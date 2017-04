Jul 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8204.10 NSE 12645.10 FIMMDA 34301.40 ============= TOTAL 55150.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 98.6300 7.5300 2.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.2700 10.6100 1.00 INE144H07770 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 30-Aug-13 116.1992 0.0000 97.20 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 98.7778 10.6200 250.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.0277 10.6500 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 98.1957 10.6600 550.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.4907 10.6600 450.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 98.1978 10.6600 200.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 97.4220 10.6700 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1170 9.7600 5000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.0638 10.0100 100.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Jun-16 90.0000 - 4.20 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 95.5354 10.0600 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.1698 9.7100 700.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.0531 9.4600 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.5000 11.2600 1.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.5350 8.3300 1.20 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 53.5000 9.0100 2.00 INE947F09040 TRANSMISSION CORPORATION OF 8.69% 15-Feb-22 97.8200 9.0600 5.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.5789 9.8000 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.9449 9.7500 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.4500 9.1300 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1343 9.6400 200.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.4800 9.4200 5.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.4500 7.3900 65.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.1900 9.3800 10.00 NSE === INE689L07016 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 5.64% 24-Nov-14 127.6900 0.0000 400.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 100.0000 - 17.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 98.7794 10.5000 500.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 98.2158 10.1100 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.6917 10.5100 500.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.6410 9.8286 100.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 99.8565 9.3076 350.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.7941 9.1508 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 97.8948 10.0999 100.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1170 0.0000 3390.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1171 9.7500 880.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 98.5228 9.4575 2000.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.1700 9.8296 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.0638 10.0000 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5800 0.0000 12.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.8013 9.7500 220.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.8013 9.7590 220.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.6471 10.0500 250.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 99.0924 9.7500 150.00 INE261F09HN0 NABARD 9.40% 01-Aug-16 99.0924 - 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.3700 9.9925 250.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 97.2000 9.8260 4.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4500 9.5688 71.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.4600 9.4072 21.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.4300 9.5365 16.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.4139 9.3017 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5476 9.6060 5.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.5938 9.9499 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 93.9500 0.0000 42.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0000 - 620.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.5000 10.7900 1.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 97.1800 9.3139 5.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 98.5000 9.0726 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2500 10.9349 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.9184 7.4550 11.10 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.0595 9.4200 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8120 9.4800 580.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 96.4500 0.0000 10.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1343 9.6358 200.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.6200 0.0000 55.00 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.1794 9.4900 50.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 - 4.00 INE202E07096 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.49% 10-May-28 94.7500 0.0000 5.00 INE036A07245 - -- - 99.7300 - 250.00 FIMMDA ====== INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1500 9.7200 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.0000 7.4900 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.1200 8.5900 150.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.3359 9.4500 350.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 31-Dec-99 100.0000 11.0100 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.2500 10.0900 1.00 INE657K07130 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.75% 19-Sep-13 99.3887 - 300.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.3862 11.5800 400.00 INE985N07014 JAY PROPERTIES PRIVATE LIMITED 12.00% 29-Sep-13 99.2796 - 320.00 INE657K07163 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.00% 25-Mar-14 98.5829 - 810.00 INE860H07136 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED - 24-Jun-14 99.2126 11.4800 1000.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 98.8538 10.4600 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.8254 10.8000 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Oct-14 98.6752 10.8000 150.00 INE102D08106 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED - 25-Oct-14 105.4564 10.7900 1000.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 98.0541 11.0500 90.00 INE138A07207 PENINSULA LAND LTD 13.00% 12-Dec-14 100.0000 12.7300 17.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 97.7632 10.6500 70.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 98.4616 10.8000 250.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 99.0250 10.0700 530.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 98.1047 11.0000 100.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 98.6990 10.5600 250.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 23-Feb-15 98.7794 10.5000 250.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 98.2158 10.1100 50.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.0379 10.5900 1108.00 INE413O07023 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 98.9899 - 400.00 INE413O07031 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 98.9843 - 210.00 INE413O07056 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 99.0055 12.5100 190.00 INE413O07064 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 05-Mar-15 99.0018 - 110.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 98.7837 10.6500 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.6210 10.5600 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.6917 10.5100 250.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.2568 10.4600 690.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.0277 10.6500 50.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 97.9700 11.0400 90.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 99.0010 10.4300 25.00 INE587B07TJ4 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 01-Jun-15 98.4819 10.8200 25.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.6410 11.4500 1400.00 INE261F09HS9 NABARD 9.41% 16-Jul-15 99.1006 10.4000 650.00 INE583J07015 TRIL INFOPARK LIMITED 12.25% 20-Jul-15 101.2297 12.0500 650.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 98.1873 10.6600 550.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 99.8565 11.5000 1000.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.4570 10.6800 450.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.0175 10.7500 150.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.7941 11.2500 1500.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 98.1625 10.6800 200.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 97.4030 10.6800 500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 98.0020 10.4600 80.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 97.8948 10.1000 100.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 97.5220 10.5000 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1170 9.7500 3020.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1170 9.7500 360.00 INE556F09411 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.84% 20-Mar-16 98.5228 10.9700 2000.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 98.0474 10.1100 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.0638 10.0100 800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.5800 9.3400 24.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 28-May-16 100.2475 8.7200 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.6471 10.0500 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 98.3700 10.0000 250.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 97.7825 9.7900 750.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 98.3744 10.3000 71.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 28-May-17 100.2447 8.8000 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4500 9.5700 82.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 71.8861 8.5900 9.80 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 71.8861 8.5900 5.70 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.4600 9.4000 21.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.4300 9.5300 20.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.0200 9.3500 12.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.4139 10.5200 100.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 96.8665 9.8600 100.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 101.6062 11.8800 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5476 9.6000 5.00 INE271C07095 DLF LIMITED 12.50% 30-Apr-18 101.9111 12.4500 1000.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 95.5354 10.0500 150.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 94.5938 9.9500 50.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 28-May-18 100.2436 8.8400 200.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 93.9500 9.7500 34.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.1698 9.7000 700.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.5977 9.5900 50.00 INE036A07237 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 9.80% 26-Jul-18 99.5000 9.9300 250.00 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 101.7127 12.2100 850.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 101.8811 12.1800 800.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 63.5350 8.3300 1.20 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 100.2419 8.8800 200.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.6476 9.5100 50.00 INE137K07018 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-20 106.0469 10.9200 250.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.5000 9.0200 0.90 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.8386 9.2500 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.1126 9.8500 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.4950 7.4600 190.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.0300 7.5900 8.50 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 97.5789 10.1000 50.00 INE040A08328 HDFC BANK LIMITED 31-Oct-22 97.5570 9.6500 50.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 98.9400 9.1000 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.0595 9.4200 50.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 98.9500 9.7500 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.9449 10.2000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.9920 9.4500 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.8120 9.4800 400.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 93.9317 9.4000 2.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 92.1343 9.6300 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0000 9.6000 268.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9500 9.4000 250.00 INE691I07398 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 29-May-23 93.4821 9.3800 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.6200 9.5600 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.4500 9.4200 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.4000 9.0200 1.60 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.2000 9.0200 6.70 INE752E07KL3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-26 95.1794 9.4900 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3400 65.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 96.8700 9.3800 40.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7446 8.4500 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.4274 9.3800 100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2738 8.4500 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.0635 9.4500 230.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.0535 9.4500 180.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 