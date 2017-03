Aug 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3574.80 NSE 18456.30 FIMMDA 23110.50 ============= TOTAL 45141.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 1.00 INE996L07072 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) RESET 19-Aug-13 126.4430 0.0000 20.00 INE521E07BK3 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 26-Aug-13 115.8650 0.0000 0.50 INE071G08312 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 30-Aug-13 99.4483 11.7000 690.00 INE916D071T3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Aug-13 99.4483 11.7000 461.00 INE033L07272 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-13 99.4483 11.7000 461.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.7755 10.0100 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.1609 10.2000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5368 9.8100 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.0814 9.9100 100.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 99.3200 9.9800 10.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.6400 11.2000 1.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.7750 8.4900 2.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.7400 9.3600 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.0000 2.6800 8.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.4120 9.7600 50.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 101.3625 10.7300 5.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.3025 11.2600 10.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0825 10.5600 10.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 103.1100 10.1100 2.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.5150 8.6500 210.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.1000 9.1800 319.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.2500 9.4600 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.6300 8.8300 750.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 102.3686 7.1600 1.90 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 105.7300 10.1600 1.00 NSE === INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.1400 9.4595 2.00 INE175K07398 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 20-Aug-13 111.7100 - 3.00 INE043D07989 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Aug-13 99.4483 11.8716 977.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 30-Aug-13 114.7135 11.8719 847.00 INE976I07CH4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Aug-13 99.4483 11.8716 460.00 INE804I07AD1 ECL FINANCE LIMITED - 11-Jun-14 141.0800 0.0000 5.50 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2850 10.4000 1100.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.5074 9.9913 1350.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4800 9.7033 43.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 87.0002 9.6822 1744.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 97.0500 10.9872 3.80 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 97.5000 0.0000 1.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.5042 9.7700 150.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.2010 9.7500 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 19-Nov-15 99.2315 8.8520 750.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.7985 9.4647 2250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 96.7668 9.8500 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.4924 9.5500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3331 9.7700 200.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.5702 9.7700 100.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.1899 9.8500 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.4821 9.5800 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.5700 9.5538 100.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 99.5013 9.5700 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 97.7971 9.6587 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6000 9.8592 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.8848 9.6250 250.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.0000 10.4652 100.00 INE872A07QC3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 24-May-17 100.9500 10.9463 3.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.1791 9.5700 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 98.6955 10.0000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3228 9.6000 500.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 98.9772 9.4068 1300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.5066 9.7000 200.00 INE752E07CH8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-17 97.0900 9.5049 5.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2066 9.7000 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2500 9.6925 30.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 96.0814 - 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.3400 0.0000 1.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 106.7500 8.8382 1.00 INE036A07252 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 06-Aug-20 100.0000 - 500.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.4500 8.6992 4.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.3800 11.3411 3.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 100.4500 9.1437 1.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.5500 9.6903 1.00 INE721A08BS8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 07-Mar-23 103.1100 - 2.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.9500 0.0000 1.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.15% 28-May-23 100.0000 0.0000 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 102.0000 - 4.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.9100 0.0000 4.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.0955 - 50.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 99.6461 9.3650 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.6036 0.0000 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.5796 9.3600 100.00 INE261F09IF4 NABARD - - 98.9582 9.6317 2600.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.2600 9.0512 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 104.7500 9.1836 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 107.0000 0.0000 2.00 FIMMDA ====== INE657I07019 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.90% 06-Jan-14 99.6403 11.4600 250.00 INE001A07KD0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 13-May-14 98.9214 10.6700 1000.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9000 9.8100 14.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 99.9800 10.7600 400.00 INE043D07BY1 IDFC LIMITED 9.43% 06-Aug-14 99.5000 9.9800 1.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.2850 10.4000 1100.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.5074 10.0600 1350.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.3260 9.8500 400.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4900 9.6900 17.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.4800 9.7000 12.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jan-15 99.0824 10.1200 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 98.8768 10.1300 15.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 98.7755 10.0100 150.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 98.0613 10.9300 27.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 99.1609 10.2000 50.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 97.9904 10.0200 60.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.5042 9.7700 150.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT 18.00% 01-Jul-15 100.0000 - 18.50 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.2010 9.7500 150.00 INE261F09HW1 NABARD 8.88% 24-Sep-15 99.6497 10.7500 1000.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 97.1075 10.5700 5.00 INE514E08BV3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 19-Nov-15 99.2315 10.7500 750.00 INE557F08EM2 NATIONAL HOUSING BANK 8.95% 24-Dec-15 98.7985 10.7500 2250.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 98.4770 9.7500 4.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 98.9582 10.7500 1000.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 96.7668 9.8500 250.00 INE647O08016 PANTALOONS FASHION RETAIL LIMITED 9.25% 07-May-16 95.8468 11.0300 650.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.5368 9.8000 350.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.4924 9.5500 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 96.3331 9.7800 200.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 99.5702 9.7700 100.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 100.4000 9.6200 2.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.1899 9.8500 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.0731 10.1000 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 01-Aug-16 96.8664 11.0000 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 98.8533 9.7800 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 99.0429 9.7700 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.5078 9.5700 200.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 99.5013 9.5700 250.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.8000 9.7800 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.6000 9.8500 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 98.8848 9.6200 250.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.0000 10.4600 100.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.4024 9.7500 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.2422 9.5500 500.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 99.1791 9.5700 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 98.6955 10.0000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.2755 9.6100 600.00 INE134E08EV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.01% 21-Aug-17 98.9772 10.7900 1300.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 98.5066 9.7000 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2768 9.6800 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.3078 9.6700 200.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 97.3714 9.7400 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 95.2217 9.4000 1.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 03-Jul-18 99.3200 10.0200 10.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 29-Dec-18 100.0200 9.8700 16.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.2500 8.5500 17.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.6500 8.4100 3.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.7400 9.3500 9.00 INE036A07252 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 06-Aug-20 100.0000 10.0000 500.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.3100 9.3000 8.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.3100 9.3000 4.00 INE258A07021 BEML LIMITED 9.24% 18-May-21 100.4500 9.3800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.4120 9.7500 50.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 101.3625 10.7200 5.00 INE511C08803 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 06-Sep-22 101.3025 11.2500 10.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 108.3407 8.5000 450.00 INE202B08553 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.60% 15-Feb-23 100.0825 10.5600 10.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 95.7500 9.1000 300.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.5150 8.8400 210.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 98.8079 8.2500 680.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.1000 9.7900 329.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 91.6785 9.3800 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.0955 9.3100 50.00 INE752E07FF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-23 99.6461 9.3700 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.0692 9.4100 500.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.1096 9.4100 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.4226 7.5800 50.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.0927 9.8700 500.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 100.1334 9.8700 500.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 100.6264 9.5100 350.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 97.1231 9.3500 100.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.5796 9.3600 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.1500 9.7300 1.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.65% 25-Feb-33 100.4366 9.5900 300.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.1664 8.5900 30.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 100.4500 10.9500 6.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.9000 9.5600 18.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.3300 11.0200 6.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3800 10.7300 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 103.4378 10.6100 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India