Jul 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8794.70 NSE 21337.50 FIMMDA 25986.70 ============= TOTAL 56118.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07770 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 30-Aug-13 115.9942 0.0000 88.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.8735 10.8000 1800.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.8500 10.8300 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.1028 10.5000 1150.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.6598 10.0200 50.00 INE721A07AL7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 01-Jun-15 58.4193 - 33.50 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.7869 9.1100 1950.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.4528 10.0600 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.9340 9.6200 500.00 INE008A08K45 IDBI BANK LTD OMNI 8.55% 26-May-16 94.8000 10.7500 1.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.0890 10.0600 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 99.2646 9.9800 400.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.7354 9.9100 313.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 95.1200 10.5900 2.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 103.0000 0.0000 1.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.9859 9.8700 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 97.4695 9.3900 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 90.5500 10.3400 4.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 97.2300 10.0500 4.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.9392 9.1200 250.00 INE043D08839 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 17-Jan-18 95.2500 10.3000 2.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.4322 9.4700 218.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.3515 9.6600 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 103.3000 9.7600 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.5800 10.0600 2.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.1500 11.3500 1.30 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 104.6000 10.0600 2.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 98.3600 10.0800 3.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 94.5200 9.7700 6.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 93.8200 10.0000 10.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 98.0000 7.0800 1.90 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 95.0200 9.9900 2.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 94.1000 9.9700 2.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 94.0000 9.9600 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 110.4800 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.2500 0.0000 5.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.7200 9.9000 12.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.3000 9.3800 50.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.3000 9.2900 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.3183 9.8400 50.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.0000 9.3100 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.2386 9.8500 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.8000 9.2200 8.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.4270 9.4300 50.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 92.9700 9.9800 1.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 91.8500 9.9400 3.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 92.9000 9.6500 3.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 106.1000 0.0000 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 4.00 NSE === INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 99.2002 11.1007 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6925 9.5193 1550.00 INE136E07KW6 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 129.1600 - 1.30 INE136E07KX4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 31-Mar-14 120.5800 - 1.20 INE804I07AA7 ECL FINANCE LIMITED - 07-Jul-14 90.9870 0.0000 6.50 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.1028 10.5000 2350.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 98.9340 10.5000 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 98.3500 10.1499 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.3000 9.8975 50.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 98.9614 9.9488 2000.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.8746 10.2323 900.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.7225 9.1863 650.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 98.6398 10.2700 200.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.4307 9.1524 850.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.0523 10.0199 150.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 97.9682 10.4162 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 98.5825 10.0000 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.4528 0.0000 2150.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.4528 10.0500 1100.00 INE031A09E03 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 97.6000 10.7338 3.00 INE031A09EO3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 97.6000 10.7338 3.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.2311 9.9200 450.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.2311 0.0000 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.3270 9.9499 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.7046 10.0199 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.0466 10.0576 15.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.0182 9.7000 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.3849 9.8500 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 97.3949 9.4038 1100.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 96.2318 0.0000 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 96.5719 10.1200 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0123 9.7500 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.4000 0.0000 1.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 96.5949 10.1200 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 96.6637 0.0000 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 97.6900 9.7208 100.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 96.1728 10.0800 75.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 97.5270 8.7263 1000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.7109 10.0000 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.3000 0.0000 50.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 95.7400 9.7239 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 93.6824 - 198.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.5885 10.0555 548.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 103.5885 10.0500 500.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 104.6383 10.0500 200.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 104.6383 10.0553 200.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5000 9.4070 7.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 95.8613 9.5800 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.7200 0.0000 12.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4000 6.7623 3.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.9300 7.4540 2.50 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.4318 9.8099 150.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 96.0498 9.3500 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5625 9.5025 800.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5775 0.0000 780.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 98.7000 0.0000 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9004 9.4650 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.3000 0.0000 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.9700 0.0000 12.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.9000 0.0000 5.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.5800 - 24.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.2100 0.0000 55.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 94.7596 - 150.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.4600 0.0000 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.4800 0.0000 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.8100 0.0000 5.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.6000 9.2931 12.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.0000 9.4726 4.00 FIMMDA ====== INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.6099 11.6500 27.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 99.5207 11.4900 59.00 INE514E08597 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Dec-13 99.2002 10.7500 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6925 9.3000 1550.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.7800 9.6500 1.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.4025 10.2500 450.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.8500 10.8300 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.1028 10.5000 3500.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 98.9340 10.5000 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6690 9.5500 5.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.6598 10.0500 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.3000 9.9000 50.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 98.9614 10.5000 1940.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.8746 10.2500 900.00 INE261F09HV3 NABARD 9.00% 13-Aug-15 99.7869 11.9000 1950.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.7225 11.5000 650.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 98.6398 10.2700 200.00 INE261F09HX9 NABARD 8.88% 25-Sep-15 99.4307 11.4500 850.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.0523 10.0200 272.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.2700 9.9000 100.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 98.5825 10.0100 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.4528 10.0500 500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.4945 10.0300 350.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.3429 9.8800 1150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.2800 9.9000 300.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.0890 10.0500 100.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.3270 9.9500 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.4851 9.9600 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.7046 10.0200 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.1691 10.0700 50.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 99.2441 9.9800 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.4594 9.9000 297.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.4588 9.9000 8.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.8000 9.6500 7.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.0182 9.7000 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.8100 9.2900 1.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.3849 9.8500 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 97.3949 9.9900 1150.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 67.9392 9.1000 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 96.2318 10.0900 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 96.5719 10.1200 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.4488 9.9100 1450.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.1889 9.7000 150.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 96.8514 10.1000 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 96.6637 10.1000 100.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 96.5949 10.1200 50.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 96.1716 10.0800 70.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 96.1728 10.0800 30.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 97.5270 10.2500 1000.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.8881 9.9500 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.1340 9.8800 50.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.1211 10.0900 50.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.6544 9.9400 50.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 94.2362 9.9200 250.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 94.8959 9.9500 180.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.3515 9.6500 150.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 104.6383 10.0500 200.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.1600 9.4000 7.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.5000 9.4100 7.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.8600 9.2000 2.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 95.8613 9.5800 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.4318 9.8100 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.3183 9.8300 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.8901 9.5000 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.0000 9.3000 1.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.2386 10.2000 50.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 96.0498 9.3500 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.1400 9.4100 196.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 95.5621 9.5000 650.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 95.4584 9.5500 4.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 96.1688 9.4000 15.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9004 9.4700 250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.4000 9.3200 7.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 94.9000 9.6000 5.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.2000 9.6200 4.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 99.7921 8.0000 80.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.4000 9.5100 20.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.7000 9.5500 451.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.7700 9.5400 210.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 98.3770 9.5500 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.4270 9.4200 300.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 98.2747 9.5500 3.80 INE752E07JZ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-26 98.1137 9.5500 2.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.7000 10.5900 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.6900 7.4000 3.40 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 98.0731 7.5600 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.7500 9.4700 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.8000 9.4600 1.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 102.3834 9.4300 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.4322 9.4000 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.6824 9.5000 118.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.8300 7.4100 4.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.5110 9.6400 12.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.0600 9.7000 6.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 4.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 98.4600 9.5000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com