9.5100 350.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.5073 9.5100 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 96.9951 10.0000 250.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.4000 11.7800 5.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 97.0851 9.0100 1000.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.0155 9.7100 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1300 5.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.1335 9.0700 710.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.5872 9.0200 310.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.5000 12.3100 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.4800 9.4100 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 109.3500 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.7370 9.7100 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.4900 9.4500 10.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.5000 0.0000 0.50 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.8237 9.5100 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.2669 9.2600 300.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 100.0000 9.5800 3.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.7507 9.6800 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9894 9.4600 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.2896 9.7100 150.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 91.3911 9.3100 1950.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.9424 9.4400 362.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 104.9000 10.1500 10.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 104.1000 7.0400 2.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 97.8540 9.1600 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 106.1000 5.2000 4.00 NSE === INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 99.7629 0.0000 50.00 INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 23-Aug-13 100.0865 8.4557 250.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.9253 9.8889 450.00 INE804I07462 ECL FINANCE LIMITED - 20-Dec-13 99.0480 0.0000 6.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.7800 0.0000 1.00 INE136E07MC4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Feb-14 116.9700 0.4620 5.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.0364 10.0659 500.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 98.9334 10.1614 1500.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.9836 9.6907 45.00 INE008I07262 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 06-Oct-14 98.8000 20.5856 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7145 9.7700 250.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 98.9327 9.8000 1100.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.0421 9.8000 500.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.0900 0.0000 5.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 96.9500 0.0000 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6287 9.6500 650.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.0612 9.9512 500.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.8814 9.9000 300.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.2306 9.7700 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.6332 9.7000 500.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 97.6462 9.8000 700.00 INE861G07094 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.58% 16-Dec-15 96.3000 9.3243 1.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.7651 9.6800 150.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.8600 9.9848 150.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.3194 9.8700 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.4800 9.8183 150.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.6542 9.5000 450.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 96.9600 9.7568 2.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.0724 9.5500 450.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 99.9794 9.4000 400.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 99.5282 250.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 99.1363 9.7000 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 98.3402 9.4375 100.00 INE895D08303 TATA SONS LIMITED 9.90% 24-Dec-16 100.8000 9.4909 3.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.1248 9.8200 50.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 98.9486 9.5000 1700.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 98.7750 9.5668 1600.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.9000 9.2799 4.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 94.9800 9.5840 250.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 95.0000 9.5979 250.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 101.8954 9.4199 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.2202 9.5600 1700.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.2202 9.5667 1700.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.6598 9.4993 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.3832 9.7500 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.3832 9.7565 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.5073 9.5000 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.9000 9.3866 18.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.1000 9.2771 1.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 97.9450 9.4360 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.8400 0.0000 200.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.2925 0.0000 450.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.7189 9.8000 150.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 94.9355 9.7222 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.8000 9.5091 10.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 97.5839 9.4350 100.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 94.9000 0.0000 1.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 97.2539 9.4344 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1623 9.6522 508.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1723 0.0000 258.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.4000 9.4276 11.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 96.9383 9.4367 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.0000 10.6803 15.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.5300 11.2805 36.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 96.6628 9.4361 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6030 9.4400 50.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.9500 9.5354 15.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.0303 9.2951 50.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 96.4110 9.4357 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.4011 9.4300 97.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.8500 9.5625 14.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.8237 0.0000 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.7795 9.3000 1000.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5745 9.5000 120.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1866 9.5000 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1866 0.0000 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.7982 9.5000 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2500 0.0000 8.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 96.1189 9.5000 250.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 96.1189 9.5058 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.9800 0.0000 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.5000 0.0000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.2900 - 23.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.9000 0.0000 75.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.4642 0.0000 900.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 98.7500 - 66.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.9424 - 252.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 96.1809 9.4353 100.00 INE752E07KJ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-24 95.9609 9.4365 100.00 INE752E07KK5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-25 95.7689 0.0000 100.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.5933 9.4360 100.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.4510 9.4499 50.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.4756 0.0000 10.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 98.7960 9.4499 100.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 95.2855 9.4499 150.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 95.4329 9.4357 100.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.0000 - 86.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 97.6600 0.0000 4.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 95.2115 9.5000 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 95.2115 0.0000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7531 8.4499 910.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.9000 0.0000 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.6571 9.3500 1095.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2767 8.4481 1084.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5210 0.0000 662.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 95.0400 0.0000 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.8000 0.0000 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.6700 9.1958 11.00 FIMMDA ====== INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 10-Aug-13 99.9557 9.5000 300.00 INE660A07IQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 23-Aug-13 100.0865 8.1500 250.00 INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 99.9308 9.5000 250.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.9253 9.5000 450.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 28-Jan-14 99.6527 10.0000 1.00 INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 14-Feb-14 99.7705 9.3700 500.00 INE001A07LE6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 23-Apr-14 99.0364 9.9500 500.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 98.9369 10.0500 1000.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 98.9169 10.0800 500.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 17-Jul-14 101.1282 10.1500 660.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 99.4478 10.3500 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.7145 9.7700 250.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 98.9327 9.8000 1100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.7602 9.4800 150.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.0421 9.8000 500.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.0900 9.7500 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.6287 9.6500 650.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 98.0612 9.9500 500.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.8814 9.9500 300.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.2306 9.7700 250.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY - 01-Jul-15 100.0000 - 9.90 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.5207 9.8800 1000.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.6332 9.7000 500.00 INE115A07DW3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 06-Nov-15 97.6462 9.8000 700.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.5845 9.2500 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.8600 9.6300 300.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.3194 9.8700 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.6542 9.5000 950.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 96.7071 11.0400 10.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 100.2056 8.5200 20.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 96.9600 9.7500 4.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.2750 9.2900 400.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.2550 9.3000 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1658 9.5100 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 100.0000 8.2700 250.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 99.7033 9.5100 150.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 102.7640 8.6600 90.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.1377 9.7000 200.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 99.1363 9.7000 250.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.1248 9.8200 100.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 98.9486 9.5000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.9000 9.2800 4.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 99.3700 10.6600 45.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 95.0000 9.5800 500.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 101.8954 9.4200 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.2202 9.5600 1700.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 99.9787 9.6000 190.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.6598 9.5000 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.3832 9.7500 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.1202 9.5000 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.2534 9.7700 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.9000 9.3800 282.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 97.7065 9.8100 150.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 100.1000 9.4800 1.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 61.1000 12.0000 0.50 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.7200 9.3500 900.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.5595 9.9000 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.7248 9.8600 500.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.2556 9.6500 1200.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.2925 9.6400 450.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.4000 12.1200 4.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 97.0851 9.4500 1000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.5600 9.7600 300.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 94.9555 9.7200 350.00 INE114A07737 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 100.0119 9.2800 50.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1300 5.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0000 8.6900 3110.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0000 8.6900 2350.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.5000 13.0700 150.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORPORATION LTD 11.40% 18-Nov-18 108.6330 9.5200 2.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1723 9.6500 1016.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.4000 9.4200 6.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 104.4172 8.3200 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.7370 9.7000 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.6800 9.4000 22.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.4900 9.4500 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.1600 9.6300 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.8900 9.5000 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.7455 9.5500 90.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 95.3621 9.5500 25.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6030 9.4400 50.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.9500 9.5300 15.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.2866 9.4600 50.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.0303 9.3000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.4100 9.4300 102.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.8500 9.3500 12.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.2669 9.2200 1250.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.1200 9.4100 270.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5745 9.5000 240.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1866 9.5000 150.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.9500 9.7500 3.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 97.6961 9.0500 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6337 10.0000 550.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.1816 9.2900 90.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.7982 9.5000 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2500 9.4100 108.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 96.1189 9.5000 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.2896 9.7000 150.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.5000 9.3100 15.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.9800 9.2300 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.5000 9.5000 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.8100 9.4500 31.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.8502 9.8600 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 91.3911 9.3000 1950.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 99.3011 10.2500 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.5000 9.5000 27.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.0871 9.6500 120.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.6500 9.3900 6.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.4642 9.5500 1206.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.0800 9.4400 8.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.0000 8.6900 2810.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.0000 8.6900 2202.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1039 9.1000 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.9000 10.5600 5.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.4510 9.4500 50.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.4756 9.4700 10.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 98.7960 9.4500 100.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 95.2855 9.4500 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 101.3000 7.3500 5.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 97.6600 9.2800 4.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 95.2115 9.5000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7531 8.4500 1507.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.9000 9.5100 10.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2767 8.4500 1747.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.6771 9.3500 902.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5210 9.4700 295.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.5300 9.6600 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 100.0000 8.6900 2760.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 100.0000 8.6900 1950.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET - 103.3300 12.2500 0.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0000 7.3900 144.50 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 99.4847 11.1000 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.3000 9.5000 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.6500 10.4000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY 