Jul 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5328.40 NSE 15201.60 FIMMDA 26629.70 ============= TOTAL 47159.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.9353 10.7500 700.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 98.3929 11.2500 1000.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 100.5300 12.4100 4.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 97.9500 11.0600 15.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 99.5085 10.0500 250.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 97.8578 11.2500 1100.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.8556 10.1000 300.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 94.4000 11.0700 10.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.1300 10.1000 200.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.1600 10.1000 100.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 97.6373 10.0500 300.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 98.5000 10.0900 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.8060 9.6600 250.00 INE752E07AX9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-17 94.1000 11.1600 2.50 INE752E07CH8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-17 91.8000 11.1300 5.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.6069 9.7600 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.4179 9.2800 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5000 11.2600 0.40 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 97.6000 9.3500 3.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.6000 9.6900 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.7500 9.2200 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.7638 10.5600 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.2500 0.0000 4.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 98.0693 9.7100 50.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 95.1000 9.5400 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.6973 9.1600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5964 9.3600 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.4500 9.0100 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.0894 9.1600 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.2300 7.7000 0.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 105.2000 2.5400 4.00 NSE === INE175K07398 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 20-Aug-13 111.5700 - 3.00 INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 119.7400 - 3.00 INE136E07KS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-14 118.5400 - 1.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 98.8782 10.5519 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.0442 10.6325 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 98.8144 10.6500 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9000 9.3764 4.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 98.4023 10.4600 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.0091 10.0500 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.1352 10.0000 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 98.9394 10.0000 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.7711 10.2981 50.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 97.4162 10.5000 600.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 97.8634 9.8000 1000.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.1000 10.1901 12.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.1419 9.7100 450.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.1419 9.9075 450.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.2251 0.0000 3300.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.2251 9.7000 1650.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.4194 10.1500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5182 9.8000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7700 0.0000 7.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.9382 9.9899 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.0973 9.7100 250.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.3807 9.6827 100.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 98.9201 9.8099 150.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.1737 9.6192 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.2995 9.6100 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.9700 9.4059 32.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE- 16-Aug-17 99.8742 9.8895 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.9526 9.5800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.4600 9.4064 37.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.0100 9.3577 19.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 97.7657 9.2943 1250.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 98.2744 9.4368 500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 98.0726 9.1127 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5467 0.0000 3.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 101.8200 - 4.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.3672 9.8175 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.3437 - 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.4000 9.4265 1.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 96.7500 9.9962 4.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.2900 9.2421 4.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 97.1000 9.3298 5.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.7100 9.2266 54.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.0000 9.3588 4.60 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.3668 9.8000 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.6372 9.6000 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 97.3728 9.3000 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5964 9.3500 1200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.6500 0.0000 9.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0000 - 18.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.1400 0.0000 17.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.8830 9.1500 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 96.0645 - 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.5304 - 250.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.0000 - 5.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 - 2.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.3500 9.3457 2.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 31-Dec-99 102.3960 - 1.00 FIMMDA ====== INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 98.8782 10.7000 250.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.2500 10.4700 319.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.9353 10.7700 700.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.0442 10.6500 50.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 98.8144 10.6500 50.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 98.3929 11.2500 1000.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 100.5300 12.2100 4.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.7500 9.4900 10.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 98.9171 10.0900 50.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 98.4023 10.4600 500.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.4475 10.2300 17.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 99.5085 10.0500 500.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 102.2858 51.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 97.8578 11.2500 1100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.0091 10.0500 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.0853 10.0000 50.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.7032 10.2000 550.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 98.6681 10.0500 60.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 99.0010 10.4300 50.00 INE587B07TJ4 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 01-Jun-15 98.4819 10.8200 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.1352 10.0000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.6201 9.7000 100.00 INE756I07126 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jun-15 98.3928 10.8000 5.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.8778 10.2500 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 99.1300 10.1000 200.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.1853 10.2500 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 98.9394 10.0000 300.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 99.1600 10.1000 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.7711 10.3100 50.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 97.6373 10.0500 600.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 97.4162 10.5000 600.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 97.8634 9.8000 1000.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 98.5000 10.1000 500.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 99.1000 9.8100 12.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.1419 9.7100 450.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 97.5120 10.5000 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.2251 9.7100 3300.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.2455 9.7000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.4106 10.1600 200.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.4194 10.1500 50.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 97.5817 10.5100 25.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5159 9.8000 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7700 9.2600 214.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.9382 10.0000 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.0973 9.7100 250.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.3815 9.7000 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.3807 9.7000 50.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 98.0075 12.7000 9.70 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 98.9201 9.8100 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 98.9648 9.8000 50.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.8700 10.3800 24.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 99.4000 10.9400 24.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9200 17.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.8060 9.6500 250.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 99.6193 11.6800 400.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.1737 9.9000 200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.2995 9.6100 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.9637 9.7100 82.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 71.7250 8.6400 9.80 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 71.7250 8.6400 5.70 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.9526 9.5800 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.4739 9.7000 87.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.0100 9.3500 19.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 97.7657 9.8000 1250.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.4400 10.8900 95.80 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.8700 10.4500 95.80 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.00% 03-Nov-17 99.9000 9.9900 56.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED 8.97% 13-Dec-17 98.2744 10.3000 500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 98.0726 10.0000 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5467 9.6000 3.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 101.8200 10.9600 4.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.6039 9.7500 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 95.3672 9.8200 100.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 99.6000 10.8300 120.20 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 98.2200 11.1900 120.20 INE084G09206 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.81% 04-May-19 97.7000 9.5400 3.00 INE191B07113 WELSPUN CORP LIMITED 11.15% 28-Aug-19 101.1000 10.7800 290.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 101.0800 10.4800 199.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 99.5200 10.8400 199.00 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 98.3700 9.4000 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.2900 9.2400 4.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.0000 9.5100 1.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 99.4200 10.8500 162.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 101.0000 10.5200 162.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.7500 9.2100 59.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 97.2559 9.4000 50.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 105.2499 10.9000 390.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.0952 10.0400 600.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.2760 10.0000 250.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.4700 9.2600 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.6372 9.6000 50.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 105.1318 10.9000 160.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 105.1733 11.0300 250.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.6100 9.7700 87.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 97.3728 9.3000 200.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 98.0693 9.9500 50.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED 31-Oct-22 97.9133 9.5400 50.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 95.2500 9.7400 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.6973 9.1500 200.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 97.3881 9.2000 11.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5964 9.3500 1750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1120 9.4300 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.6500 9.3100 19.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 98.0300 9.0800 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0000 9.6000 24.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 93.3400 9.1000 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.1400 9.3000 6.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.8830 9.1500 50.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 96.0645 9.1100 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.0894 9.1500 400.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 103.2300 7.7000 0.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3400 5.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 101.6800 9.5100 616.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 96.3437 9.1500 720.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.3076 9.4600 500.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.3359 9.4500 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 100.3500 9.3200 2.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 31-Dec-99 102.3960 12.2200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com