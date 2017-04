Aug 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1723.00 NSE 8298.00 FIMMDA 10668.50 ============= TOTAL 20689.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.9302 10.4000 100.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 97.4229 10.5000 1000.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1185 9.7600 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.2000 10.0000 20.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.8000 9.4600 2.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.6564 9.8100 50.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 102.2400 10.8400 2.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.5410 9.6100 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.4168 9.2800 50.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 56.4000 8.2200 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5500 10.7000 6.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 107.6200 6.9700 2.20 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.0400 6.9700 2.30 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 97.4166 9.2600 100.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 91.1305 9.7600 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.9000 9.3600 10.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.0000 7.3300 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.6000 7.4100 12.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.2700 0.0000 1.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 101.6000 9.6400 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 99.0100 12.2100 1.50 NSE === INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 118.7600 - 30.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 98.9753 10.8626 200.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 98.3371 10.4000 50.00 INE008I07262 COX AND KINGS LIMITED 11.25% 06-Oct-14 98.6000 1.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.1345 10.5000 1050.00 INE689L07016 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 5.64% 24-Nov-14 127.6875 0.0000 400.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.2900 0.0000 7.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 98.4321 10.4400 500.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 98.8153 10.6872 200.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.8643 10.1500 200.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 96.4315 11.2471 1250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.7438 10.0999 450.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 98.2000 0.0000 100.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.8194 9.1374 50.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 97.6218 10.0500 550.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1671 9.9499 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.1803 9.9499 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 97.6550 9.7000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.5096 10.2578 50.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 98.4500 9.6985 4.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.6297 9.2400 150.00 INE043D08839 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 17-Jan-18 97.7000 9.5782 2.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 97.2000 - 100.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.3038 9.7350 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0727 9.7350 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9500 9.4929 25.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.8865 9.7350 180.00 ine872a08cr9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 101.8200 - 4.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.7271 - 350.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.5410 - 50.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 95.7200 10.1276 6.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 98.0000 10.0610 1.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 96.9500 9.3857 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0500 0.0000 2.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED SR-59 9.90% 11-Jan-21 101.2000 - 7.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.0300 7.5954 25.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.0198 9.7000 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.3458 9.6500 100.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.0000 9.0557 1.00 INE742F07148 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Feb-23 105.0589 - 850.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.9007 9.3000 300.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.5000 0.0000 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.5000 0.0000 20.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.9500 - 10.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.4900 0.0000 155.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.6500 10.0577 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.1500 0.0000 12.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.3000 - 2.00 FIMMDA ====== INE115A07BJ4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 11-Oct-13 97.6087 2.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 99.0978 10.8200 250.00 INE660A07IV9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 17-Mar-14 98.9753 11.3500 200.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 99.0482 10.7000 1.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 98.3371 10.4000 50.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 98.9605 10.4000 74.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 99.3834 11.3500 40.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.1345 10.5000 1050.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.0443 10.5800 65.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 99.1800 10.0900 7.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 98.4321 10.4400 500.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.8643 10.1500 100.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.8615 10.1500 100.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 96.4315 11.2500 1250.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.2668 10.4900 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.7438 10.1000 450.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.7462 10.1000 150.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.9302 10.4000 210.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.8194 11.0000 200.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 97.6218 10.0500 550.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.9532 10.4200 250.00 INE848E07187 NHPC LIMITED SR-R1 PART-B 8.70% 11-Feb-16 97.3401 9.8900 50.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1671 9.9500 200.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 97.5320 10.4900 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.1185 9.7500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.3790 9.0000 350.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 98.8982 10.3300 50.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 99.2735 9.9100 12.50 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.9532 10.0000 250.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jun-16 97.5057 12.0500 10.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 98.5640 10.3100 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 97.6550 9.7000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.3500 9.9400 1.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 99.6268 11.7200 300.00 INE483A09161 CENTRAL BANK OF INDIA 9.20% 03-May-17 100.6000 8.9800 3.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.8000 9.4500 2.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.6000 9.0000 1.00 INE031A09FH4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.92% 02-Nov-17 96.7590 10.5600 200.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.4382 10.5000 250.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.3038 9.7300 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.0727 9.7300 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.9500 9.4900 50.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.9041 9.7300 200.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.6564 9.8000 50.00 INE872A08CR9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 24-Apr-18 102.2400 10.8400 2.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.5410 9.6000 450.00 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.75% 17-Sep-18 98.1211 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.8380 9.2500 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.5000 10.2600 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.1626 9.8400 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.6200 6.9700 3.70 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.2832 7.5500 40.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.0300 7.5900 4.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.0400 6.9700 2.30 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.0198 9.7000 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.3458 9.6500 100.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 21-Aug-22 99.0130 9.4800 5.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.0130 9.4800 5.00 INE733E07JB6 NTPC LIMITED 8.84% 04-Oct-22 97.4166 9.2500 100.00 INE756I08033 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.60% 22-Mar-23 99.4000 9.6800 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.5967 9.3500 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.7500 9.1600 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.5000 8.3100 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.5000 9.5000 20.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 100.3536 9.7700 200.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 101.1202 9.1600 35.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.6200 9.5600 50.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 92.6542 9.3500 250.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 99.6500 9.6000 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 110.3257 8.5000 100.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.4000 9.5200 62.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.9265 7.5200 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.9000 7.3500 15.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5960 9.4900 100.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 95.4168 9.2700 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.4500 9.6900 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.0000 7.2900 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.1400 10.7600 60.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.5500 10.4100 12.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.0825 10.5000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 109.0000 10.3200 2.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India