Aug 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4671.60 NSE 11946.00 FIMMDA 27166.90 ============= TOTAL 43784.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE521E07BK3 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 26-Aug-13 115.8700 0.0000 17.20 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.3789 12.2100 1150.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.8000 9.4500 10.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.0700 10.0500 50.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 18.50 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.1668 10.2600 150.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 97.1979 10.4800 650.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 97.7267 9.7500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.2614 9.9300 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 122.0030 0.0000 500.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.5120 10.2500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.1480 9.7000 258.00 INE536N07023 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 18.00% 31-Jan-17 96.7989 0.0000 49.40 INE832N07018 DARSHAN REALTORS PVT LTD - 31-Jan-17 96.7989 0.0000 26.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.0737 9.6900 250.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-17 99.2205 10.0400 650.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 97.2504 9.5800 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.4000 11.7800 5.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 96.7988 9.0900 250.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9300 10.8900 0.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.8236 8.3400 25.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.2800 7.8600 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.2800 7.8700 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.0413 10.7400 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.5000 10.9100 1.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 109.1800 9.8200 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.5000 7.2700 2.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.6100 7.5900 20.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.1500 9.4100 54.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 93.1800 11.0100 20.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 2.50 NSE === INE514E08860 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 10-Nov-13 99.1227 11.4554 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.6868 12.0749 1200.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.6868 12.0749 500.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 17-Feb-14 99.1467 11.1688 1250.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.1203 11.1186 50.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.0914 11.1538 750.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 98.9214 10.5266 1000.00 INE804I07AD1 ECL FINANCE LIMITED - 11-Jun-14 141.0260 0.0000 3.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.1846 10.5029 350.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.2992 10.3800 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4700 9.7083 22.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.4278 10.2200 50.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 97.9297 9.8600 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.1901 9.7500 100.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.8800 10.2500 50.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 98.7100 10.3980 20.00 INE031A09EK1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.80% 20-Jan-16 96.5000 10.5611 3.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.0731 10.0999 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7500 9.4646 3.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 99.9800 9.4077 17.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 97.7971 9.6578 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.7663 9.6578 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.1000 9.6785 30.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-17 98.8500 - 150.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 98.9772 9.4068 2800.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.6666 9.6500 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3500 9.6641 76.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.9321 9.9499 100.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 102.0000 10.7081 2.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.1300 10.8911 2.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.8018 9.9499 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.1000 9.7553 2.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 96.1500 9.4592 3.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 96.1600 9.5036 6.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.0300 9.5077 4.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 93.6000 10.1650 2.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 92.3500 11.5124 1.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 92.0000 9.2568 1.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.2496 9.8240 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.4800 7.0493 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.0600 0.0000 20.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 102.9000 7.7858 8.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.5972 9.4000 200.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 19-Feb-23 98.8200 - 100.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 96.1812 0.0000 95.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6583 9.3400 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6583 0.0000 225.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0400 - 154.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2666 9.4499 500.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2700 0.0000 35.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.8878 9.4800 500.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 97.8000 - 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 95.3000 10.5724 2.00 FIMMDA ====== INE115A07BD7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.65% 26-Aug-13 99.9063 10.5000 100.00 INE521E07BE6 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 30-Aug-13 115.9292 - 7.50 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.6164 10.5000 100.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 99.8566 10.8700 500.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.4139 11.5000 1150.00 INE001A07JR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.10% 14-Oct-13 99.3789 11.6400 1150.00 INE514E08860 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 10-Nov-13 99.1227 11.0000 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.6868 11.6000 1200.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.7218 11.4900 1200.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.7218 11.4900 700.00 INE002A07718 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 99.7218 11.4900 500.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 17-Feb-14 99.1467 10.8900 2000.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.1203 10.8500 50.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 99.0914 10.8900 750.00 INE001A07KG3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 27-Feb-14 99.0887 10.8900 500.00 INE001A07KH1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 28-Feb-14 99.0860 10.8900 250.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 98.9214 10.6700 1000.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.8298 9.7900 400.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.1846 10.5000 350.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 98.5000 11.1000 1.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 98.9524 10.8300 7.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.2992 10.3800 250.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 97.4534 10.4600 5.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4700 9.7000 58.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 98.8811 10.2800 150.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.7582 9.4800 2.00 INE916DA7634 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.29% 27-Feb-15 97.6328 11.0000 250.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 98.3436 10.7500 1.00 INE774D07IA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-Apr-15 84.1474 10.7500 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 98.8318 10.1700 10.00 INE774D07IB4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 04-May-15 83.8433 10.6600 2.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.4278 10.2200 50.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 37.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 97.9297 9.8600 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.1901 9.7500 100.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.8800 10.2500 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.1668 10.2600 300.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 99.9319 10.7500 50.00 INE115A07CW5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 29-Jul-15 110.5549 8.6600 6.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 99.1800 10.1000 300.00 INE043D07CL6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 31-Aug-15 81.8360 10.1900 10.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 97.1979 10.5200 1300.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 98.6170 10.0500 20.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 96.8900 9.8700 10.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 97.7267 9.7500 50.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 03-May-16 96.6884 10.0400 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 96.6884 10.0400 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.2614 9.9200 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 122.0030 10.0500 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 121.9810 10.0500 250.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.0731 10.1000 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 01-Aug-16 98.5120 10.3100 800.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 98.8313 9.7900 250.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 98.8113 9.8000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.1480 9.7000 258.00 INE556F09239 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.42% 29-Sep-16 99.9800 9.4000 34.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 97.8000 10.1600 2.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 97.5561 9.7500 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 97.5761 9.7300 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.5250 9.7500 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.4679 9.9000 22.00 INE536N07023 OMKAR REALTORS DEVELOPERS PRIVATE 18.00% 31-Jan-17 96.7989 - 49.40 INE832N07018 DARSHAN REALTORS PRIVATE LIMITED 31-Jan-17 96.7989 - 26.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 99.7500 9.3300 3.00 INE134E08727 PFC 9.60% 16-May-17 100.5500 9.3900 2.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.3000 11.1600 3.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.0737 9.6800 250.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 98.9786 10.7800 1500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.6666 9.6500 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5537 9.6000 6.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 97.2504 9.5700 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 95.9064 9.9500 200.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.2188 9.8600 50.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.4000 12.1100 5.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 96.7988 9.6000 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 93.7590 9.9800 100.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 96.6688 10.8000 1300.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.9321 9.9500 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.1400 9.6600 415.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.8018 9.9500 50.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 100.0000 9.8700 16.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.8236 8.3500 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.8750 8.6500 1.50 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 100.7700 8.5700 50.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.2800 7.8500 50.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 102.4800 8.2500 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.2800 7.8600 50.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.1773 9.8400 200.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 102.7000 8.2600 50.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 100.2500 9.4000 1.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.0900 9.6600 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.3794 7.3200 17.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 103.6115 7.6000 86.90 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.0600 7.5300 40.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.7214 7.5500 74.70 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 102.9000 7.4600 8.00 INE614B08021 THE KARNATAKA BANK LIMITED 11.00% 17-Nov-22 101.2500 10.7500 10.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.5972 9.4000 200.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 98.5300 7.4000 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 19-Feb-23 98.8200 7.3500 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.1500 9.4100 54.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6583 9.3400 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6583 9.3400 150.00 INE909H08170 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.85% 24-May-23 94.3100 10.8000 22.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.2500 9.7600 595.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0400 9.5900 4.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2666 9.4500 535.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.8878 9.4800 500.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.4761 10.1000 200.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.8704 9.2300 150.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.4026 7.5800 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.4258 9.4000 250.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 96.7000 9.3800 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.2500 7.4600 1.90 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5100 10.7500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.5000 10.8100 29.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.6465 10.8700 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 2.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 110.6500 10.0100 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.6000 10.4000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India