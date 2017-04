Aug 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3689.50 NSE 9471.40 FIMMDA 23877.10 ============= TOTAL 37038.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 99.5791 - 700.00 INE582L07013 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 0.00% 15-Oct-13 132.3373 0.0000 80.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-Nov-13 118.3276 0.0000 100.00 INE587B07TC9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.30% 28-Feb-14 98.9544 12.2000 750.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 97.9265 12.1000 350.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 96.6678 12.0500 250.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 98.9759 10.8500 50.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 99.8000 10.3700 73.00 INE844O08027 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED - 22-Apr-16 99.7300 10.4100 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.7500 10.1500 0.50 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 96.5959 10.7400 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 97.3997 10.7300 150.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 98.2983 9.8900 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 96.7190 10.7300 500.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 93.3178 10.7100 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 87.6450 12.1800 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.2100 8.6100 0.50 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 95.2000 9.9500 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.8900 3.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 105.7200 10.4200 50.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 104.2500 0.0000 0.50 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 94.4549 10.3500 100.00 INE651A09064 STATE BANK OF MYSORE 9.08% 16-Jan-23 95.3689 9.8400 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5000 9.7500 5.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 89.9000 0.0000 25.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 102.2500 10.5100 1.00 NSE === INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 98.0580 12.0209 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 97.7931 11.8500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 96.9746 11.7499 450.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 96.9568 11.7499 1100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 97.7681 11.0850 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 96.8420 10.4316 350.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.8000 - 5.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.4603 10.7500 150.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 99.5499 8.8002 50.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 98.9600 10.0500 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 97.2991 10.5999 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 97.2991 10.6082 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 96.4734 9.7060 1000.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 95.0385 10.6500 200.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 94.9217 10.6750 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 95.8522 0.0000 50.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.0200 9.9777 1.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 91.7698 10.6500 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 91.7760 10.6500 550.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 96.8011 12.8206 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.1243 0.0000 11.40 INE975G08017 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 23-Jan-19 104.2500 12.7567 35.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.2500 0.0000 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 105.1000 0.0000 0.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 97.8000 11.1040 2.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 97.8200 - 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 92.6862 10.0000 550.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 92.6577 0.0000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 92.7759 10.0000 250.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 89.2000 10.1537 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 87.7000 0.0000 41.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 90.2793 - 100.00 INE514E08CT5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.40% 14-Aug-23 95.8522 - 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 29-Aug-23 95.9754 9.9967 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 88.6266 10.4300 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.7125 9.3377 1655.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2714 0.0000 1266.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 90.1391 10.2576 50.00 FIMMDA ====== INE647A08239 SRF LTD. 10.60% 23-Sep-13 99.7767 12.5800 850.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 99.5791 12.9000 700.00 INE582L07013 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 0.00% 15-Oct-13 132.3274 12.4700 80.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 08-Nov-13 118.3024 12.4000 100.00 INE587B07TC9 GE CAPITAL SERVICES INDIA 10.30% 28-Feb-14 98.9544 12.2500 750.00 INE909H07925 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.87% 27-Mar-14 98.2351 - 48.00 INE975F07CR1 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 9.55% 03-Apr-14 97.9694 12.6300 60.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 98.8626 11.3600 150.00 INE043D07BG8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.71% 18-Jun-14 98.3535 11.7000 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 98.6222 11.4000 500.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 97.9265 12.0500 350.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 98.3000 11.5000 500.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.1582 11.7100 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 98.0580 12.0000 150.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.3478 11.5000 500.00 INE523E07764 L T FINANCE LTD 9.75% 08-Oct-14 97.9267 11.7500 250.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 97.7931 11.8500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 96.6678 12.0500 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 96.9746 11.7500 200.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 96.9493 11.7500 1950.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 96.6329 12.0700 600.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 98.2263 11.1500 100.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LTD. 10.40% 10-Jan-15 100.4874 10.2700 155.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 97.9674 10.9500 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 97.6842 11.1500 150.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 97.7681 11.0800 110.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 97.8656 10.9800 50.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 97.5661 11.1500 100.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 98.8062 9.9800 150.00 INE523E07848 L T FINANCE LTD 9.20% 15-Apr-15 96.2509 11.7500 250.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 97.2562 11.0000 40.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 98.9759 10.8400 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 09-Aug-15 99.2000 10.7100 0.60 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 97.6965 10.8500 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 96.8420 11.6000 350.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 96.0121 11.2400 500.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 96.3120 11.1100 500.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 96.5168 11.0000 1000.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 94.3023 11.1400 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.5048 10.2800 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.4136 10.3100 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 97.8157 10.6000 50.00 INE909H07AT6 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.40% 10-Jun-16 94.3771 11.8200 1000.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 95.5499 10.4800 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 98.4692 12.5200 200.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.65% 01-Aug-16 98.7500 10.2100 52.10 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 96.5959 10.7400 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.3443 10.7000 20.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.8734 10.5000 15.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 98.8000 10.1000 1.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 97.3568 10.7400 150.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 98.2983 10.5000 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 96.6868 10.7300 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 96.2738 10.4500 27.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 98.4596 10.0400 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 96.4734 10.5600 1650.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 95.0362 10.6500 200.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 95.0385 10.6500 100.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 94.9217 10.6800 100.00 INE691I07158 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-18 99.7000 8.9600 40.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 93.2838 10.7100 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 92.7142 10.3500 8.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 91.7698 10.6500 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 91.7760 10.6500 550.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.1587 10.2600 20.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 97.0116 10.1400 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.1243 8.9500 11.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 64.2100 8.6000 0.50 INE848E07393 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-19 94.7175 10.0500 100.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 94.0347 10.0500 100.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.42% 20-Mar-20 95.0876 10.4500 100.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 93.4002 10.0500 100.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 99.9100 10.0800 60.00 INE848E07427 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-22 92.8366 10.0500 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 92.4667 10.4000 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 93.7571 10.4000 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 94.4095 10.4400 200.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 94.4549 11.1000 100.00 INE651A09064 STATE BANK OF MYSORE 9.08% 16-Jan-23 95.3689 10.4200 50.00 INE848E07435 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-23 92.3244 10.0500 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 92.6862 10.0500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 92.7600 10.0000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 92.7759 10.0000 350.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 90.5500 9.9800 102.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 88.3600 10.3000 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.5000 9.7500 11.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.1200 10.4500 2.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 86.4900 10.3000 316.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 86.9264 10.2200 25.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 85.0941 10.7000 410.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 95.3511 10.0500 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 90.2793 10.3000 100.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 95.9754 10.0000 50.00 INE848E07443 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-24 91.8589 10.0500 50.00 INE848E07450 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-25 91.4265 10.0500 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 99.5500 8.3500 7.50 INE848E07476 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-27 90.6932 10.0500 100.00 INE848E07484 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-28 90.3760 10.0500 100.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 88.6266 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 88.6266 10.4300 250.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.7125 9.3300 800.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 95.9465 9.3000 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 103.2714 8.4500 1000.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 90.3458 10.2200 50.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 87.6450 10.3500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.0000 10.7000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1000 10.6900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India 