Aug 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10458.30 NSE 5859.50 FIMMDA 27435.50 ============= TOTAL 43753.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D071T3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Aug-13 99.5843 - 250.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-Nov-13 118.1725 0.0000 50.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 97.8827 10.9900 350.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 98.6302 10.7500 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.7301 10.9700 450.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.1935 11.5000 650.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.3500 9.8100 5.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 98.7662 10.6000 250.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.0918 10.5300 100.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 98.3867 10.6400 150.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 97.8365 10.5800 300.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 98.6225 10.5800 50.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 97.3034 10.6200 1000.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 99.2100 10.7100 1.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 98.5102 10.5100 150.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 96.7590 10.5800 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 120.4926 0.0000 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.2670 10.1000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.4592 10.1600 70.00 INE711O07012 ARKAY ENERGY (RAMESWARM) LIMITED 13.00% 03-Nov-16 100.5000 12.8000 2000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.7400 10.1800 30.00 INE766N07018 PUNE-DYNASTY PROJECTS PRIVATE LTD 18.00% 10-Apr-17 99.5000 - 1600.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 97.7680 10.1100 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 96.1872 10.3100 400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.7224 9.8500 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 93.6563 10.6100 350.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 95.9968 9.7600 500.00 INE202B08546 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 15-Aug-18 99.9900 10.5000 80.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.6800 11.4700 0.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.5860 8.3200 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.4200 0.0000 3.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.0400 10.0100 4.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 93.2759 10.0100 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 92.7741 10.0100 300.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0400 10.4700 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.9798 9.8600 7.00 INE514E08CT5 EXIM - 14-Aug-23 99.9800 9.4000 250.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.4700 7.1700 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 96.3599 9.8100 100.00 INE787H07065 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.36% 27-Jul-42 95.7237 9.8100 50.00 NSE === INE804I07355 ECL FINANCE LIMITED - 21-Nov-13 107.5890 0.0000 1.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 97.8900 0.0000 3.00 INE136E07MU6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-14 128.9800 0.4294 3.00 INE136E07MT8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-14 117.4100 0.4496 2.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.8532 10.8500 200.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.8500 10.2308 2.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.3600 9.8031 20.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 96.0200 0.0000 44.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.6971 10.3100 50.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 98.7731 10.0400 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.7488 10.0400 250.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 98.7955 10.0999 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 98.2304 10.3800 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 101.0900 - 150.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 99.3189 9.9499 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 120.4926 10.6499 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 98.6100 10.0000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.9500 10.1015 33.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 97.5559 10.0000 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 97.8301 10.0000 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.0754 10.0000 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.1000 9.6770 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.1974 10.1484 50.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 96.5500 10.3393 15.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.5300 0.0000 5.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.2151 10.3000 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 95.2397 10.5800 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.6200 9.8757 2.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.3271 9.9000 350.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.5730 10.0500 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.0868 9.9499 600.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.4000 9.8667 7.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 20-Jun-18 94.3921 10.0999 250.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.8500 10.5371 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.2500 0.0000 1.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 98.1643 0.0000 50.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 108.0400 0.0000 4.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.4000 11.0788 1.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 100.0000 - 80.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 92.7741 10.0000 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.2000 0.0000 10.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 93.2100 0.0000 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.6000 - 110.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.4737 9.9400 150.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.7000 0.0000 9.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 89.4800 0.0000 300.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 100.0000 - 500.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 93.6615 9.8500 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 102.4875 9.4945 250.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.4000 0.0000 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.3474 9.2542 500.00 FIMMDA ====== INE521E07BI7 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 21-Sep-13 123.2974 - 9.00 INE521E07BM9 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 22-Sep-13 124.9546 - 20.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 99.7935 11.4900 500.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-Nov-13 118.2633 12.4000 100.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-Nov-13 118.1461 12.4000 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.1265 11.7300 50.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.0014 11.6900 100.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 99.2384 10.8600 600.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 98.3685 11.2500 23.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 98.6153 10.8500 24.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 98.6710 11.1700 30.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 98.6302 10.7500 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.8532 10.8500 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.7270 10.9900 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.1935 11.5000 850.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.4134 11.5000 500.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 87.4905 11.0300 2.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 98.6445 10.5700 750.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.2800 9.8600 20.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.3000 9.8500 5.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 98.5676 10.6800 200.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 98.5985 10.3500 10.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 98.2391 10.6800 200.00 INE556L07017 LT HALOL-SHAMLAJI TOLLWAY LIMITED 10.90% 02-Apr-15 100.1500 10.8700 300.00 INE895D08410 TATA SONS LIMITED 9.98% 10-Apr-15 99.0918 10.6300 200.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.4641 10.6800 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 98.2833 10.7000 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 98.3491 10.5000 1010.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 97.9494 10.5500 10.00 INE115A07DK8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.21% 08-May-15 97.7624 10.6800 610.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 98.6225 10.6300 200.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.6971 10.3100 50.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 98.7731 10.0400 250.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 97.3034 10.6300 1500.00 INE556L07025 LT HALOL-SHAMLAJI TOLLWAY LIMITED 10.90% 15-Jul-15 100.1500 10.8200 300.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.7488 10.0300 250.00 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 98.7400 10.5100 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 98.7955 10.1000 50.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 98.2924 10.6300 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.2386 10.6300 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.4330 10.5100 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 98.9571 10.8500 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.2100 10.7000 1.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 98.2304 10.3800 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-15 98.1643 10.6400 100.00 INE895D08527 TATA SONS LIMITED 9.67% 31-Aug-15 98.5102 10.5300 300.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 96.7238 10.6000 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 99.3189 9.9500 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 120.4926 10.6500 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.2670 10.0900 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.4592 10.1500 170.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 98.6100 10.0000 50.00 INE711O07012 ARKAY ENERGY (RAMESWARM) LIMITED 13.00% 03-Nov-16 100.5000 - 2000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.7400 10.1700 30.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 97.5559 10.0000 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 97.0900 9.7000 8.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 15-Feb-17 97.8301 10.0000 150.00 INE766N07018 PUNE-DYNASTY PROJECTS PRIVATE LTD 18.00% 10-Apr-17 99.5000 - 1600.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8000 9.7600 255.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.8500 9.7500 3.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.6645 10.0000 10.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.4496 10.0400 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 97.1072 10.1900 70.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 97.5300 9.8500 5.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.2151 10.3000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.7224 9.8400 252.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 95.2397 10.5800 100.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 96.3271 9.9000 350.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 93.6563 10.6000 350.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.5730 10.0500 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.4000 9.8600 607.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 93.9900 9.7500 3.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 94.3921 10.1000 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.70% 15-Jul-18 95.9968 9.7500 500.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 103.5000 10.1400 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.2500 8.5800 8.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.8345 8.7000 2.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0000 10.7100 0.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.3200 7.5400 5.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.5700 10.8600 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.2051 9.4500 1.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 100.7800 11.2400 236.00 INE872A08CQ1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.80% 24-Jan-23 100.0000 11.7600 80.00 INE514E08CE7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 14-Feb-23 94.2000 9.7000 60.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION- 19-Feb-23 99.2400 7.2900 50.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 93.2759 10.0000 100.00 INE733E07JD2 NTPC LIMITED 8.80% 04-Apr-23 94.9900 9.6000 54.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 92.7741 10.0000 960.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 94.2000 9.7600 110.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0400 10.4700 130.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 93.2100 9.9000 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 91.6854 9.2900 1000.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 87.5835 10.1000 673.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 88.5818 9.9200 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 90.6775 9.6900 400.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 89.7500 9.8500 200.00 INE924F08041 THE MYSORE PAPER MILLS LIMITED 8.95% 20-Jun-23 100.7660 9.0000 20.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 99.9800 9.4000 650.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 99.9800 9.4000 250.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 93.6615 9.8500 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 102.4227 9.5000 250.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 102.4675 9.4900 250.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 106.0418 9.1100 250.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 106.1000 9.1000 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.6325 9.3400 850.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.9906 9.1600 800.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 103.5300 8.7800 750.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.3274 9.2500 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.7800 9.6000 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.4960 9.6800 40.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.8927 9.2200 500.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.8500 9.2100 50.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 96.3599 9.8000 100.00 INE787H07065 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.36% 27-Jul-42 95.7237 9.8000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 101.5000 10.7500 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1000 10.6900 9.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.3500 11.0000 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 31-Dec-99 101.2500 11.0500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com