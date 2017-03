Aug 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1249.50 NSE 8457.00 FIMMDA 11341.50 ============= TOTAL 21048.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE144H07838 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 04-Oct-13 113.2511 0.0000 54.80 INE774D07IE8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL V 0.00% 07-Jan-15 85.8836 11.7300 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 98.3615 10.5000 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 101.5500 9.3400 0.60 INE916D073Z6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.63% 16-Oct-15 95.6845 11.9900 50.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 97.3965 10.7100 500.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 103.5000 11.6000 1.00 INE756I07217 HDB FINANCIAL SER LTD - 28-Jan-16 96.7141 10.9100 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.2000 10.2200 7.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.5700 9.9700 11.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.9300 9.0900 1.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.1800 10.0100 1.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0900 11.8600 5.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.6800 11.4700 0.20 INE491F07043 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-19 101.0000 9.2600 0.40 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 52.6500 9.3500 2.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.3500 10.2900 19.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.6700 10.8500 5.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 98.8500 9.4900 20.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 94.4435 10.0100 100.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 99.9900 10.4800 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 102.1700 9.7800 60.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 20-May-99 100.0000 12.0800 0.50 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 102.2000 10.7500 10.00 INE909H08154 TATA MOTORS FINANCE LTD - 31-Dec-99 100.7500 10.9300 1.00 NSE === INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.1390 12.6914 300.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 100.0500 0.0000 30.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 99.8500 0.0000 30.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.5279 11.3169 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.8724 10.8700 250.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.9700 9.6240 4.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 97.9691 10.5500 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.5710 10.4000 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.9700 0.0000 50.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 97.7500 10.1881 10.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 96.8990 0.0000 2000.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 96.5800 11.0136 1.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.2200 - 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 96.0500 10.1978 10.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 120.2692 10.8000 700.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 97.0897 10.8000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.1100 10.4201 12.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 97.5500 10.7135 1.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 98.4692 10.1397 100.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 99.8846 9.9600 10.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.1999 10.1500 850.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.9300 9.9219 148.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 97.5844 9.4834 700.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 96.0500 11.0108 2.00 INE160A09181 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 11-Dec-17 101.6000 9.5368 3.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 99.7000 8.7785 2.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 96.5624 0.0000 150.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 96.8890 10.0999 300.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 96.8890 0.0000 300.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 95.5000 11.0168 1.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.4185 10.0999 350.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 94.4185 0.0000 350.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 30-May-18 93.2000 0.0000 1.00 INE721A08588 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.00% 04-Aug-18 100.8500 11.7553 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 101.9500 10.7173 2.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 95.9500 10.7115 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 62.8950 0.0000 64.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 91.9500 12.8815 3.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.9756 9.7000 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.0800 9.5569 14.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.9600 11.1381 2.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 99.4800 11.5942 6.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.1200 0.0000 20.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 106.3500 0.0000 9.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3005 9.4000 500.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5560 7.8876 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9800 - 110.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 96.0000 0.0000 5.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 96.9500 9.6729 4.00 FIMMDA ====== INE647A08239 SRF LTD. 10.60% 23-Sep-13 99.7964 12.5500 125.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 99.1390 12.1000 300.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.1000 9.6800 2.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 98.0674 12.5900 10.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.6146 11.2000 500.00 INE774D07GH5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.10% 22-Aug-14 98.3337 11.9600 20.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 98.4391 11.0000 10.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 97.6479 11.1100 9.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.8924 10.8500 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 97.8759 10.8500 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 18-Oct-14 98.7008 10.8500 250.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 97.9552 11.2000 50.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 97.5756 11.0000 50.00 INE774D07IE8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 07-Jan-15 85.8836 11.7000 50.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 98.2644 10.9800 50.00 INE071G08353 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 02-Mar-15 113.0209 10.6800 1.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 98.8262 9.9700 150.00 INE295N07026 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 29-Mar-15 114.5484 12.2100 140.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 98.0288 10.7700 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 98.3615 10.5000 315.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 97.9691 10.5500 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.9200 10.1700 60.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 98.1300 10.7000 100.00 INE916D073Z6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.63% 16-Oct-15 95.6845 11.7000 50.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 97.3014 10.7500 250.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LIMITED 13.50% 12-Dec-15 103.5000 11.6000 1.00 INE261F09IB3 NABARD 0.00% 01-Jan-16 97.9400 10.5000 500.00 INE756I07217 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.36% 28-Jan-16 96.7141 10.7500 250.00 INE549F08434 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 7.45% 28-Jan-16 96.8300 9.9800 10.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 96.9040 10.7500 1500.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 102.5235 9.9300 350.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 96.0008 10.6900 200.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 96.0231 10.2000 10.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.2400 10.4000 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 120.1678 10.8000 450.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 120.2692 10.8000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.6035 10.1000 1.00 INE895O07013 SHANKHESHWAR PROPERTIES PRIVATE 30-Jun-16 95.6974 - 9.60 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 99.2000 10.0000 71.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.2811 10.3500 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.2794 10.3500 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.9700 9.6100 1.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.66% 15-Apr-17 98.4692 10.6500 100.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 99.8846 9.9600 10.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 99.4700 9.5500 1.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.9000 9.9200 1204.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.5700 10.0300 112.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 98.6300 9.4800 1.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 97.5160 11.2800 700.00 INE134E08FD9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-18 96.6500 9.6500 2.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 96.1800 10.0000 4.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 03-May-18 100.0900 12.2000 5.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 93.9300 10.0000 200.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 22-May-18 97.4830 9.7100 50.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 103.2339 9.9900 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 63.6950 8.7900 5.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 95.9756 9.7000 50.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 99.9500 9.4100 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.0800 9.5500 14.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 98.9000 9.7600 3.10 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.1200 9.6600 20.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.7100 9.5000 1.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 100.6700 10.8400 5.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.3256 9.4100 20.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.50% 25-Feb-23 100.5928 9.3900 110.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 94.4435 10.6500 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3005 9.4000 350.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1792 9.4200 150.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.50% 22-Apr-23 99.9900 10.4800 50.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0100 8.7600 50.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5560 7.8800 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9800 10.0400 59.00 INE691I07398 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.35% 29-May-23 89.0595 10.1500 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.7000 10.1100 6.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 89.8300 9.7000 4.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 92.8200 10.5000 30.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 99.5000 9.5500 0.30 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.60% 25-Feb-28 95.8267 10.1500 48.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.3685 9.2400 150.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 96.3278 9.2500 150.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.4750 10.9000 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.1000 10.6800 7.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.7514 9.6000 4.00 INE160A09181 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 31-Dec-99 101.6000 9.2500 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.9600 10.5200 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE