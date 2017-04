Aug 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1354.40 NSE 9114.00 FIMMDA 21002.90 ============= TOTAL 31471.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 08-Sep-13 99.4500 - 0.70 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.1949 10.3500 200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.1033 10.0000 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.0124 10.1000 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.5000 10.5400 0.20 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.8010 10.0100 250.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 98.3559 9.8600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.5111 9.9000 52.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 93.8231 9.5000 400.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.6800 11.3800 1.90 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.0032 8.8400 114.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.7500 10.9800 18.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.0000 0.0000 0.50 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.1002 9.9000 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.3200 9.3400 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 104.4000 10.2200 4.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.1800 7.0900 2.40 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.5000 7.2500 4.70 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 99.9199 9.4200 100.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 04-Jul-63 102.7805 9.2800 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 105.2000 0.0000 4.00 NSE === INE090H07LI5 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LIMITED RESET 10-Sep-13 106.5000 12.6308 39.50 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 99.7688 450.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 99.4200 0.0000 50.00 INE522D07321 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.20% 11-Mar-14 98.8790 11.7811 250.00 INE804I07AD1 ECL FINANCE LIMITED 11-Jun-14 141.3490 0.0000 27.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 99.2831 10.5716 250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.2838 10.5687 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9300 0.0000 12.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 98.9164 0.0000 300.00 INE136E07NB4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 18-Aug-14 109.0200 0.2087 102.50 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.3500 9.8064 7.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 96.2200 0.0000 20.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 99.1393 10.0000 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.0921 10.0500 250.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 97.6735 - 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.7823 0.0000 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 98.6320 10.4000 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 98.9570 10.0000 150.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.6222 10.4000 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 98.6164 10.1500 150.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 100.1500 9.6084 10.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.8010 10.0000 250.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 98.3444 10.0500 150.00 INE871D08CQ7 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.50% 01-Sep-16 98.6800 1.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 98.6964 10.1900 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.6871 10.1900 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 98.7595 10.0500 100.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 95.9796 10.0999 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.3700 9.5914 105.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 97.9147 9.8902 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.0646 10.0500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.5111 9.9000 500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2778 9.6861 125.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.3242 9.9000 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.5692 10.0500 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.0803 9.9499 250.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 93.8978 - 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.0479 - 100.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.8883 9.9600 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0000 10.7217 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 108.1000 10.9099 3.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.8700 0.0000 12.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.4000 11.0775 1.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 100.6600 10.5635 20.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.2918 9.5500 2000.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1011 9.6000 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.9983 9.6700 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 90.6111 9.7000 250.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.0200 0.0000 14.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 97.5000 - 200.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.9700 9.1730 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 97.5600 0.0000 10.00 FIMMDA ====== INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 99.7688 12.5000 450.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 98.8790 11.5000 250.00 INE001A07LF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.77% 28-Apr-14 98.5943 10.8000 50.00 INE043D07BJ2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 09-Jul-14 99.2831 10.5200 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.9300 9.7500 262.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 98.7837 11.1500 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.3454 9.8100 86.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.4485 9.7100 250.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 99.1045 10.3500 150.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 99.0136 10.0700 100.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 98.4700 10.2000 27.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.0012 9.9500 150.00 INE033L07645 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD -- 21-May-15 99.9258 12.5900 2000.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 99.1393 10.0000 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.0124 10.1000 300.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 97.6735 10.4000 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.7160 10.3500 50.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 98.7823 10.3100 50.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 98.6320 10.4000 100.00 INE488N07035 PCR INVESTMENTS LIMITED 12.10% 22-Jul-15 100.5231 11.8100 900.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 99.0553 10.3200 50.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.9820 10.3700 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 98.9570 10.0000 150.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 98.9513 10.2300 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.6472 10.3900 550.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.2000 10.7100 1.20 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 98.6164 10.1500 150.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 98.4300 10.1500 100.00 INE265M07054 SUNSHINE HOUSING INFRASTRUCTURE 31-Dec-15 100.0000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 96.0992 10.0000 250.00 INE197A07070 JYOTI STRUCTURES LIMITED 12.50% 16-May-16 103.6500 10.8500 10.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.1500 9.6100 20.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.8010 10.0000 250.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 98.6249 10.1900 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 98.3444 10.0500 150.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 98.6964 10.1900 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.6871 10.1900 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.9768 10.0900 43.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 99.4500 9.8600 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 98.7595 10.0500 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 100.0000 12.9200 1.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 95.9796 10.1000 150.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 96.1355 10.0500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.6641 10.0000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 97.9147 9.9000 150.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 98.3559 9.8500 50.00 INE261F09DU4 NABARD 0.00% 01-Nov-17 61.9700 12.0000 0.60 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 98.0849 10.1000 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.0646 10.0500 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 97.1324 10.0300 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.5111 9.9000 550.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.4800 9.6300 127.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.3242 9.9000 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 95.2031 10.1500 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.5692 10.0500 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.0803 9.9500 250.00 INE134E08FS7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 15-May-18 96.7660 10.2600 5.00 INE091A07133 NIRMA LIMITED 8.92% 28-May-18 100.0300 8.9000 200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 94.4600 10.0800 100.00 INE036A07237 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 9.80% 26-Jul-18 100.0300 9.7900 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.9724 9.7000 14.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 100.3663 20.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 100.0200 9.8600 10.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0000 10.7100 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 54.0032 8.7600 114.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 98.8700 9.7200 14.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 103.3025 7.6500 30.90 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.9889 7.7000 16.80 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.5502 7.4500 2.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.0990 7.6500 31.30 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 108.3455 8.5000 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.4833 9.4200 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION- 19-Feb-23 99.2000 7.3000 150.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 95.3118 9.5500 3000.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 95.5800 9.5000 42.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 95.1002 10.4500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 95.1604 9.5900 551.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.2000 9.2500 384.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 95.1300 9.5600 57.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 91.6651 9.3000 250.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 98.8500 9.6300 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.9983 9.6700 575.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 90.6111 9.7000 614.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.4814 9.5500 100.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 96.2978 10.1500 300.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 100.0000 8.6900 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.3200 9.5600 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 102.4176 9.5000 500.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 102.3970 9.5000 500.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.9975 7.5000 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 102.1800 7.0900 2.40 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.9413 9.1700 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 102.7377 8.4500 850.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.8978 9.4700 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 93.8235 9.4800 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.5000 7.2400 4.70 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.0000 7.4900 2.50 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 99.9199 9.4100 100.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5000 10.7500 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.2992 9.7900 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 103.3300 10.7500 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 106.9000 10.3400 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 100.8000 11.1600 1.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 104.0000 12.1400 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE