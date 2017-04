Aug 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4975.30 NSE 21775.50 FIMMDA 29800.20 ============= TOTAL 56551.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 96.0223 - 100.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 97.7970 11.7500 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.7849 10.9500 250.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 98.1110 10.4400 1600.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 101.5500 9.3400 0.60 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.2563 10.4000 1050.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 95.9766 10.5500 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 95.0489 10.8100 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.4603 10.7600 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.9051 10.4100 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 97.4083 10.8100 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 99.4300 9.8700 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.7413 10.5600 5.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 96.5798 10.7100 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.1600 9.6600 5.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 96.8200 10.2800 1.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 96.4834 9.7100 250.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.8355 9.1900 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 96.5116 9.7600 100.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 93.4904 10.6600 50.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 99.0000 10.0600 0.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.9075 8.7500 3.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.9980 10.7300 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.9830 10.6500 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-22 103.5300 0.0000 0.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.9039 9.3400 400.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 90.6500 9.9700 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 99.0500 7.4900 1.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 21-Aug-72 105.0719 10.2300 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0800 1.50 NSE === INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 17-Jul-14 101.3115 11.0343 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.7487 11.0257 300.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 98.5816 10.9095 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 97.7811 11.8590 250.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10-Oct-14 101.1482 11.0000 174.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.7849 10.9500 1000.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.8396 10.8803 2750.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.4000 0.0000 96.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR - 18-Oct-14 98.6457 10.9000 50.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 97.8114 11.8000 500.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.2309 10.6500 1600.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.2309 10.6500 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 98.3042 10.6500 110.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 98.5761 10.7379 10.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 98.4539 10.8000 100.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 98.3700 10.8000 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 98.8309 10.2000 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 97.5244 11.4000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.7986 10.2500 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 98.7589 10.0500 100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.7300 10.1967 39.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 97.5596 10.5000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.5646 10.2500 650.00 INE692A09100 UNION BANK OF INDIA 8.33% 19-May-16 97.2443 0.0000 22.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.4828 10.0000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5919 10.0999 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.9051 0.0000 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 97.7614 10.6500 50.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 97.1514 10.7922 100.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 95.7412 10.5252 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.8500 10.5170 7.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 98.6653 9.7879 1250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 98.6653 10.3004 1250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.6934 9.8000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.6700 9.8145 4.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.5090 10.0500 500.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 97.6006 9.9954 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.1010 9.9600 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 96.4834 9.7093 1750.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.3125 9.8000 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.3125 0.0000 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.8355 9.1933 500.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 95.0385 10.6500 900.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 96.4292 9.7500 150.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.4724 0.0000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 97.2000 9.7113 5.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 97.1032 8.8452 2500.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 92.1000 10.5619 200.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 94.7978 - 150.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 97.4000 9.4772 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.7500 11.0897 1.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 97.9500 - 1.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 96.4386 9.4000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1188 9.4300 1100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 90.5200 0.0000 2.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 92.7000 - 127.00 INE691I07398 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 29-May-23 86.9000 0.0000 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 91.7200 0.0000 6.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 95.4000 0.0000 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.8487 - 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 93.6800 - 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 99.9502 7.9695 315.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.2764 9.4000 300.00 INE306N07807 - - - 100.0000 - 200.00 INE721A07GC3 - - - 99.3500 - 150.00 FIMMDA ====== INE245A07291 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-13 99.6866 - 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.3100 5.7200 50.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 95.9769 12.7500 100.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 98.4416 11.9800 28.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 128.7786 11.7700 23.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 17-Jul-14 101.3115 11.0000 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 98.7487 11.0000 300.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 98.5816 10.9000 50.00 INE721A07978 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.03% 26-Aug-14 154.2736 12.1300 83.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 97.7811 11.9000 250.00 INE001A07LB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10-Oct-14 101.1482 11.0000 174.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 97.7970 11.8500 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.7849 10.9500 1250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.8649 10.8500 1850.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.8396 10.8800 1000.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR - 18-Oct-14 98.6457 10.9000 50.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 12-Dec-14 97.8114 11.8000 500.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.2309 10.6500 1250.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.1669 10.7000 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 98.9382 10.4500 20.00 INE848E07179 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-15 100.0000 8.6300 10.00 INE752E07900 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.10% 18-Feb-15 96.7200 9.6000 1.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK - 22-Feb-15 98.6191 11.8900 250.00 INE909H07AD0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.80% 26-Mar-15 97.5229 11.5000 50.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 98.1110 10.4500 1600.00 INE115A07CP9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 28-May-15 98.3700 10.8000 100.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 98.4539 10.8000 100.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 98.8309 10.2000 100.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 97.5244 11.4000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.7986 10.2500 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.0379 10.1000 56.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 98.7589 10.0500 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 97.3617 11.1600 50.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.2563 10.4000 1550.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.4465 10.4000 50.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 97.5596 10.5000 50.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 95.9766 10.5500 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 95.0489 10.8000 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.5646 10.2500 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.9590 10.5200 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 94.3493 10.4900 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 95.4828 10.0000 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5919 10.1000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5890 10.1000 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 97.4083 10.8000 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 97.7614 10.6500 50.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 99.4300 9.9300 32.00 INE667F07BV8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 08-Aug-16 100.2598 10.5000 40.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 97.1514 10.8000 100.00 INE476A09140 CANARA BANK 8.85% 15-Sep-16 95.7412 10.5500 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.7413 10.5500 12.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.5404 10.2500 10.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 97.6021 10.6500 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 98.6653 10.2500 950.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 98.6641 10.2500 700.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 96.5798 10.7000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.6934 9.8000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 98.6700 9.8100 4.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.5090 10.0500 501.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 97.6006 10.0000 200.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 97.1010 9.9600 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 96.4834 10.5500 3200.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 94.9696 10.4500 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 96.3125 9.8000 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 97.8355 10.2500 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 96.5116 9.7500 100.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 95.0385 10.6500 1000.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 96.4292 9.7500 150.00 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 97.4724 9.4500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.8694 9.8000 5.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 93.4904 10.6500 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 97.1032 10.7500 2500.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 91.7760 10.6500 100.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.2329 10.9100 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.0010 9.7500 40.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 99.0000 10.1100 0.30 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 98.4574 9.7500 100.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 103.2039 10.0000 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 97.0256 10.4200 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.7499 8.7500 19.40 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 100.2300 8.7500 16.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.2000 7.5100 2.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 94.5974 10.8500 900.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 19-Feb-23 99.4000 7.2700 50.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 96.4386 9.4000 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 96.1893 9.4000 446.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 101.9000 8.5100 140.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.6009 9.3500 1760.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.2989 9.4000 50.00 INE721A08CE6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 02-May-23 100.1105 10.6100 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.1600 9.3600 155.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 97.3100 9.9600 100.00 INE691I07398 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 29-May-23 86.0633 10.7000 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 86.5000 10.3000 550.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 95.8487 9.3500 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 92.7400 9.8700 5.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 96.3358 10.1400 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 100.7400 8.2000 7.50 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 96.2764 9.4000 300.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-28 94.7978 9.3500 150.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET - 101.8000 12.3600 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.0140 9.8400 250.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 1.50 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 95.3000 10.0500 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.7500 10.3600 1.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 31-Dec-99 103.4000 12.2500 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com