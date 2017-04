Aug 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5853.20 NSE 6529.10 FIMMDA 15935.50 ============= TOTAL 28317.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.1924 10.1700 250.00 INE958G07379 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Sep-14 94.7239 90.90 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.8100 9.4500 10.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.3900 10.2900 500.00 INE958G07387 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Mar-15 92.9046 15.6700 212.10 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.0175 10.5000 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.7412 10.1700 500.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.3764 9.8500 150.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 98.9986 10.1000 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.2684 9.6600 150.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.9054 9.8600 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5321 9.8100 500.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 99.7704 9.7100 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.9390 0.0000 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.0739 10.1100 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6000 9.8600 20.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 99.7113 9.7100 1500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2001 9.7600 300.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 104.0200 11.1600 1.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.6700 11.3700 1.20 INE036A07179 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 15-Jun-20 98.6300 10.2800 10.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 10.00% 29-Jun-20 98.6300 10.1500 53.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.1500 10.9100 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.6989 9.7100 200.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4000 9.9500 1.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.3194 9.7200 200.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.5000 0.0000 1.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 101.3439 10.1600 20.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 99.0100 10.6500 20.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 93.1800 11.0100 25.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2500 9.5000 26.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.4450 9.7400 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.6200 7.3800 2.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 100.7800 9.3300 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 105.2000 1.5000 7.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 1.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.0000 12.1600 1.00 NSE === INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 126.4645 11.9157 400.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.4596 11.9384 150.00 INE804I07AD1 ECL FINANCE LIMITED - 11-Jun-14 140.9190 0.0000 3.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.14% 13-Jun-14 99.0444 0.0000 500.00 INE523E07731 L & T FINANCE LIMITED 9.97% 25-Jul-14 98.9840 0.0000 250.00 INE261F09GR3 NABARD 9.48% 22-Sep-14 99.6406 9.7809 200.00 INE523E07806 L&T FINANCE LIMITED 9.48% 24-Oct-14 98.1565 0.0000 400.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 97.5037 10.0000 100.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.0155 9.8000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5321 9.8000 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.1881 0.0000 100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.9390 10.0499 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.2492 9.8000 500.00 INE008I07270 COX AND KINGS LIMITED 11.30% 31-Oct-16 102.1623 - 10.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.0226 9.9499 350.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.6631 9.6500 100.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 97.4650 10.0500 50.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 92.4000 11.0139 4.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 92.4000 10.9889 3.00 INE087H07052 SHREE RENUKA SUGARS LIMITED 11.30% 24-Dec-17 110.0000 - 10.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 97.8573 9.1260 1000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.9180 9.7800 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8500 9.5219 20.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.0329 - 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.6917 - 150.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 97.1057 9.5600 95.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.1000 9.4046 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.8474 0.0000 10.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.3782 9.5925 250.00 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 105.4353 0.0000 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 98.5000 9.0792 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.9000 0.0000 0.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1200 9.3551 14.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.4000 0.0000 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.9184 7.4681 0.60 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.9500 0.0000 200.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.0542 9.7000 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.7841 9.3000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6580 9.3400 200.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.6200 - 4.00 FIMMDA ====== INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 126.4645 11.3000 400.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 99.6086 11.4500 100.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.4596 11.2500 150.00 INE752E07GQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-14 98.9080 10.3100 5.00 INE523E07715 L&T FINANCE 10.14% 13-Jun-14 99.0444 11.1000 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.2241 10.4700 750.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.1924 10.2000 250.00 INE261F09GR3 NABARD 9.48% 22-Sep-14 99.6406 11.2500 200.00 INE958G07379 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Sep-14 94.7239 - 90.90 INE523E07806 L&T FINANCE LIMITED 9.48% 24-Oct-14 98.1565 11.1000 400.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.8100 9.4600 20.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.3600 10.3100 250.00 INE958G07387 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Mar-15 92.9046 - 90.90 INE557L07015 LT AHMEDABAD-MALIYA TOLLWAY LTD 10.90% 02-Apr-15 97.8245 12.4000 200.00 INE975G08025 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.25% 02-Apr-15 98.6170 - 100.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 08-Apr-15 99.0175 10.5400 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.6487 10.3000 250.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.7412 10.2400 250.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.9600 10.0500 10.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.3774 10.2500 50.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.3764 9.8500 150.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 98.9986 10.1000 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.8466 10.4500 250.00 INE958G07395 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Sep-15 90.8924 - 121.20 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 98.2684 10.2500 150.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 97.5037 10.0000 100.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.0140 9.8000 300.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 98.0155 9.8000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.0087 10.3400 10.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5321 9.8000 1000.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 99.7704 9.7000 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.9390 10.0500 350.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.2492 9.8000 500.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.0739 10.1000 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.5759 9.8600 43.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.0226 9.9500 350.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 20-Mar-17 99.7113 11.2500 1500.00 INE091A07125 NIRMA LIMITED 8.90% 28-May-17 100.3459 8.7700 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.6631 9.6500 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.3400 9.2500 3.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 04-Oct-17 97.4650 10.0500 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 97.8573 10.2500 1000.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 97.8538 10.2500 500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.7865 10.2400 500.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.3298 9.4800 380.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.3298 9.4800 120.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8500 9.5200 370.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5500 9.6000 125.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.7475 9.5500 200.00 INE121A08MA6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 09-Aug-18 104.0200 11.1500 1.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 97.1057 9.5600 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 98.3782 9.6000 250.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.9000 10.2600 0.50 INE036A07179 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 15-Jun-20 98.6300 10.2700 10.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 10.00% 29-Jun-20 98.6300 10.2700 53.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 97.5400 10.9800 1.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 96.2214 9.5000 7.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.6989 9.7000 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0009 9.3700 14.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.7300 7.4800 20.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.9500 9.5500 400.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.0542 9.7000 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.3194 9.7100 200.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.0643 9.4500 10.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 101.3439 10.1500 20.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 97.2601 9.3200 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.7841 9.3000 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6580 9.3400 200.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 99.0100 10.6500 20.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 94.5031 9.3100 10.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 93.1800 11.0000 25.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.4330 9.3000 16.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.9700 9.5000 20.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2500 - 6.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.4450 10.1100 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.9881 7.5200 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.3500 7.4100 2.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 95.0329 9.3200 200.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1500 9.7300 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4505 9.2500 201.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5060 10.7500 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 107.2853 9.4600 500.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.0427 10.7000 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.9000 10.9200 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.4500 1.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.0000 12.7300 1.00 ===============================================================================================