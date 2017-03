Jul 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3867.50 NSE 13460.20 FIMMDA 16569.10 ============= TOTAL 33896.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07739 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 12-Aug-13 114.2010 0.0000 82.10 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.5399 10.2600 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.8000 9.6300 3.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 98.2638 10.2200 100.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 98.6600 10.0500 353.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 01-Jul-15 100.0000 0.0000 60.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.4101 9.8500 500.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.4500 9.4900 3.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3000 9.6000 4.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 99.1600 10.1000 300.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.0749 9.9600 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.2041 9.9900 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 95.8447 9.9200 450.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.7578 9.9100 300.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.1500 11.3500 0.20 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 54.0000 8.8500 3.20 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.2299 9.6400 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.3913 9.6800 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.2119 9.6000 150.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.9411 9.5100 150.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 102.7500 8.5000 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0000 7.3900 5.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 2.00 NSE === INE804I07637 ECL FINANCE LIMITED - 23-May-14 101.0640 0.0000 10.00 INE136E07MM3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-May-14 110.7300 0.2880 5.10 INE804I07AW1 ECL FINANCE LIMITED - 19-Jun-14 116.9330 0.0000 1.00 INE136E07MT8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-14 116.6800 1.0910 1.70 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.7400 - 3.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.0000 - 50.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 98.2638 10.2200 100.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 98.5658 10.4000 800.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.0530 10.0500 100.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.0000 - 40.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.2394 0.0000 3000.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.4509 10.0500 2200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.0453 10.0000 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.0453 0.0000 300.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.2081 10.0000 50.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.6900 9.8075 37.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.2400 9.9870 49.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4956 9.5500 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.4794 9.7000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.6700 9.6474 115.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 99.1632 9.8114 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.3500 9.8749 1.40 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 96.1975 10.0999 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.0410 10.0500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.3089 9.9499 950.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.3766 9.9499 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.3766 0.0000 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 97.4880 8.7366 1000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.0643 9.9000 450.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.0643 0.0000 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.7595 9.9000 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.7595 0.0000 250.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 93.8300 0.0000 68.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.3500 - 280.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.1760 9.4151 5.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 101.7000 11.0785 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.0500 9.2918 23.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.0400 9.4007 11.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.7000 8.8494 11.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.1600 6.7982 2.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.2200 9.2999 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.3500 9.2265 35.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.2066 9.2700 60.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.5100 9.2249 60.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5780 9.5000 250.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.2794 0.0000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0929 9.6000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.2715 0.0000 150.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 95.7000 0.0000 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.9300 0.0000 4.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.8000 - 14.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 99.1900 0.0000 10.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 98.2300 0.0000 6.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.4000 0.0000 1.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 95.2119 0.0000 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.1466 9.5500 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0200 - 60.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.2000 0.0000 2.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.1000 9.1574 25.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 100.1000 - 5.00 FIMMDA ====== INE144H07739 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 12-Aug-13 114.2010 12.9200 82.10 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.5399 10.0000 250.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 98.8897 10.2500 200.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.7400 9.7200 3.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.1354 10.1200 10.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 98.2638 10.2200 100.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 98.5658 10.4000 800.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 98.6600 10.0500 353.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.7201 9.6400 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.0530 10.0500 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 01-Jul-15 100.0000 - 40.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 98.9000 9.9000 1.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.0044 10.0200 100.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.4509 10.0500 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.9867 10.0300 555.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.0427 10.0000 300.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.6900 9.8000 117.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.6300 9.4100 3.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.1837 10.0000 28.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 99.0873 10.1200 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4956 9.5500 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 98.9473 10.0000 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.2200 9.4800 365.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.9535 9.8700 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 98.0500 10.0000 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 96.1975 10.1000 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.0410 10.0500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.3089 9.9500 650.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0669 9.7400 362.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.3766 9.9500 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.3121 9.8300 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.6696 9.7300 600.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 97.4880 10.2800 1000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.1340 9.8800 1050.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.0643 9.9000 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.7595 9.9000 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.7578 9.9100 150.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 94.2362 9.9200 500.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 22-May-18 97.3400 9.7500 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 93.8300 9.7800 43.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 94.8959 9.9500 510.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.3500 9.6500 1050.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0000 8.6900 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.0500 9.2500 23.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.7500 9.2200 2.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.0400 9.4000 11.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1700 9.8000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.6000 9.7200 1.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.0100 9.4200 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.2200 9.3000 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.9106 9.4600 40.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.5100 9.2200 120.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.3000 9.8200 7.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 96.2299 9.6300 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION- 19-Feb-23 100.8800 7.0500 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.5184 9.5200 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.1571 9.4000 20.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.5600 9.2000 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.2715 9.5700 2307.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.0925 9.6000 150.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.7300 9.4300 12.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 95.7000 9.1100 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.8600 9.4400 9.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.9900 9.6000 23.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.8000 9.6400 12.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.8400 9.5200 411.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 99.1900 9.4200 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.0000 8.6900 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.0000 8.6900 50.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 100.5710 9.1000 3.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 101.3428 9.1000 3.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 104.4000 8.9000 1.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 95.2119 9.5000 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.1466 9.5500 161.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 100.0000 8.6900 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 100.0000 8.6900 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 100.0200 7.3900 135.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.3400 10.7800 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 100.1000 9.3700 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.3800 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.2800 10.7500 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.3000 9.6600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE