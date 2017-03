Aug 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3077.80 NSE 12100.00 FIMMDA 24379.00 ============= TOTAL 39556.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.5208 - 150.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 98.6169 11.4300 500.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 97.9158 10.8000 250.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 96.0597 11.5300 1100.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.8350 9.6700 750.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 98.0767 10.4900 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 101.5500 9.3300 0.60 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 97.3631 10.5400 100.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1200 5.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.7905 10.9200 0.20 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.8800 9.7100 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 65.4500 0.0000 5.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 55.6000 8.5200 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 105.6269 10.7300 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.6000 0.0000 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 106.8400 1.5200 7.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 99.1800 9.5800 20.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 101.3400 10.9900 56.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 100.7800 11.2400 6.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 98.4100 9.6900 2.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 94.3494 10.0900 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0300 9.1100 1.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4300 9.2600 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.1000 10.9700 15.00 NSE === INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.8590 12.1519 700.00 INE804I07231 ECL FINANCE LIMITED - 25-Sep-13 143.0150 0.0000 5.00 INE001A07JL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 01-Oct-13 99.5493 13.5646 1000.00 INE136E07KK1 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 29-Oct-13 119.6800 - 2.50 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.5326 12.9319 300.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 98.6742 11.9087 100.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 99.1404 11.1233 250.00 INE804I07AA7 ECL FINANCE LIMITED - 07-Jul-14 96.5890 0.0000 0.50 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.5723 11.2684 500.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 98.4992 11.0160 250.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 97.9158 10.8000 100.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.4530 10.7000 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 98.3687 10.5000 200.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 97.9776 10.5500 100.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 99.3610 10.0000 50.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.8083 9.7591 1500.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 99.0197 9.9340 250.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 98.0767 10.5000 100.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 97.6924 9.9925 100.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 98.6583 9.7804 20.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.4707 10.3000 750.00 INE121A07GY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 23-May-16 95.0696 11.6501 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.1496 10.3000 241.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5000 0.0000 9.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 98.1158 10.3000 200.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 96.6936 10.0999 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.3300 10.3396 8.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0000 9.6054 2.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.6654 10.0000 450.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.6654 10.0069 150.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 97.5661 9.4903 700.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.3402 9.1754 1500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.0600 0.0000 3.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 95.9431 10.2200 150.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.1000 9.9586 2.00 INE721A08588 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.00% 04-Aug-18 100.8500 11.7532 1.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 103.8531 9.8390 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 99.6800 9.7560 3.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.0750 0.0000 32.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.0000 9.6839 1.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 98.0000 0.0000 5.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.2700 9.5068 3.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.8000 11.0393 59.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.9644 9.4800 400.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.9644 9.4860 400.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 99.2500 0.0000 130.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.1807 0.0000 200.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3005 9.4000 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 93.2300 9.4523 20.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.8000 - 104.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.2700 0.0000 4.00 INE220H09063 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 8.75% 26-Jun-23 93.3000 - 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.7000 - 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.9000 0.0000 24.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5241 9.5000 300.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5241 9.5070 300.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 100.1000 0.0000 15.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.2200 9.2372 4.00 FIMMDA ====== INE001A07JI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Sep-13 99.8590 11.5000 1450.00 INE657K07130 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.75% 19-Sep-13 100.0718 12.0000 2000.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 99.8087 10.9800 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 100.3418 4.3200 50.00 INE001A07JL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 01-Oct-13 99.5493 12.8000 1000.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.5326 12.3500 350.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 99.5365 12.3500 300.00 INE001A07KP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 12-Mar-14 98.6742 11.6000 100.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 99.1404 11.0000 250.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 98.6169 11.3500 500.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.1000 9.6800 2.00 INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 98.7874 10.9200 220.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 98.5723 11.2500 500.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 98.4992 11.0000 250.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 98.8620 10.5500 60.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 98.1094 10.6500 9.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 97.9158 10.8000 350.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6200 9.6000 1.00 INE895D08402 TATA SONS LIMITED 9.78% 28-Feb-15 98.2723 10.9900 25.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 98.4530 10.7000 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 98.3669 10.5000 150.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 98.3687 10.5000 100.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 96.0597 11.5000 1100.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 97.9776 10.5500 100.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 99.3610 10.0000 50.00 INE557F08EI0 NATIONAL HOUSING BANK 9.61% 12-Jun-15 99.8350 12.0000 2250.00 INE261F09HO8 NABARD 9.40% 14-Jun-15 99.0197 12.2500 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 96.7400 10.3000 12.00 INE043D07CA9 IDFC LIMITED 9.36% 03-Aug-15 98.0767 10.5000 150.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 97.6924 10.8500 100.00 INE261F09IF4 NABARD 9.20% 25-Feb-16 98.6583 11.5000 20.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 97.3631 10.5300 100.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LIMITED 10.30% 22-Apr-16 100.3304 10.4000 250.00 INE155A08167 TATA MOTORS LIMITED 8.95% 29-Apr-16 96.0508 10.6600 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 95.4707 10.3000 750.00 INE121A07GY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.50% 23-May-16 95.0696 11.6500 50.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 89.1903 - 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.5000 10.1500 264.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 95.8000 10.0100 1.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 97.8600 10.1800 100.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 98.1158 10.3000 200.00 INE261F09GL6 NABARD 9.40% 19-Jul-16 97.7270 10.3300 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 98.1438 10.2000 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 96.6936 10.1000 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.2811 10.3500 8.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 98.3100 10.3400 7.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.0000 9.6700 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.9700 9.6100 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.0000 9.6000 1.00 INE306N07815 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 11.25% 15-Feb-17 101.0391 10.9000 100.00 INE306N07815 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 11.25% 15-Feb-17 100.7630 11.0000 50.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.0000 9.9200 10.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.6653 10.0000 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 97.9500 9.9100 18.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 97.5661 11.2500 700.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 96.4750 9.9700 10.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.3402 12.1100 1500.00 INE115A07CZ8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.00% 25-Oct-17 99.3702 12.0000 1500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.0600 9.7000 3.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 95.9431 10.2200 150.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 94.1109 9.9500 5.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 93.3944 10.1800 200.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1100 5.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 96.7969 9.5300 1.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 103.8531 9.8300 50.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.0000 9.6800 1.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.8100 9.4800 5.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 19-Nov-19 97.9500 9.4500 1.00 INE803N07027 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-20 105.2096 11.0100 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.2400 9.5000 4.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 27-Mar-22 99.8100 11.0000 56.00 INE535H08553 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 28-Oct-22 100.7800 11.2400 6.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 97.3200 9.4500 4.00 INE134E08FJ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.84% 04-Mar-23 95.9644 9.4800 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3000 9.4000 210.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 96.3005 9.4000 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 93.3800 9.4300 22.00 INE043D07FB0 IDFC LIMITED 7.98% 23-May-23 100.5600 7.8800 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 95.8000 10.3000 53.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.5883 9.5700 15.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 90.4100 9.6000 3.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 94.3400 10.7000 200.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 94.3494 10.7000 50.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.7000 9.2800 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0300 8.8000 1.00 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 98.3800 8.1300 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 103.1257 8.4000 1000.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 97.0100 9.1600 750.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 96.7200 9.6600 24.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 97.2050 9.2500 1250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 95.5241 9.5000 250.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 97.2125 9.2300 250.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 98.2300 8.1300 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 103.4260 9.5500 19.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 101.4300 9.2500 1.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 96.7500 9.9300 14.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 