Aug 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1647.60 NSE 8227.20 FIMMDA 16539.80 ============= TOTAL 26414.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE521E07BL1 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Sep-13 104.3250 0.0000 21.20 INE237A09088 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 7.70% 02-Jun-15 95.5800 10.5100 1.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.0400 10.1000 7.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 01-Jul-15 100.0000 - 12.60 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 101.5500 9.3400 0.60 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 94.9500 10.0800 2.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 97.3395 10.1600 500.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 96.8744 10.3600 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 95.2727 10.5500 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.8404 10.5900 100.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 98.6563 10.1900 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.6813 10.5100 250.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.7800 10.1400 1.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 99.1360 10.6100 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.8349 11.2200 1.20 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.5550 8.8500 40.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 98.7700 9.5200 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.9000 6.9200 2.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7836 10.1100 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.9042 9.3100 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.5000 10.0700 4.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.3600 9.2500 200.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 22-Jan-33 101.9540 7.2000 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4300 9.2600 1.00 NSE === INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.7959 - 1000.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 99.5626 12.7776 450.00 INE916D070P3 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD. 10.50% 22-Nov-13 99.5277 0.0000 1.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.5480 12.8159 150.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 14-May-14 98.6062 12.1938 50.00 INE136E07MT8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-14 117.5800 0.2839 44.80 INE136E07MU6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jun-14 129.1600 0.2707 15.60 INE804I07AA7 ECL FINANCE LIMITED - 07-Jul-14 95.0820 0.0000 0.50 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 98.8788 10.8350 250.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.48% 22-Sep-14 99.7003 9.7508 450.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.9212 10.8000 750.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 97.5928 11.1000 300.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5800 0.0000 106.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 98.6414 - 9.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.5800 10.2686 50.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 95.2071 10.5700 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.0160 10.5000 550.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.7965 0.0000 100.00 INE008A08K45 IDBI BANK LTD OMNI 8.55% 26-May-16 96.4100 10.0733 1.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 98.2563 10.3500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.5679 10.5500 750.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 97.9279 - 500.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 97.4671 10.4720 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.0897 10.8000 200.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.6400 10.2201 23.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 95.1855 10.4000 250.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 97.8893 10.5580 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.3500 10.1081 34.00 INE001A07JS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.00% 16-Oct-17 99.3678 9.1686 250.00 INE087H07052 SHREE RENUKA SUGARS LIMITED 11.30% 24-Dec-17 109.0000 - 1.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 95.4400 0.0000 100.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 95.2900 9.6178 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.4500 0.0000 20.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 101.3485 0.0000 70.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 94.5000 0.0000 2.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 100.9000 9.1980 1.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 102.2500 0.0000 1.00 INE872A08CF4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 31-Jul-22 100.7500 11.3558 2.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 95.7613 9.7535 250.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 95.7813 9.7561 250.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.2520 9.6000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1792 9.4200 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 91.3600 0.0000 82.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0000 0.0000 200.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5475 7.8889 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0000 - 82.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.2500 0.0000 4.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 90.3900 0.0000 11.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 100.7469 7.8732 106.30 FIMMDA ====== INE521E07BL1 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 04-Sep-13 104.3250 - 21.20 INE660A07IS5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 06-Sep-13 99.8576 12.1000 250.00 INE916D079L3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 99.8332 12.1000 450.00 INE916D071M8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.20% 11-Sep-13 99.8336 12.1000 250.00 INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.7959 12.7500 1000.00 INE752E07FS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-13 99.5626 12.0000 450.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.5480 12.2500 150.00 INE306N07120 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 14-May-14 98.6062 12.0000 50.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 98.8788 10.7700 250.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.8100 9.9300 30.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 99.1363 10.5500 385.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.1831 10.5500 900.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.48% 22-Sep-14 99.7003 12.0000 450.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.7344 11.0000 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.9212 10.8000 750.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 97.5928 11.1000 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 97.9457 10.7500 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 98.4701 11.0000 50.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 98.3680 11.1700 100.00 INE909H07AD0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.80% 26-Mar-15 97.5263 11.5000 50.00 INE587B07TJ4 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 01-Jun-15 97.7861 11.3100 75.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 98.2147 10.9500 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 97.5800 9.7600 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.7273 10.3000 57.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.7382 10.3000 3.00 INE224P07013 KUMAR BUILDERS MUMBAI REALTY 01-Jul-15 100.0000 - 12.60 INE895D08485 TATA SONS LIMITED 9.78% 23-Jul-15 97.8691 11.0500 10.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 97.8450 10.6700 12.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 97.6274 11.0000 23.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 97.3395 11.0000 500.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 96.7800 10.0100 10.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.4457 10.3100 50.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 96.8744 10.3600 200.00 INE556F09395 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.13% 11-Mar-16 98.7140 10.7000 1000.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.5035 9.9400 350.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.6500 10.2500 70.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 95.9758 10.7000 200.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 95.2071 10.5700 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.9062 10.5500 650.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 94.8365 10.5800 100.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 98.2563 10.3500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 94.6813 10.5000 1000.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 97.9279 10.7000 500.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 98.7800 10.2000 1.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 97.4671 10.4800 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.1680 10.7700 266.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.5600 10.2500 87.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.0942 10.4200 2.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 96.3324 11.3000 5.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 95.1855 10.4000 250.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 99.1360 10.6000 50.00 INE752E07KO7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-17 100.2400 7.8300 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 98.4500 9.7500 157.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.3500 10.1000 24.00 INE001A07JS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.00% 16-Oct-17 99.3678 11.7500 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.5283 10.2100 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.8708 9.8000 3.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 93.9300 10.0000 2.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 95.2900 9.6100 2.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 100.4255 7.8000 50.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 92.9400 10.0500 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.0000 8.6900 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.5550 8.8200 20.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 100.2900 7.8500 50.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 100.2900 7.8600 50.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 100.2400 7.8700 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.2000 9.7000 7.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 100.2700 7.8700 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 96.7836 10.1000 50.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 95.7595 9.7500 150.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 95.7613 9.7500 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 06-Dec-22 94.1250 11.0000 800.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 19-Feb-23 100.8800 7.0500 20.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.2520 9.6000 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1792 9.4200 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 91.3600 10.2500 72.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 99.9800 8.7600 400.00 INE752E07KU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-23 100.3600 7.8600 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.2200 7.8600 320.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5475 7.8800 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.0648 9.5900 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.5257 9.2800 80.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 94.3449 10.7000 100.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 98.5438 8.1200 50.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 98.4530 8.1200 50.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.3723 8.1200 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.2500 10.6500 4.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 98.3017 8.1200 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 102.7111 8.5900 100.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.2211 8.1300 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.0000 9.6200 40.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 101.9867 9.8000 60.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 108.2090 8.5800 120.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4300 9.2500 1.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 101.3485 8.5800 70.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.2250 10.9500 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 104.0900 10.8800 6.00 INE695A09095 UNITED BANK OF INDIA 9.27% 31-Dec-99 97.7500 9.6300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com