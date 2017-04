Aug 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6309.80 NSE 6700.50 FIMMDA 21764.90 ============= TOTAL 34775.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07989 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Aug-13 99.2981 11.1400 1250.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.3430 10.1300 650.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4800 9.7000 10.00 INE556F09346 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 10-Feb-15 99.8782 9.5500 1050.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.3764 9.8500 100.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.0150 10.3500 350.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.8499 9.1200 1200.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 97.7843 10.3400 50.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.5800 9.7600 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.8870 9.8700 150.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 97.7251 9.7500 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.7606 9.7900 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0400 11.1200 10.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.7286 9.3700 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.6545 9.5800 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.6700 11.2100 0.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6478 8.4100 5.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.2400 7.8700 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.2400 7.8700 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 111.9740 10.5400 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 100.8438 10.9600 5.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.3664 9.8300 200.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.7800 9.4100 10.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 99.0100 10.6500 5.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 96.8500 9.2400 5.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.4482 9.7400 300.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.8515 9.3600 350.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 106.4500 7.3500 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.8000 7.2700 5.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.8800 7.4100 2.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.7500 12.0700 1.00 NSE === INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 99.5355 11.9454 1000.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.6868 12.0749 200.00 INE804I07AD1 ECL FINANCE LIMITED - 11-Jun-14 140.9720 0.0000 21.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.1788 10.5241 950.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6096 9.6000 1100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.7422 10.4800 500.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.9529 10.0999 150.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.9900 9.5606 10.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.3774 10.2500 50.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.4382 8.2354 50.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 96.7683 10.2500 50.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.2176 9.9500 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1747 9.9499 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 98.8835 10.2000 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.4390 10.1500 300.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 97.8592 9.7700 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 97.5361 9.7500 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.5050 9.7500 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6700 9.8332 3.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.2986 9.8500 228.00 INE134E08727 PFC 9.60% 16-May-17 100.2500 9.5237 2.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.3600 9.2537 3.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 98.3814 9.2396 200.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.2125 10.0000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8000 9.5364 95.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4831 9.6200 70.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.6545 - 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.3800 9.3365 3.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.0000 9.6039 6.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 98.6400 0.0000 20.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 95.4600 9.6042 4.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 98.6094 10.3500 50.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 97.5000 - 0.50 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.6550 9.5300 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 96.9000 0.0000 10.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.6498 9.3500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.4159 9.3800 400.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 94.5300 0.0000 10.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.3800 - 101.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.6876 0.0000 4.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.8500 0.0000 10.00 FIMMDA ====== INE043D07989 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Aug-13 99.2981 10.7500 1250.00 INE916D071T3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Aug-13 99.2042 12.2000 550.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 126.4933 10.9500 400.00 INE144H07BK7 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 02-Sep-13 107.5388 53.40 INE043D07849 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.48% 11-Oct-13 99.5355 11.4000 1000.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.6868 11.6000 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 129.4458 10.2100 25.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.2352 10.4500 750.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.1788 10.5500 200.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.0075 10.3300 250.00 INE261F09GR3 NABARD 9.48% 22-Sep-14 99.7647 10.9300 250.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.3430 11.5500 650.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 87.4453 10.8300 2.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.2021 9.9400 150.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6096 9.6000 1100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4800 9.7000 10.00 INE556F09346 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 10-Feb-15 99.8782 10.7500 1050.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.7580 9.4800 30.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.5900 9.5000 2.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 102.3887 10.6400 10.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 98.7422 10.4800 500.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.9529 10.1000 150.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.9900 10.0300 10.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.4382 10.2100 100.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.3764 9.8500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.9423 10.1300 50.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 96.7683 10.2500 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.0150 10.3500 950.00 INE557F08EK6 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 24-Aug-15 99.8499 11.1900 1200.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 98.6094 10.3500 50.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 97.7843 10.3500 100.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 98.2176 9.9500 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1732 9.9500 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 98.1747 9.9500 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 97.8870 9.8600 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 98.8835 10.2000 50.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 97.7251 9.7500 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.4390 10.1500 300.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 97.2244 10.7600 10.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 97.8592 9.7700 300.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 97.8605 9.7700 300.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 97.5361 9.7500 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.5050 9.7500 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6700 9.8300 3.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.0236 9.9500 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.2986 9.8500 80.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.1299 9.9300 550.00 INE134E08727 PFC 9.60% 16-May-17 100.2500 9.5200 2.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.0114 9.7000 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.1000 9.3600 4.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 98.3814 10.4000 200.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.8065 10.2300 500.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.3493 9.4800 250.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.2135 10.0000 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.8000 9.5400 147.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 97.2125 10.0000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.7200 9.5600 37.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 95.8964 9.9500 200.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 95.0780 9.6500 15.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 96.5876 10.3700 350.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 94.6889 9.7500 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0400 11.1100 10.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.6669 9.5700 349.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6478 8.4000 55.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.2500 8.5300 20.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.2400 7.8700 50.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 111.3600 11.0000 100.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 98.6100 9.3000 20.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.2400 7.8700 50.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 96.2514 9.4900 7.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.2000 7.5700 20.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.9043 9.7200 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.3664 9.8200 200.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 101.3215 9.6600 12.50 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.6551 9.5300 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 96.6498 9.3500 100.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 97.3900 9.2000 3.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6600 9.3400 401.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 99.0100 10.6500 5.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 93.8155 9.4200 56.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 98.4800 9.0100 197.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.1000 9.5800 297.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.1000 9.5900 1.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.4482 10.1000 300.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.8515 9.3500 350.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.1584 9.3000 150.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.7363 9.2500 150.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.1436 9.4000 300.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.1635 9.4000 300.00 INE572F11182 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 14-Jan-27 29.6876 9.4500 4.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.2300 7.4900 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.0000 7.2200 5.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.0182 9.8600 500.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 99.0361 9.8600 500.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.7286 9.3600 250.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.8800 7.4000 1.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 99.5600 9.6900 201.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.3000 10.7900 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.5565 10.2600 794.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.8500 9.9000 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.3382 10.4500 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.6000 10.1000 1.00 INE202B08595 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 100.7500 12.5900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India