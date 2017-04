Jul 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2200.30 NSE 11922.50 FIMMDA 30323.80 ============= TOTAL 44446.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE008I07262 COX AND KINGS LTD 11.25% 06-Oct-14 101.8240 9.6300 2.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.0168 9.6700 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 25-Jun-15 98.0985 9.4000 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 18-Jul-15 99.9085 9.6500 50.00 INE895D08485 TATA SONS LTD 9.78% 23-Jul-15 100.1383 9.7000 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9837 9.4000 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.8433 9.7000 200.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.9393 9.5900 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 97.1959 9.5100 150.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 69.8250 8.2600 4.80 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.5966 9.7600 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 100.5000 11.7500 2.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 98.3874 8.7700 600.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.1507 10.8400 0.50 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.0200 9.1800 185.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-23 97.3434 9.1400 100.00 INE043D07120 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 8.80% 21-Jul-25 99.3500 8.8900 2.00 INE305A09216 TFCI LTD 9.60% 25-Feb-28 100.8900 9.4700 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 97.8125 9.2100 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-28 96.6606 9.1000 80.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.80% 105.1000 9.3100 48.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 100.3953 7.3500 20.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.35% 106.1950 10.6800 1.00 NSE === INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.79% 04-May-30 96.3500 9.1619 12.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 102.9500 0.0000 10.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.9000 9.1752 150.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.97% 07-Aug-13 99.9926 9.4519 250.00 INE521E07BD8 RBS FINANCIAL SERVICES INDIA RESET 27-Aug-13 115.1100 0.0000 33.00 INE136E07MC4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD EQUITY 28-Feb-14 117.1100 0.2700 6.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.71% 18-Jun-14 100.0171 9.6431 350.00 INE804I07AP5 ECL FINANCE LIMITED - 20-Aug-14 101.7990 0.0000 20.00 INE008I07262 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 06-Oct-14 100.6534 18.6609 3.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.1508 9.5000 50.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 97.5500 8.3682 3.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.57% 11-Jul-15 100.3500 9.3592 50.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9557 9.0121 300.00 INE514E08BN0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 20-Sep-15 99.7927 8.8822 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.9393 9.6000 350.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORAT 7.45% 28-Jan-16 97.1600 9.4633 10.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.6576 9.5000 250.00 INE031A09E03 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 96.6300 11.1863 12.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1959 9.5000 650.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 07-Dec-16 100.1510 9.6572 100.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.1600 9.6264 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.4987 8.9461 500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.18% 12-Feb-18 98.3824 9.6000 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.58% 08-May-18 95.7053 9.7200 600.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.58% 08-May-18 96.1380 0.0000 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 20-May-18 95.3822 9.6000 100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 20-May-18 95.3822 0.0000 100.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 94.8246 0.0000 47.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 96.2085 9.5900 100.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 96.2085 9.5956 100.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 105.6600 12.5814 50.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION 8.84% 21-Oct-19 96.8988 9.5000 490.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 96.1655 9.6522 1042.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 96.1755 0.0000 232.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 101.2500 10.4554 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.7000 9.1568 5.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION 9.30% 28-Jun-21 98.8587 9.5000 200.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.58% 29-Aug-21 99.6844 9.7300 250.00 INE947F09040 TRANSMISSION CORP OF A.P. LTD 8.69% 15-Feb-22 96.4500 9.2957 9.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.0303 10.9577 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.8850 9.4672 500.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVT & FIN RESET 22-Aug-22 105.2000 8.9647 0.50 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION 8.80% 13-Mar-23 98.0044 0.0000 200.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1877 9.5000 125.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1877 0.0000 125.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 97.2058 9.2500 900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 97.2058 0.0000 400.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.3331 0.0000 200.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 90.7822 9.4524 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FIN AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.2900 - 50.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 92.4600 0.0000 42.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 99.6500 - 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-23 94.9416 - 150.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.2035 - 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7505 8.4499 598.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7505 8.4562 350.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2758 8.4481 291.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2758 0.0000 175.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.94% 25-Mar-28 95.5208 0.0000 124.00 INE804I07MY2 - -- #VALUE! 93.8415 - 500.00 INE732O07034 - -- #VALUE! 100.0000 - 4.00 FIMMDA ====== INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 0.00% 22-Jan-33 99.3000 7.4600 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.5100 10.7500 12.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.80% 22-Mar-73 104.0719 9.4300 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.8700 9.4100 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6500 10.4000 1.00 INE001A07IH5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.97% 07-Aug-13 99.9926 9.0500 2500.00 INE136E07MC4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD EQUITY 28-Feb-14 117.2307 10.7900 6.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.95% 30-Apr-14 98.6912 9.6000 250.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.71% 18-Jun-14 100.0171 9.6000 350.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.85% 15-Oct-14 99.0168 9.6700 50.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 0.00% 25-Nov-14 87.7734 10.1800 2.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.1508 9.5000 50.00 INE296A07591 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-15 113.4133 10.0900 1.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.0985 9.4000 400.00 INE043D07BN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 9.57% 11-Jul-15 100.3500 9.3600 50.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 99.7884 9.6400 20.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FIN 9.60% 18-Jul-15 99.9085 9.6500 200.00 INE514E08BI0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.16% 23-Jul-15 99.5610 9.4100 12.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LTD - 29-Jul-15 109.4604 9.0000 77.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9837 9.4000 386.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.8433 9.7000 200.00 INE043D07BZ8 IDFC LIMITED 0.00% 03-Aug-15 82.9985 9.6000 10.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9557 8.9500 2400.00 INE001A07JG5 HDFC 9.58% 29-Aug-15 99.6844 9.7300 250.00 INE514E08BN0 EXIM 8.80% 20-Sep-15 99.7927 9.3500 1000.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDS 10.07% 31-Oct-15 99.5921 10.8300 100.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.9393 9.6000 600.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.8300 9.6500 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.6576 9.5000 250.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.60% 07-May-16 98.2150 9.3200 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.9632 9.6000 760.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.0311 9.5700 50.00 INE261F09BZ7 NABARD 8.45% 18-May-16 97.4589 9.4800 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8399 9.5500 450.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 97.9538 11.8500 100.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 100.4882 9.2000 500.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 100.1036 9.3500 50.00 INE020B08609 REC 9.38% 06-Sep-16 99.9001 9.4000 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.6980 9.4900 200.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 100.0776 9.3500 100.00 INE020B08617 REC 9.35% 19-Oct-16 99.7428 9.7500 400.00 INE001A07HN5 HDFC 9.75% 07-Dec-16 100.1510 9.6500 200.00 INE001A07JD2 HDFC 9.45% 23-Aug-17 99.8914 9.4700 1500.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION 9.35% 29-Aug-17 99.4585 9.5000 200.00 INE514E08BL4 EXIM 9.07% 11-Sep-17 99.6600 9.1500 9.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION 8.75% 15-Jan-18 98.4987 9.7500 500.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 69.8250 8.2500 4.80 INE001A07KB4 HDFC 9.18% 12-Feb-18 98.3824 9.6000 50.00 INE001A07KS8 HDFC 9.20% 19-Mar-18 98.8000 9.5000 350.00 INE001A07KS8 HDFC 9.20% 19-Mar-18 98.7850 9.5000 350.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.5000 12.0900 2.00 INE001A07LJ5 HDFC 8.58% 08-May-18 95.7053 9.7200 502.00 INE001A07LJ5 HDFC 8.58% 08-May-18 96.5000 9.5000 2.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-18 100.2300 7.8600 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 96.2085 9.5900 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 98.8100 9.0000 1000.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 100.0000 8.6900 350.00 INE760I08035 MEGHALAYA ENERGY CORP LTD 11.40% 18-Nov-18 107.4000 9.8000 15.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION 8.84% 21-Oct-19 96.8988 9.5000 490.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 96.1755 9.6500 2304.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.70% 14-May-20 97.7500 9.1500 5.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION 9.30% 28-Jun-21 98.8587 9.5000 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 104.7320 9.5200 2.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION 9.30% 28-Jun-22 98.7798 9.5000 300.00 INE514E08BJ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.14% 01-Aug-22 99.0303 9.3000 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.8850 9.5000 500.00 INE020B08807 REC 9.02% 19-Nov-22 98.9248 9.1800 200.00 INE020B08807 REC 9.02% 19-Nov-22 98.9048 9.1800 200.00 INE727M09075 IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LTD 10.15% 18-Feb-23 100.7000 10.0000 38.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.8255 9.5000 700.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION 8.80% 13-Mar-23 95.5766 9.5000 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.1877 9.5000 400.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED SR-XL IX 8.80% 04-Apr-23 97.3881 9.2000 9.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 95.3900 9.5500 1400.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 97.5130 9.2000 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.1000 9.4000 236.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 90.5289 9.9100 100.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.2000 7.9400 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0200 9.3800 385.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 91.8436 9.3500 62.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-23 98.0365 9.0000 1116.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION 9.35% 29-Aug-23 98.9776 9.5000 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION 9.25% 26-Dec-23 100.8849 9.0900 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.9500 10.5600 3.00 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 100.4300 7.3200 2.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.7400 9.9000 1.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.60% 25-Feb-28 100.8900 9.4700 5.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7505 8.4500 1098.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 98.6800 9.4000 28.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.94% 25-Mar-28 102.5700 8.6100 874.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2758 8.4500 291.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-28 97.5261 9.0000 1002.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN RESET #VALUE! 102.0388 12.5000 50.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES -- #VALUE! 97.3214 9.7500 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com