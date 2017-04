Jul 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2953.20 NSE 14143.60 FIMMDA 24705.10 ============= TOTAL 41801.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.7775 10.1000 400.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.0476 9.8000 200.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 99.8587 9.9000 250.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 99.4738 9.6500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.1277 9.5900 500.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.3221 9.4800 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.5623 9.5500 250.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 99.5612 9.5500 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.7918 9.3900 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 95.8804 9.9600 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.5883 9.3000 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.0399 9.3300 50.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 54.0000 8.8400 3.20 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD - 29-Jun-20 100.0300 9.9900 107.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.2600 10.5300 1.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 98.0948 9.3200 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.8932 9.7400 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6387 9.6300 150.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0800 10.4700 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0000 9.3400 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.0395 9.3300 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.5200 7.1700 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.9203 7.2100 1.00 NSE === INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.5929 10.1549 200.00 INE804I07876 ECL FINANCE LIMITED - 25-Apr-14 122.0300 0.0000 3.00 INE136E07MM3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-May-14 110.7100 - 66.40 INE136E07MN1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-May-14 111.9500 0.3155 29.60 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.3925 10.2500 450.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6015 9.6000 100.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 99.2500 0.0000 100.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9251 9.0301 750.00 INE514E08CA5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.70% 31-Dec-15 99.2224 9.0253 600.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.2037 9.8000 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5900 0.0000 10.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.8900 0.0000 50.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 101.0400 8.9862 250.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 99.2968 9.6000 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.7180 9.4878 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.8177 9.7700 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.8315 9.7724 150.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 98.7820 9.6400 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.5712 9.7300 250.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 98.8632 9.5442 200.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.6962 9.1766 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 99.1781 9.8004 400.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.0917 9.6300 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.6773 9.4562 250.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 98.8683 9.5400 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.2552 9.4400 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.2552 0.0000 150.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 69.2150 0.0000 3.60 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.6400 - 50.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 95.7151 0.0000 200.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.7053 0.0000 500.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 95.6230 9.7557 286.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 95.6230 9.7500 10.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 98.4260 9.4000 1950.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jul-18 98.4260 0.0000 850.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.4244 9.3552 5.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.5725 9.3544 290.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.0400 9.0867 4.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.3900 9.2883 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2500 9.2495 9.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4500 9.1236 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.1600 6.7986 2.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 101.0700 9.2449 2.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 98.0948 9.3100 30.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 104.1000 7.4278 10.00 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.8300 9.5557 1.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 99.8400 9.3161 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 101.3500 9.1157 6.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.2000 10.0988 100.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 97.6102 9.3100 50.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 97.6102 0.0000 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 97.1743 9.2700 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 103.2356 8.2638 50.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5662 9.5017 530.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 97.8900 0.0000 30.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5955 9.3500 850.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.0222 0.0000 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.4902 0.0000 525.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.1500 - 153.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.2600 0.0000 252.00 INE818F08029 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.72% 06-Jun-23 101.1800 - 2.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 101.0522 8.6111 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.3893 0.0000 50.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 98.2300 0.0000 2.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 100.3893 0.0000 50.00 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 98.7700 9.0579 9.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 100.3893 0.0000 50.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.6214 0.0000 8.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 100.3893 0.0000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7499 8.4499 188.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7499 8.4562 188.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.7900 0.0000 25.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.5900 0.0000 2.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 100.3893 0.0000 50.00 INE494M09072 - - 103.5300 - 6.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.9150 9.1739 100.00 FIMMDA ====== INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.7775 9.6500 400.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.7938 9.5500 400.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.5929 9.9500 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.3471 10.3000 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.3925 10.2500 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.1958 9.5100 1250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.1095 9.5700 350.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 99.9709 9.8500 50.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.5390 9.6500 200.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6308 9.6000 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6015 9.6000 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9250 9.3600 370.00 INE759E07046 LT FINCORP LIMITED 02-Apr-15 98.7491 10.5700 150.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 99.8587 9.9000 250.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 29-Jul-15 109.4863 9.0000 114.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 99.4738 9.6500 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 99.2500 9.7600 100.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.9251 9.5000 750.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 99.9444 9.8000 50.00 INE535H07209 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.50% 11-Dec-15 100.0819 10.4000 20.00 INE514E08CA5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.70% 31-Dec-15 99.2224 10.0500 350.00 INE514E08CA5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.70% 31-Dec-15 99.2188 10.0500 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.4788 9.8000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.2019 9.8000 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.2037 9.8000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.8259 9.6600 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.9632 9.6000 410.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.3633 9.5200 3.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.3221 9.4700 100.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 99.8495 9.8000 200.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 99.2968 9.6000 150.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.5623 9.5400 250.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 99.5612 9.5400 250.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.8681 9.6000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.8315 9.7700 304.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.2200 9.6300 39.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 98.6145 9.7000 200.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9200 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.5712 9.7300 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.7918 9.5000 200.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 98.8632 9.5500 200.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 99.6962 9.9500 1000.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.1600 9.4900 51.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 99.2608 9.7800 650.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 99.1781 9.8000 350.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.6773 9.4500 250.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.0917 9.6300 250.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 98.8683 9.5400 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.2552 9.4400 50.00 INE261F09ED8 NABARD 0.00% 01-Feb-18 69.4700 8.3700 3.60 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 95.8804 9.9500 500.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 95.7151 9.4000 200.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.1340 9.8800 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.7053 9.7200 50.00 INE197A07062 JYOTI STRUCTURES LIMITED 14.00% 16-May-18 100.0100 - 3.50 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 97.2500 9.7700 100.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 0.00% 04-Jun-18 98.4260 9.4000 2350.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 95.4611 9.8000 940.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.8352 9.5200 1090.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.5883 9.3200 100.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 105.3000 11.2600 1.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.5725 9.3500 290.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 97.5740 9.3500 200.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 101.6000 10.6500 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.0400 9.0800 4.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 29-Jun-20 100.0300 9.9800 107.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.3900 9.3000 4.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 100.0000 9.9000 250.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 101.1000 8.7900 1.50 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2500 9.2500 9.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4500 9.1200 2.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.8900 9.2700 2.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 98.0948 9.3100 30.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.8873 7.2100 1.50 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 99.8300 9.5500 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.40% 25-Oct-22 97.8932 10.0000 50.00 INE528G08246 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Oct-22 97.6730 10.2800 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 99.4520 9.0900 200.00 INE514E08CB3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.94% 31-Dec-22 97.6102 9.3100 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 97.1743 9.2700 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 103.2356 8.2600 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.0846 9.2500 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5862 9.5000 630.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 97.0842 9.2500 400.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 97.4891 9.2900 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6377 10.0000 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6387 10.0000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3803 9.5500 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.9000 9.3000 350.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0800 10.4700 10.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 95.3200 9.1700 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.4902 9.5000 525.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.3000 9.5200 274.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.7500 9.2000 590.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.0908 9.6500 200.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 98.0359 9.0000 150.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.0395 9.3200 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 101.0522 8.6100 50.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.3700 8.1500 100.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.2800 8.1500 100.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.2000 8.1500 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.4286 8.7600 450.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 109.5200 7.1700 1.00 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 100.8300 8.6600 50.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 103.6725 9.0000 1.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 98.1300 8.1500 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 101.4500 7.2000 2.00 INE528G09137 YES BANK LIMITED 10.05% 27-Dec-27 100.2035 9.9900 1.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 100.8800 8.6600 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7499 8.4500 72.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 98.7900 9.3800 25.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2753 8.4500 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.0395 9.3000 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.5900 9.1000 2.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7500 200.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.0500 8.1500 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 97.5254 9.0000 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 95.0399 9.3200 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.0800 7.4800 191.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5100 10.7500 3.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 98.4200 9.5100 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.6500 10.4000 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India