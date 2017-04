Aug 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3901.40 NSE 11139.50 FIMMDA 23374.50 ============= TOTAL 38415.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 98.5865 12.3100 100.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.2440 11.4500 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 98.1898 11.0800 1000.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 96.8546 - 400.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY PVT - 01-Jul-15 99.8553 - 2.40 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.0123 10.5000 50.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 96.0815 11.0600 350.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 96.3871 11.0400 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.3420 10.7100 700.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 97.7166 10.5900 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 97.7536 10.5900 250.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 97.1595 10.5100 300.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 99.0300 10.1300 3.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.3114 11.4300 0.80 INE866I08147 INDIA INFOLINE FINANCE LTD - 17-Sep-18 103.1451 11.8800 0.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.8500 0.0000 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 107.6500 0.0000 9.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.5400 7.5100 5.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.5300 0.0000 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 92.1182 10.1100 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 92.9209 10.2800 50.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0300 10.4800 29.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.1500 9.6400 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.2600 9.8000 7.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 89.9000 0.0000 25.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 104.6000 0.0000 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0800 1.00 NSE === INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.0970 12.0845 750.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 98.5865 12.2918 250.00 INE001A07KN9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Mar-14 98.4618 12.2676 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 98.4524 12.2636 200.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 98.6077 11.8478 50.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 97.8900 0.0000 1.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.3463 11.5070 1600.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.5989 11.1000 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 97.6226 11.0000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 95.6263 11.0000 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 97.2666 11.1000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.3400 0.0000 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 97.7200 10.2810 50.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 97.2000 9.6716 8.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 97.6424 10.1362 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.1794 10.1542 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.7700 10.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 95.3431 10.5500 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 92.8520 10.5500 150.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 93.3397 10.3200 600.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 91.9253 0.0000 100.00 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 96.8587 0.0000 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.5851 - 600.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.6223 - 550.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 88.6660 - 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 97.0316 12.8206 200.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 94.9611 10.1355 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 96.3740 10.1300 250.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 96.3740 10.1353 250.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.4067 0.0000 12.50 INE572E09130 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.85% 09-Nov-19 95.4300 10.6592 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 91.5561 10.2000 800.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 91.3588 10.2500 50.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 90.4288 9.4700 500.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 90.4288 0.0000 500.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.5000 0.0000 151.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 90.5606 - 250.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 100.0000 - 1650.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.5000 10.3447 3.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 89.7962 10.3000 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.6400 9.4914 2.00 FIMMDA ====== INE916D071T3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Aug-13 99.6097 - 250.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 99.6485 12.9900 50.00 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 16-Oct-13 118.9426 13.0000 150.00 INE043D07BB9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.82% 06-Dec-13 99.0970 12.4500 750.00 INE001A07KF5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.62% 26-Feb-14 98.5865 11.9500 500.00 INE001A07KN9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Mar-14 98.4618 11.9500 250.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 98.4524 11.9500 200.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 98.9744 11.2800 10.00 INE115A07CG8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 03-May-14 98.6077 11.6500 50.00 INE720G08058 JINDAL POWER LIMITED 10.00% 30-Jul-14 99.0493 12.1600 300.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.1718 11.7000 1550.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.2137 11.6500 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.5989 11.1000 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 98.1433 11.1200 1000.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 98.7762 10.0000 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 97.6226 11.0000 100.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 95.3012 - 150.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 96.8546 11.2000 800.00 INE909H07776 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 12-Jun-15 95.1945 - 300.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 95.6263 11.0000 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.0123 10.5000 50.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 97.2666 11.1000 50.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 96.0815 11.1500 700.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 96.3871 11.0700 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 96.9276 10.8000 1100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.4248 10.3100 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.5547 10.2500 200.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 27-Jun-16 99.6548 9.2200 1500.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 97.8384 10.5000 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.41% 01-Sep-16 97.2806 10.5000 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 97.6210 10.3200 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 97.6424 10.9500 150.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 97.6285 10.6100 50.00 INE476M07032 LT HOUSING FINANCE LIMITED 10-Jul-17 99.5351 12.4800 500.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 97.6324 10.6200 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 97.9893 10.0200 100.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 97.1595 10.5800 350.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.7700 9.9600 70.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 96.7944 11.1000 450.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 95.3073 10.5600 50.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 95.3431 10.5500 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 92.8520 10.5500 150.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 93.9209 10.0000 1.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 93.3397 10.3200 600.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.2329 10.9100 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.5851 10.1400 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.6223 10.1300 50.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 98.1800 10.3500 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.4067 8.8500 24.50 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 99.8775 10.0900 30.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.1073 10.2300 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 91.5561 10.2000 550.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 92.1170 10.1000 350.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 92.9209 11.1000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 91.3588 10.2500 1300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 91.9207 10.1500 400.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 100.0300 10.4800 29.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.9900 9.6700 750.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 87.8600 10.0500 501.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 90.5606 10.2500 250.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 100.0000 9.4000 1500.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.5000 10.6200 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 97.3671 10.2000 535.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.6325 9.3500 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.94% 25-Mar-28 89.7962 10.3000 350.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 94.6300 9.6200 6.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 88.6660 10.2000 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 98.5235 10.2200 1000.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 98.4535 10.2300 500.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.5300 12.1500 6.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com