Aug 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3188.90 NSE 5487.50 FIMMDA 13693.70 ============= TOTAL 22370.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 100.0600 10.6700 7.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.2640 12.5100 68.10 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 99.1706 10.3000 650.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.9692 10.0000 200.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.4678 10.1600 300.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.3550 10.6200 0.50 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LTD. 8.80% 17-May-16 96.7870 10.1600 80.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 122.1311 0.0000 300.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.4147 9.6000 250.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 96.7415 9.9600 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.8500 1.9300 17.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.8400 9.3400 9.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 29-Jun-20 100.0200 9.9900 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.7800 11.0300 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 55.5000 8.3500 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.5100 9.8700 20.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 111.1500 9.4900 600.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 103.7700 7.5700 117.30 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.5892 7.5100 150.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.7000 0.0000 0.50 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 103.0000 8.9500 6.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.4493 9.7600 300.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0900 2.50 NSE === INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 98.9943 11.2206 250.00 INE804I07AD1 ECL FINANCE LIMITED - 11-Jun-14 141.2950 0.0000 8.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.3175 10.5268 500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9300 0.0000 14.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.3374 10.3500 1250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.1573 10.3800 200.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 98.6647 9.7000 50.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 95.8800 0.0000 70.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 98.7650 10.0000 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.4154 9.6200 50.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 98.9997 10.0999 500.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 98.9996 10.1143 300.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.8812 10.2500 100.00 INE653A09029 STATE BANK OF INDIA 9.80% 30-Jun-16 100.6000 8.5476 2.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.3596 9.7800 41.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.1657 9.9000 400.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.1657 9.9076 400.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.7249 9.9499 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.5500 9.5053 9.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 70.8900 0.0000 0.40 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5583 9.6060 3.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4500 9.6310 2.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.7400 - 267.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.7696 9.9900 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.2500 9.6363 6.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.1000 9.6765 1.00 INE341E07308 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 10.00% 15-Jan-19 99.8500 10.0082 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.8400 9.3370 9.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.8000 10.7259 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.4000 9.2904 8.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 56.0400 0.0000 3.40 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.9700 11.1366 3.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.6929 9.6653 150.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 111.1179 0.0000 600.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.4000 10.3057 0.50 INE873F09055 WATER SANITATION POOLED FUND 8.71% 09-May-23 96.1700 - 34.20 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.1900 0.0000 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 98.4900 9.5219 4.00 FIMMDA ====== INE521E07BD8 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 27-Aug-13 115.7378 - 5.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 99.8021 11.2700 50.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.7707 11.3900 150.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.5389 11.3600 550.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 99.6118 10.7400 550.00 INE177L07061 EMAS EXPRESSWAY PRIVATE LIMITED 8.80% 15-Dec-13 99.2287 10.9800 60.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 98.9943 11.2500 250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.3175 10.4800 500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9300 9.8100 14.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9000 9.8100 12.00 INE290L07070 MAPEX INFRASTRUCTURE PVT LTD 8.80% 17-Jul-14 98.4936 10.8000 120.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 99.2861 11.5600 550.00 INE881J07DD1 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.75% 03-Aug-14 99.9800 10.7600 319.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 99.2640 12.5000 68.10 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 98.3374 10.3500 1250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.1573 10.3800 200.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 99.2123 9.9200 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 99.1931 10.2000 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 98.9905 10.0500 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 98.8728 10.2000 100.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 99.1706 10.3000 1050.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 98.6647 9.7000 50.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 95.8800 10.2300 140.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.9692 10.1000 300.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 98.7650 10.0000 50.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.4678 10.2000 150.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 97.3260 11.3100 100.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 99.3686 10.7500 150.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 99.7386 9.7600 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 99.3740 10.2000 100.00 INE909H07776 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 12-Jun-15 99.3756 10.7500 300.00 INE909H07AQ2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 15-Jun-15 97.4725 10.2500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.3261 9.9000 180.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 97.2010 9.7500 200.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 98.9997 10.1000 200.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.8812 10.2500 100.00 INE488N07035 PCR INVESTMENTS LIMITED 12.10% 22-Jul-15 100.6703 11.6300 300.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.0153 10.3500 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.0353 10.3400 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 99.3465 9.7700 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 98.9113 10.2500 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 98.9313 10.2500 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 98.7047 10.2500 61.80 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 96.9800 9.8400 10.00 INE756I07258 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.80% 17-May-16 96.7870 10.1500 80.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 96.6556 10.0000 750.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 122.1311 10.0500 300.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 96.4147 9.5900 250.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 99.3596 9.7800 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.4000 9.7500 50.00 INE752E07AX9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-17 98.5064 9.7100 1.30 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.7249 9.9500 100.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.5500 9.5000 9.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 96.7415 9.9500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.5500 9.6000 13.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4500 9.6300 2.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 28-May-18 100.0000 8.9200 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.7400 9.5500 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.8265 9.5300 37.00 INE036A07237 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 9.80% 26-Jul-18 100.0000 9.8000 200.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.7696 9.9900 150.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 100.0000 9.8700 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.7900 8.7000 10.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 98.1600 9.4000 3.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 99.8000 10.7600 5.00 INE036A07229 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 10.00% 29-Jun-20 100.0200 9.9800 7.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.4000 9.2800 8.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 55.5000 8.3500 6.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.6929 9.7600 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.8970 7.5500 234.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.5892 7.5000 150.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.1539 9.4500 11.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 98.1900 9.3000 50.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 95.7500 9.1000 6.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 91.6268 9.3100 500.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 91.6550 9.3000 500.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.4493 10.1500 300.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.2500 9.5700 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.6000 10.6000 4.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 96.3100 9.4300 2.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.9000 119.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 100.0000 9.5500 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5000 10.7500 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.9700 10.5200 22.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.3000 11.0500 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 2.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.3300 10.7500 2.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India