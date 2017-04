Jul 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8861.40 NSE 19875.80 FIMMDA 35931.00 ============= TOTAL 64668.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.9353 10.7700 1550.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.8940 10.8000 300.00 INE721A07EM7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 26-Nov-14 97.5392 12.0100 2750.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6000 9.6000 2.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.4431 10.4900 500.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.7492 9.1800 2000.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 98.2375 10.5000 100.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.4000 9.6400 1.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.2700 12.7500 3.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.7589 10.0100 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5159 9.7900 210.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 97.7714 9.7900 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8583 9.7600 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.3296 9.7600 250.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.3488 9.2100 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.4185 9.2200 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.8100 9.5000 2.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5000 11.2600 0.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.0000 10.9200 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.2500 1.5000 7.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.9015 9.7400 250.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 97.8516 9.7400 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6446 9.6300 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.6000 9.4100 19.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 93.0800 0.0000 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.7167 9.2200 98.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.9800 10.2200 12.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.9899 7.2000 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 105.2000 0.0000 2.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 101.5000 10.8500 1.00 NSE === INE043D07AA3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 21-Jan-14 99.4578 10.6820 2000.00 INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 99.3730 10.6406 2000.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.9041 10.6113 50.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 98.8782 10.5519 250.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.8300 1.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.2436 10.4000 500.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.1706 10.3000 500.00 INE691I07364 LT IN FIN 9.60% 27-Mar-15 99.6090 0.0000 2500.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.7041 10.5000 250.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.1681 10.5513 500.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 97.1470 10.5000 250.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0200 9.4543 400.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.5223 9.7600 50.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.0952 10.0245 1500.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 96.3000 9.4828 1.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.1365 9.8460 1500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 98.4115 150.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 98.1836 9.6998 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.1842 9.6979 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.1000 10.1891 15.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.2900 10.2652 28.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1838 9.7183 2150.00 INE031A09EO3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.35% 29-Mar-16 97.1500 10.9529 4.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5159 9.8000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5159 0.0000 205.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.9227 9.7000 150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.8745 10.0000 250.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.4405 9.7500 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 98.9438 9.8000 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 97.7714 9.8000 750.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.0210 9.6701 550.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.9400 0.0000 1.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.4901 9.7000 300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.7500 9.6257 30.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 98.3300 - 150.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.5113 9.8500 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.0500 0.0000 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6524 9.5700 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.0800 0.0000 30.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 97.0632 9.8300 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 95.0528 9.8200 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0000 - 500.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.5900 9.3119 5.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0000 10.7222 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.8500 9.5242 1.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.4500 0.0000 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.4400 9.2108 1.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.9000 10.9095 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.7600 9.2168 1.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.1000 9.4499 3.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.6400 9.3021 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.8634 7.4640 2.50 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.0000 9.4549 4.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.4521 9.1900 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 97.4000 0.0000 105.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.6500 - 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.3500 0.0000 5.00 INE752E07HX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-23 96.8500 9.3200 1.30 INE043D08250 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 17-Jan-26 37.3500 0.0000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.3000 9.2667 5.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0800 9.2992 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 105.1000 0.0000 5.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 100.5800 10.0622 3.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.0000 0.0000 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.9668 9.1800 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.3000 0.0000 2.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 94.0600 0.0000 5.00 INE217K07216 - - - 100.0000 - 150.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1500 9.7297 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.9500 0.0000 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.2500 9.4489 13.00 FIMMDA ====== INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.3910 11.5000 200.00 INE043D08AN4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 16-Dec-13 99.5380 10.6000 34.00 INE043D07AA3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 21-Jan-14 99.4578 10.4000 2000.00 INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 99.3730 10.4000 2000.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.9041 10.6000 50.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 98.8782 10.7000 250.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 98.5918 11.9400 10.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 101.0900 9.5600 199.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.9067 10.8000 850.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 98.1183 10.6500 1000.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.8006 10.9000 1050.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 98.8561 10.4500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.2436 10.4000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.0938 10.5200 80.00 INE564G07474 BHW HOME FINANCE LTD. 10.96% 23-Oct-14 98.7011 12.0500 10.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 99.1706 10.3000 500.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 25-Nov-14 87.4261 10.6600 2.00 INE721A07EM7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 26-Nov-14 97.5392 12.0000 2750.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.2171 9.9200 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.9575 9.5000 132.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.7363 9.5000 133.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6185 9.6000 4.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.0677 10.1300 227.00 INE848E07179 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-15 98.5714 9.6700 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.4245 9.7200 630.00 INE916DA7634 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 27-Feb-15 97.8546 10.8300 141.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 99.1150 10.3300 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.7030 10.5000 256.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.7041 10.5000 100.00 INE774D07IA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 16-Apr-15 84.1638 10.5700 2.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.1681 10.5500 500.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 04-May-15 83.8680 10.4800 2.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 97.1470 10.5000 250.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 99.1119 10.3100 25.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.5388 9.7500 200.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.5223 9.7600 50.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 99.0952 10.5100 1500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5172 9.7600 650.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.1365 10.3000 1500.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 29-Jul-15 107.0334 10.3200 80.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 98.4312 10.5200 7.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.4431 10.5000 500.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.7320 11.6000 1000.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.7492 11.5000 1000.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 98.2375 10.5000 100.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 99.5893 10.8300 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 98.1836 10.3000 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.1842 10.3000 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.1000 9.8100 15.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 101.2700 12.7500 3.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.0555 9.7500 42.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1837 9.7200 2150.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 96.3693 10.4900 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.7589 10.0000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5159 9.8000 450.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.9227 9.7000 150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.8745 10.0000 250.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 97.9666 11.8500 95.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.4405 9.7500 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 98.9438 9.8000 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 97.7714 9.8000 850.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 - 17.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.0210 10.0000 950.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.1632 9.9100 450.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.9400 9.5500 1.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 99.9400 9.5500 1.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8583 9.7500 300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.4901 9.7000 580.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.4600 9.4000 6.00 INE054O08056 L&T SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 98.3300 9.7800 150.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 98.3488 9.5500 50.00 INE013A07TD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 20-Dec-17 101.6800 9.4800 70.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.5113 9.8500 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.0500 9.4200 2.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 96.5680 9.7000 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.6524 9.5700 80.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 10-Apr-18 97.0632 9.8300 200.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 95.0528 9.8200 100.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 98.2162 11.1800 50.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.5000 11.4900 50.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.1300 10.7700 290.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 111.4055 11.0000 200.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 19-Nov-19 98.8100 9.2500 2.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.9800 9.3000 1.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 103.4600 6.4600 8.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.5200 9.2500 11.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 100.0000 9.7800 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.8400 9.2500 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.7300 10.1000 300.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.7800 10.0900 300.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 103.4300 9.7900 87.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.6000 9.2000 3.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.9015 10.0000 250.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 97.8516 10.0000 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION- 19-Feb-23 100.8800 7.0500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.4521 9.1900 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 97.4000 9.2000 210.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 96.6449 10.0000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.0835 9.2700 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.4000 9.3500 10.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.0000 10.1500 30.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.6500 9.4500 19.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.6000 9.6800 19.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 93.0800 9.2800 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.7167 9.2100 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.3000 8.9400 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.9000 10.5600 13.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 110.2800 8.5000 247.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 105.1000 8.8100 5.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 100.5800 10.0300 3.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.4100 8.3700 750.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.5131 8.7600 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.3500 8.5000 525.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.8000 9.2100 104.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 102.4300 9.4200 916.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 94.0600 9.2300 5.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.7001 9.5000 460.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 96.3449 9.1500 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.4200 9.2900 5.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1500 9.7200 34.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 102.9500 10.4900 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5100 10.7500 4.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.6000 9.6100 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.6500 10.3900 4.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.8000 9.4100 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 