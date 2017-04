Jul 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2692.20 NSE 16177.00 FIMMDA 24079.00 ============= TOTAL 42948.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE008I07262 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 06-Oct-14 100.7500 10.5800 2.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.8433 9.7000 200.00 INE871D07MD6 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.95% 14-Feb-16 99.9937 9.9000 50.00 INE909H07AL3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 09-May-16 97.3546 10.7100 250.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.3500 9.7500 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 98.0000 9.3700 10.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.0000 9.2500 4.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.4000 11.7800 5.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.8129 9.3100 840.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.0821 9.2000 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6600 11.2200 0.20 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 109.0000 8.7500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.0074 9.6600 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 99.5000 9.4500 10.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.5500 0.0000 2.50 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 98.2208 9.6900 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9900 9.5100 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.7597 9.1700 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 8.95% 26-Apr-23 95.2901 9.7100 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.9600 9.2100 30.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED - 17-May-23 101.0000 10.0600 6.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0200 9.1800 144.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.8800 9.3500 9.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.8559 9.2800 282.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 106.0000 10.1100 14.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.8100 9.4100 50.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 99.1700 9.4100 100.00 INE752E07KM1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-27 95.6600 9.4100 100.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 32.50 NSE === INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.3984 9.9000 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.8549 9.4300 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6660 9.5500 50.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.1178 9.4000 50.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 99.7393 9.2979 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.7865 9.6700 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.9365 9.9487 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.6567 9.5000 750.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.6567 0.0000 750.00 INE565A09108 INDIAN OVERSEAS BANK 8.00% 13-Mar-16 98.4500 8.6465 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.0311 9.5700 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.7297 9.4140 2400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.8000 8.9751 5.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 99.4000 10.6708 45.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.9119 9.7000 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 91.7582 12.1455 150.00 INE001A07JD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 23-Aug-17 99.8663 9.4731 1500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0000 9.2380 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 99.5032 9.7000 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.2000 9.2957 9.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 99.4310 9.6500 100.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 99.4310 0.0000 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.9109 0.0000 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.7453 9.6500 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.5955 0.0000 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.1525 9.7300 200.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 98.1525 0.0000 200.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.4363 9.6000 550.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.2300 0.0000 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0000 - 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0000 - 100.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 105.4918 9.6447 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.2256 9.4051 9.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1731 9.6500 280.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 98.0887 9.1200 150.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.4500 11.0011 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.6000 9.2462 1.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.2595 9.6500 500.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.6600 10.4393 18.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0600 9.3656 11.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.8849 9.5500 300.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 106.1572 9.1210 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.4600 9.4363 40.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.9371 9.5500 450.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.2387 0.0000 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.7585 9.5780 200.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9900 9.5000 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 97.5967 9.2000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5753 9.5000 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5753 0.0000 350.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1868 9.5000 250.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1868 0.0000 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 98.1790 9.1000 150.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.7982 9.5000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3800 9.5517 900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.7597 0.0000 140.00 INE873F09055 WATER SANITATION POOLED FUND 8.71% 09-May-23 98.5200 - 70.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 95.1500 0.0000 4.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.0200 0.0000 71.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.6500 - 3.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.9000 0.0000 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.7582 0.0000 290.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.0000 - 100.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 98.2761 9.1000 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7305 8.4524 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.8300 0.0000 12.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5209 9.5000 1300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.6500 0.0000 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.5100 0.0000 10.00 FIMMDA ====== INE774D07IF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 14-Feb-14 99.6448 10.3500 500.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.1489 10.5500 10.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.3984 9.9000 500.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 98.3060 9.6500 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.8549 9.4300 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6660 9.5500 200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6940 9.5300 100.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.1178 9.4000 50.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 99.7393 9.4100 250.00 INE488N07035 PCR INVESTMENTS LIMITED 12.10% 22-Jul-15 101.3350 10.9500 1200.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.8433 9.7000 200.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 19-Nov-15 99.5845 8.6600 500.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.9365 9.6000 100.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.8104 9.6600 50.00 INE871D07MD6 IL & FS 9.95% 14-Feb-16 99.9937 9.8900 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.6567 9.5000 100.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.2900 9.2900 400.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.2000 9.3300 350.00 INE557F08EQ3 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 08-May-16 99.3117 9.1000 500.00 INE909H07AL3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 09-May-16 97.3506 10.7000 500.00 INE909H07AL3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.60% 09-May-16 97.3546 10.7000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.0311 9.5700 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.7349 9.7500 2400.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.2600 9.1500 1.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 99.9119 9.7000 50.00 INE001A07JD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 23-Aug-17 99.8663 10.2000 1500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.8900 9.2700 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 99.5032 9.7000 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.5665 9.1800 9.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Sep-17 99.4310 9.6500 50.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 98.9109 9.6000 100.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 99.4758 12.4200 10.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 98.4363 9.6000 350.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 97.7189 9.8000 200.00 INE296A07898 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.25% 03-May-18 98.0800 9.7500 100.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.4000 12.1000 1.00 INE296A07914 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.10% 14-May-18 97.5200 9.7500 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.2300 9.6400 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 95.1959 9.6500 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 99.9000 8.7200 650.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.0821 9.1900 50.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 105.4918 9.6600 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.5300 - 150.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 96.1731 9.6500 280.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 98.0887 9.1200 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.6900 9.1500 14.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.4500 10.9900 4.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.5500 9.2500 1.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.2595 9.6500 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.0074 9.6500 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 103.6600 8.7000 18.00 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 95.3821 9.5500 25.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0600 9.3600 22.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.8849 9.5500 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.8868 9.5500 50.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 106.1572 9.1200 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.9371 9.5500 450.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 98.2208 9.9000 100.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.9900 9.5000 150.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 97.5967 9.2000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.6349 9.1600 650.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.8000 9.3000 650.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1868 9.5000 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 98.0551 9.1200 150.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 98.2538 9.0600 50.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 96.7982 9.5000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3800 9.5500 950.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3892 9.5500 640.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.2901 9.7000 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.2896 9.7100 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.0200 9.4100 40.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.9600 9.2100 30.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.8789 9.8500 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 90.7522 9.4500 250.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 97.4900 10.2500 1.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.5000 9.5000 194.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.8800 9.3400 70.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.9000 9.3400 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.9352 9.4700 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 93.5000 9.2100 40.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 100.6543 8.8300 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 99.9000 8.7100 832.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.9316 9.5000 350.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 95.0863 9.5000 130.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.8000 10.5700 4.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.5048 9.4700 8.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 0.00% 16-Feb-28 102.6800 7.2000 8.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 98.2761 9.1000 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7305 8.4500 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5209 9.5000 1654.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.2805 9.1400 150.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2765 8.4500 30.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 100.0000 8.6900 790.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.6739 9.5000 300.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1200 9.7300 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.3000 7.4600 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.5100 10.7500 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 20-May-99 99.8400 9.4200 150.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0800 32.50 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 20-May-99 103.8600 12.1500 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com